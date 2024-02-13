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台北開運走春路線推薦！四方好運「龍總來」

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】英國《Time Out》雜誌近期公布2024年「全球最佳城市」，臺北名列第46！文中提及臺北有現代的摩天大樓，亦有別具特色的廟宇古蹟，而各式道地小吃、異國美食、夜生活、自然美景，以及便捷交通，讓旅客不僅輕鬆遊覽，也玩得盡興。臺北市政府觀光傳播局特別推薦春節連假四條「開運走春」路線，臺北東南西北逛透透，四方桃花、財運、光明及好運一次集好集滿，快打開行事曆，與親朋好友來趟臺北小旅行！

北投三層崎花海，讓您桃花朵朵開。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
北投三層崎花海，讓您桃花朵朵開。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

開運路線一：賞花去，讓您桃花朵朵開！

春天的臺北繁花飛舞，往北邊走造訪士林官邸鬱金香花展、北投三層崎公園花海陽明山花季，欣賞繁花盛開，心曠神怡一整年。士林官邸鬱金香展展出來自荷蘭及日本的鬱金香，繽紛的鬱金香花海，帶來滿滿幸福感，不用出國就可以感受溫帶地區特有鬱金香的浪漫魅力；北投三層崎公園花海則有「臺版富良野」美譽，層疊花毯彷彿來到北海道，美不勝收。而有「臺北後花園」之稱的陽明山，最為人津津樂道的莫過於滿山春櫻與杜鵑花相繼綻放的陽明山花季，春節期間來趟賞花行增添桃花運，令人心花怒放、人美花嬌！

▲信義商圈走逛，人氣財源滾滾來。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲信義商圈走逛，人氣財源滾滾來。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

開運路線二：走逛商圈，人氣財源滾滾來!

往東邊走，來到人潮聚集的信義商圈、東區商圈，買新衣添購新行頭，再與臺北新地標－大巨蛋本尊合照，積蓄全新能量，在新的一整年諸事順遂、欣欣向榮！順遊大巨蛋周邊松山文創園區，在充滿特色的巴洛克花園和耐人尋味的古蹟建築拍照、逛逛濃濃年味的「2024 咚龍咚龍鏘 大過龍年」展覽；另外，園區內風格店家、選品店及24小時書店，浸染文藝氣息讓您新的一年獨樹一格。春節走趟潮流匯聚的信義商圈、東區商圈，一定福運「龍」來！

▲貓纜指南宮站櫻花。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲貓纜指南宮站櫻花。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

開運路線三：走春到三貓，好運貓貓來造訪！

觀傳局也說，往南邊走，搭貓空纜車到指南宮參拜、賞櫻，再去貓空品茶，或是走逛動物園，神清氣爽一整年。「貓來福，狗來富」，春節一定要到三貓招好運、喝好茶！除了到生氣蓬勃的動物園，為新年注入活力，也可安排貓纜之旅，一站一站往上搭乘，象徵步步高升。沿途可在指南宮站下車，沿祈福山徑拾級而上，欣賞浪漫粉色櫻花花海、前往指南宮參拜祈福，再搭乘貓纜到貓空登高品茗、吃茶餐，遠眺台北101，祈求新的一年海闊天空、好運來！

▲賞燈去，讓您一整年都光明無限! （「2018臺北燈節」北門光雕）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲賞燈去，讓您一整年都光明無限! （「2018臺北燈節」北門光雕）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

開運路線四：賞燈去，讓您一整年都光明無限！

往西邊走，不可錯過的「2024台北燈節」就在捷運西門站至北門站間，和親朋好友結伴欣賞璀璨迷人的燈飾，讓您光彩奪目一整年!觀傳局介紹，2024台北燈節「龍躍光城」，以祥龍飛躍臺北城，捎來光彩之意，象徵著祥龍將為城市點亮希望之光，引領臺北大步向前。今年燈節有西門、中華路及北門3大展區，首度於春節前點亮光廊及部分燈組，2/17起全面亮燈及展演至3/3。春節期間到台北燈節搶先體驗絢麗燈區，為您點亮光明一整年！更多旅遊資訊請上「台北旅遊網」查詢。

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春節 花海 陽明山

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