全球獨家雙龍天燈元宵登場！ 新北平溪天燈節「吉龍舞春」四造型主燈點亮夜空

天燈節平溪場打造「臺灣、世界、龍、虎」四主燈，祈福「臺灣、世界龍虎！」（臺語音「龍厚」）。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】備受注目「2024新北市平溪天燈節」自2/17於平溪國中「龍」重登場！本週六還有一場，歡迎週六元宵節歡聚平溪，歡度佳節！「2024新北市平溪天燈節」舉辦至今已26年載，共累計逾數百萬人次觀光客前來平溪。

今年新北市平溪天燈節適逢生肖龍年，新北市府攜手天燈師父－胡民樹老師精心設計了臺灣、世界、龍、虎等四盞20呎造型天燈，成為歷年來首次施放四盞巨大造型天燈的盛況。

四盞造型主燈象徵眾人祈求「臺灣、世界龍虎（臺語音「龍厚」)」，並由新北市政府侯友宜市長帶領市府長官、外國使節及各族群貴賓們，在龍年造型天燈上題字，為現場民眾祈福並共同迎接龍年新氣象。其中，各族群的貴賓們齊聚現場施放主燈，如原民、客家、新住民、青年、婦女及銀髮長者等代表及外國使節，真正地實現了族群「龍」合（融合），也使得現場氣氛十分熱絡！

▲新北市市長侯友宜、各族群代表、外國使節一同施放四盞巨型主燈。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

多名代表不同國家的駐臺使節也因平溪天燈節的國際盛名來到平溪國中，與現場民眾一起為國際點燃希望、照亮平溪夜空，畫面美不勝收。除四盞巨大造型主燈外，今年更首度推出「百人國際心願龍升空」，透過事前在線上徵集了百則來自世界各地的心願投稿，並由工作人員在現場代為施放，將遠道而來的心願傳遍天際，讓心願不分國界與語言，一齊在平溪綻放。

2/24元宵節當日18:00十分廣場還有一場活動，當日將曝光全球獨家雙龍天燈，並有三位啦啦隊女神－中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）短今、樂天女孩（Rakuten Girls）琳妲、富邦啦啦隊（Fubon Angels）檸檬，壓軸演出並在現場施放天燈、為全世界應援！ 更多「2024新北市平溪天燈節」相關訊息及交通資訊，請至活動官網、「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢。

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