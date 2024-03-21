還有AR實境！老燈塔新開放 全台最色的燈塔「基隆燈塔」

生活中有許多意想不到的事，旅行也是。布魯前年在基隆雙塔縱走時，曾經走訪基隆燈塔，但那時燈塔園區不開放，只能由外牆上窺看燈塔模樣。去年七月的環島燈塔遊程中，想再來回味一下，不料整個園區封鎖整修，無由再見。今年一月燈塔園區整修完成，而且開放參觀園區，布魯當然要去好好瞧瞧了。

基隆燈塔竣工於西元1900年，至今已有124年的歷史。雖然塔高只有11公尺，還不到一般樓房的三層樓頂高度，但佇立在萬人堆鼻海岬上，整個基隆港區以至外海，都能接受燈塔的指引。

園區內有三座觀景台，可以前望港區來來往往的船隻，俯瞰物流場吊掛堆疊的五顏六色貨櫃，可以說是全台最色的燈塔（展望景觀最具有色彩感）。而園區首先設置AR實境導覽系統，透過手機就可以認識燈塔的歷史、環境與建築特色，為參觀燈塔園區增加不少趣味性喔！

去年七月到基隆燈塔時，因為整修，什麼都看不到，十分失望。

整修後的燈塔入口，變得十分清爽。

入口處就有一個觀景台，可以俯瞰下方的港區貨櫃場。

整修後的園區在斜坡處設置了一座模型，讓遊客理解燈塔的位置和園區的狀況。

園區洗手間前的觀景台，可以藉由AR實境的APP，認識燈塔的地理位置與所見景觀。

燈塔人員的備勤室，設計簡單大方。

園區中央有儲水槽，向西看去，可以與球子山燈塔對望。

園區的東側門，不過平時的進出管制還是靠園區大門。

基隆燈塔與值班室。塔身也有一道雅致的拱門。

塔身與塔頂平台之間，則藉由圓形的收束，穩固且產生漸層的美感。

由燈塔東端下瞰嘉新水泥的廠區，這是基隆港區西側陸地的盡頭。

園區下方另有一座觀景平台，俯瞰下方台基貨櫃場的各色貨櫃吊掛移轉，很有療癒效果。

這兩張是去年到訪時所拍攝的，好天氣讓港區風光更出色。

基隆燈塔園區把導覽方式藉由AR實境模式呈現，掃瞄QR-code，下載marq+的APP，就可以把阿守叫出來解說，是一種很有趣的導覽方式。不過對老人家或沒帶手機的人而言，就無法導覽了。

雖然不能進入燈塔內部，但經由導覽APP，也可以看到燈塔內部的構造，到訪的朋友不妨也下載來玩一玩。

布魯便利貼

基隆燈塔資訊：

位置：基隆港西北側萬人堆鼻海岬

始建年代：1899年始建，1900年竣工

燈塔諸元：塔高11M/ 燈高40.2M/ 光程16浬

特色：整修後最新的燈塔，台灣唯一採用AR實境導覽的燈塔園區

收費：免費參觀

開放時間：週二至週日，4月~10月9:00~18:00；11月~3月9:00~17:00

交通資料：

自行開車：直接導航"基隆燈塔"，行至光華路底停車於路邊，再步行上坡200公尺至燈塔。

大眾運輸：於基隆火車站南站廣場前的舊站車站，搭乘301、302路線公車，至終點站莊太白莊站下車，續行80公尺至光華路底，再步行上坡200公尺至燈塔。

順遊景點：球子山燈塔、仙洞巖佛手洞。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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