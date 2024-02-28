士林官邸14萬株鬱金香綻放！打卡熱點「天燈、花燈與花」不容錯過

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所期盼的「2024士林官邸鬱金香展」即日起至3/3為你點燃愛的浪漫火花，讓充滿異國風情的鬱金香花海陪伴大家共渡元宵節。這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，期盼民眾能夠前來欣賞。

每年2月於臺北士林官邸公園舉辦的鬱金香展，今年除了使用荷蘭的鬱金香，也再度與日本鬱金香主要生產地的礪波市交流合作，而日本礪波市在4月中即將盛大舉辦「礪波鬱金香博覽會」，歡迎民眾安排假期前往感受日本的鬱金香風情。除了賞花，周邊還有各種特色商家值得您探訪，花展特別與士林地區三個商圈策略合作推出鬱金香展專屬限定優惠，邀集超過58個特色商家提供鬱金香展限定的消費優惠，讓參觀鬱金香展好看、好玩又好買。

▲以日本鬱金香搭配轉動的鬱金香風車為您帶來好運的「風神的祈願」。 圖：臺北市政府工務局公園處／提供

工務局長黃一平表示，今年士林官邸鬱金香展特別蒐羅世界各地著名特殊祈福儀式，以「香鬱祈福」為主題，搭配美輪美奐的鬱金香花海，打造經典6大特色展區，大門口的「相遇．香鬱」呼應元宵節製作大型鬱金香花燈，往裡頭走可以看見這次與日本礪波市合作的「風神的祈願」展區，主題園區以花蓮豐濱鄉的地景藝術家撒部．噶照老師創作的水流為主景，與鬱金香花海呼應襯托出「花海漣漪」，「與龍相遇」打造了立體微型迷宮讓好運龍總來，在西式庭園「世界好運」則集結了各國的慶典祈福氛圍，將滿滿的祈福元素融合在展場每個角落。最後還有由台灣三E美術會的老師們繪製的各種春季花卉帶來的「百花齊放」畫展，帶給您躍然紙上的賞花體驗！

▲以巨型花燈及小鬱金香燈搭配鬱金香呈現的「相遇．香鬱」。 圖：臺北市政府工務局公園處／提供

公園處處長藍舒凢補充，今年鬱金香展恰逢元宵節，特別將台灣著名的祈福文化－賞花燈的概念納進展區內布置，讓民眾來園區不僅可以賞花亦可賞燈，而在西式庭園展區有一條由士林國小學童們所繪製的燈籠點綴的光之廊道，閃耀士林官邸公園夜空，是一區不容錯過的打卡熱點，邀請您來園區內尋找大型天燈、花燈的蹤影；應景龍年特別在踏青區規劃的「與龍相遇」展區，使用了鬱金香、秋海棠、蕨類植物、香草植物等各式觀葉植物所打造的立體花牆！另外，為了推廣鬱金香的培育過程，更是特別設立了鬱金香栽培流程牆與鬱金香品種，能夠更進一步認識鬱金香的培育。

▲首次嘗試以立體方式呈現鬱金香花牆。 圖：臺北市政府工務局公園處／提供

本次展覽亦與士林商圈、天母商圈及北投商圈的58間特約商店，提供好康優惠等活動，更於活動現場提供文創及飲食市集，讓來參觀展覽的朋友們，能同時享受好看、好吃、好玩又好住的休閒時光，也能探索士林周邊具有特色的店家，回味經典、體驗特色並享受異國風情。還有有多場的線上及假日現場活動，相關訊息請參閱「士林官邸旅客」粉絲團動態消息，亦可上「花IN台北」官方網站查詢。

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