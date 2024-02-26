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3 間台北形象照推薦，大學生新鮮人求職必看！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖 / 七分之二的探索
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有個專業感十足的個人形象照，不管是放在 LinkedIn 上求職，或是放在交友軟體上，絕對都是大大加分！這次七分之二的探索全面評比 3 家台北形象照店家，尤其推薦給準畢業生和社會新鮮人。求職時除了要把履歷準備好，專業的形象照也是絕對不可少！


1. 好時有影 Golden Years

圖 / 好時有影
圖 / 好時有影

圖 / 好時有影
圖 / 好時有影

🏠地址：台北市中山區南京東路一段10號4樓

🕰營業時間：週一至週日 10:00-18:30，預約制

📞電話：02-2709-2224

好時有影 Golden Years 近捷運中山站 2 號出口，位於大倉久和飯店對面。工作室寬敞明亮，有沙發休憩區、梳妝區、攝影棚、選片區等。除了主打專業形象照拍攝之外，也提供求職照、證件照、團體照服務，且價格相當實惠！尤其推薦給大學生來拍畢業照。

店內的妝師技術非常不錯、攝影師指導起來經驗老道，整個拍照過程都讓人覺得很輕鬆。整體來說，好時有影交通便利、服務專業，一張形象照甚至千元有找，絕對是小資族拍求職照的好選擇。


2. ST 專業自然形象照攝影工作室

圖 / ST 專業自然形象照攝影工作室
圖 / ST 專業自然形象照攝影工作室

圖 / ST 專業自然形象照攝影工作室
圖 / ST 專業自然形象照攝影工作室

🏠地址：台北市大同區承德路三段107號4F

🕰營業時間：預約制

📞電話：0975-216-090

ST 專業自然形象照攝影工作室近捷運民權西路站，隱身在住家大樓中。攝影工作室佔據約 15 坪的獨特空間，擁有豐富的器材與專業設備，也是不少知名藝人的商業攝影御用團隊。店內提供故事性婚禮攝影、海外國內婚紗攝影、個人照、形象照、求職照、孕婦照等，以獨特的多重閃燈技術和夜景婚紗攝影而聞名。

在自己打理好妝髮後，攝影師會很親親切的引導拍攝，整個拍攝過程不到 30 分鐘，且拍攝效果讓人相當驚艷。雖然這間台北形象照價格較高，但專業度和成品絕對對得起這個價格，適合想要有張專業形象照的人。


3. 法鬥影像工作室

圖 / 法鬥影像工作室
圖 / 法鬥影像工作室

圖 / 法鬥影像工作室
圖 / 法鬥影像工作室

🏠一棚：台北市大同區庫倫街28號2F

🏠二棚：台北市大同區重慶北路二段120號３樓

🕰營業時間：週一至週日 06:00-23:00，預約制

📞電話：02-2599-5908

法鬥影像工作室在台北有兩個攝影棚，皆位於大同區，本次體驗的二棚位於歸綏戲曲公園旁。形象照拍攝方案包含妝髮，及三張精修照片。且不限全身或半身照，一次滿足你的多種需求！

在進行不同服裝的拍攝過程中，攝影師會在每一套服裝拍攝的一開始，先拍幾張照片請客戶確認氛圍以及討論想要調整的地方。需要注意的是，雖然這家台北形象照的服務是包含妝髮的，但如果要進行眼型的調整，如雙眼皮、假睫毛，需要另外付費唷。

以上為本次的台北形象照推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗 3 間風格不同的台北專業形象照工作室。攝個人形象照價格通常不便宜，因此更需要慎選店家，並且事前清楚的跟攝影師溝通使用的目的，更能幫助攝影師指導姿勢、選擇適合的背板，以及給予服裝上的建議，希望大家都能拍出心目中 100 分的專業個人照。

延伸閱讀>>【台中韓式證件照推薦】身分證護照照片不尷尬！7 間台中韓式大頭照相館評比

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公園 夜景 大倉久和

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