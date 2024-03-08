萬豪國際新拓點！「台北宿之酒店．臻品之選」進駐西門町 一覽無遺淡水河、大稻埕煙火

萬豪酒店集團旗下以富有個性特色為旗幟的「臻品之選」（Tribute Portfolio）品牌進駐台灣了！台灣首間臻品之選–「台北宿之酒店．臻品之選」，坐落台北西門町，為旅客帶來耳目一新的體驗。

「台北宿之酒店．臻品之選」座落西門町，部分客房可將令人讚嘆的淡水河景一覽無餘。圖片來源｜台北宿之酒店．臻品之選

「台北宿之酒店．臻品之選」（Suz & Catorze Taipei, a Tribute Portfolio Hotel），地理位置優越，位於台北市中心西邊的西門町，作為台北最繁華和特色的商圈，此處融合了眾多休閒娛樂、歷史人文景點，包括西門町紅樓、迪化老街、龍山寺、華山1914文創園區和寧夏夜市，並以個性化和豐富體驗吸引外地旅客與本地賓客，於入住飯店之餘前往造訪。

「台北宿之酒店．臻品之選」整體空間運用天然大理石、黑檀木和施華洛世奇水晶等裝飾，呈現現代藝術風格。圖片來源｜台北宿之酒店．臻品之選

「台北宿之酒店．臻品之選」整體空間運用天然大理石、黑檀木和施華洛世奇水晶等裝飾，呈現現代藝術風格，讓各區域的空間洋溢著溫暖的舒適感。擁有87間寬敞明亮且格調精緻的客房及套房，每間客房設計以具有光滑觸感的黑檀木作為特色。部分客房配有 Bang & Olufen 影音設備，讓賓客隨時逸享視聽盛宴；舒適的席夢思床墊和源自德國的 Villeroy & Boch 衛浴設備讓賓客能夠於此煥活身心。透過部分客房的全景落地窗，賓客可將令人讚嘆的淡水河景一覽無餘，置身於和諧靜謐的房間一隅，享受悠然之樂。

位於飯店17樓的 Catorze 餐廳及酒吧，可將淡水河和遠處青翠的山脈的美景盡收眼底。圖片來源｜台北宿之酒店．臻品之選

位於飯店17樓的 Catorze 餐廳及酒吧，擁有飯店頂層的絕佳空間，成為舉辦浪漫喜宴、商務會議及私人派對的理想之所，270度的落地窗設計可將淡水河和遠處青翠的山脈的美景盡收眼底。預料在這裡觀賞台灣每年七、八月盛大的「大稻埕煙火秀」，將成為賓客終身難忘的回憶。餐廳還可提供私人 VIP 包廂，以滿足賓客多樣化和個性化活動需求。此外，在飯店2樓的酒廊，賓客可享有飯店免費提供的咖啡、茶及傳統臺灣甜點，度過悠然放鬆的時光。

預料「台北宿之酒店．臻品之選」將成為觀賞台灣每年七、八月「大稻埕煙火秀」最佳地點。圖片來源｜台北宿之酒店．臻品之選

飯店還提供了許多高端優質的休閒設施，以滿足賓客不同旅遊需求。24小時全天候的健身房配備高階肌力訓練和有氧健身設備，讓賓客在旅途中保持律動、重喚活力。台北宿之酒店·臻品之選也提供免費停車位，為租車自駕探索台北的賓客提供更多旅遊便利性。

「台北宿之酒店．臻品之選」RIVER CORNER SUITE （極河宿）房型。圖片來源｜台北宿之酒店．臻品之選

萬豪國際集團區域副總裁龍田斯 (Hans Loontiens) 表示：「我們很高興將臻品之選品牌 (Tribute Portfolio) 首次帶到台灣，台北宿之酒店·臻品之選的開業，讓集團旗下酒店數量在蓬勃發展的台灣市場達到25家，臻品之選品牌秉持著獨立精神，順應當地文化旅遊的潮流。我們期待在更多休閒和新興目的地擴大品牌足跡，為賓客帶來耳目一新且豐富多彩的體驗。」

「台北宿之酒店．臻品之選」開幕剪綵。圖片來源｜台北宿之酒店．臻品之選

萬豪旅享家 (Marriott Bonvoy) 旗下31 個品牌之一的「臻品之選Tribute Portfolio」，集合全球各地富有個性特色的獨立酒店，共通之處在於都熱衷於打造引人入勝的設計，並以活力社交氛圍吸引旅客與當地賓客。臻品之選已在全球近30個國家和地區開設了近100家酒店，在渴望體驗獨立酒店、希望在旅行時與目的地的人文環境建立深層次聯繫的旅行者心中，引發了強烈的共鳴。臻品之選飯店參加萬豪國際集團旗下的萬豪旅享家全球旅遊計畫。萬豪旅享家在全球範圍內為會員提供數量眾多的品牌酒店，以及萬豪旅享家Moments™ 體驗，會員還可賺取積分兌換免費住宿，以及享受尊貴級別會員禮遇。

台北宿之酒店．臻品之選

地址：台北市萬華區環河南路一段51號

訂房電話：02-2375-5511 #4101

訂餐電話：02-2375-5511 #4202

官網：https://www.suz.mobi/

BY 方雯玲

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