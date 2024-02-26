溫馨川菜小店！道地成都美食「冒菜」香辣十足超過癮 飯後甜點「四川糍粑冰粉」好解膩

富圓圓foodoo是新莊街巷內的溫馨小店，老闆娘圓圓是成都美嬌娘。店家主打四川成都冒菜和手工冰粉，冒菜有成都香辣和不辣的骨湯麻醬兩種湯頭可以選擇，搭配肉品及配料很豐盛。 愛吃冒菜的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

富圓圓foodoo位置及停車方式

富圓圓foodoo位於新莊街206巷，開車的朋友可以把車停在關新室內地下停車場，再走路過來。

富圓圓foodoo環境介紹

店前的庭園有露天座位，天氣不會太冷的話，在室外用餐挺愜意的。

店內空間不大，用餐尖峰時刻容易客滿，想要吃的朋友不妨選擇外帶喔！

黑板上寫有店家的心聲，強調這是一間社區型小店，有時候真的需要時間等待，請大家多多見諒啦！

用餐須知：

1.如需內用，請先跟老闆娘圓圓確認是否有位，確認後先入坐看餐單，再到櫃台點餐即可。※點餐後，請勿自行換桌唷！

2.候位請找圓圓（丸子頭那位）留信息。候位、外帶等餐請您先在小院子休息。※空間小小，請勿站窗口等待避免碰撞。

3.用完餐請將餐具放置回收區（窗口左邊的小木架），離桌時，也請幫忙保持桌面整潔，以便後續客人用餐。小店僅2人經營，照顧不周請見諒。感恩您的配合與協助！

富圓圓foodoo菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！冒菜有新鮮時蔬、菇類、肉類、丸類等食材，90%都是原型食材，每份冒菜會附一碗(台梗九號)米飯，冒菜的湯底、肉品和配料都任君挑選，重口味的朋友可以加蔥、蒜、香菜和芹菜喔。冰粉也是必點的，是老闆娘純手工製作喔！

因為沒有收服務費，用餐完就請自行回收餐具啦～

店內還有提供免費白開水。

富圓圓foodoo用餐心得分享

來開動吧！這是成都香辣冒菜，辣度是”幼稚園小辣”，大概是台灣人的中辣口味，很會吃辣的朋友建議點”成都正常辣”，大概是台灣人的大辣。肉品選的是帥氣牛，就是美國牛五花，一份為200元。(有附上一碗白飯)

牛油湯底辣香挺濃郁的，不吃牛的朋友可以更換清油底。辣油使用6種辣椒、20多種香料炒製而成，加上甜美的湯頭，喜歡吃辣的朋友不妨來嚐看看。

重口味的朋友可以加蔥、蒜、香菜和芹菜，辣香也更為濃郁。

香辣湯頭搭配牛肉就是黃金組合，牛五花有嫩中帶嚼勁的口感挺下飯的。還有青江菜、高麗菜、豆芽菜、木耳等時蔬、菇類、甜不辣、貢丸等配料，加上一碗白飯真的挺飽的。

個人喜歡將湯底淋在白飯上更下飯喔～

喜歡吃麵的朋友可以加點一碗意麵（40元），吸附香辣湯底更過癮。

喜歡吃冒菜的朋友小米推薦給大家喔！

不吃辣的朋友可以點骨湯麻醬版冒菜，肉品是福氣豬（190元）。預設會加入蒜、枸杞、香菜，如果不喜歡的食材，記得點餐時要告知店家喔。如果不喜歡重口味的朋友，小米建議不要加蒜。

使用大骨熬煮而成的甜美湯底，加上特調麻醬汁，香濃順口帶有芝麻香氣。

梅花豬加上甜甜的麻醬還挺下飯的。

搭配香菇、木耳、青江菜、菇類等食材挺養生的。

蔬菜吸飽大骨湯底更甘甜喔！

最後來一碗四川冰粉作為飯後甜點，也有解膩的作用喔。小米點的是芋圓地瓜紅糖冰粉（75元），除了冰粉、紅糖水以外，還有芋圓、黑白芝麻、脆脆的紅棗、葡萄乾、仙楂等等。

冰粉是老闆娘純手工製作，使用＂冰粉樹籽＂為原料，口感Q嫩類似愛玉，帶有淡淡清香，還有獨特的綿密氣泡喔！加上紅糖水、芋圓、堅果等豐富食材，飯後來一碗解膩挺適合的。

以上是我們的心得分享，新竹東區的朋友也可以吃到火辣辣的冒菜和冰涼的冰粉，可以說是冰火五重天。喜歡川味美食的朋友不妨嚐看看喔！

富圓圓foodoo

地址：新竹市東區新莊街206巷22號

電話：0903919757

營業時間：11:30–14:00,17:00–20:30 (周一、四公休)

粉絲團：富圓圓foodoo（成都冒菜｜糍粑冰粉）

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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