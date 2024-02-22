排隊人潮沒停過！超人氣無名「古早味豆花」一碗只要30元，令人懷念的好味道

新莊無名美食推薦，走過路過，看到有人排隊的店千萬不能錯過，跟兒子吃完火鍋要搭車回去的路上，突然看到這間小小的涼水攤排滿了人，沒有確切的店名，他就叫做古早味豆花，打開GOOGLE一看還有4.3顆星耶，二話不說就叫兒子加入排隊的行列，這種古早味真的讓人懷念呢！

古早味豆花

242新北市新莊區中誠街53巷32號

16:00–22:00

古早味豆花｜地理位置

這間古早味豆花店離新北市立圖書館新莊中港分館、新莊棒球場都不遠，對面就有收費停車場，小小的攤子真的人潮沒停過，內用的位置只有兩桌，感覺來買的都是在地居民，也都是外帶居多。

古早味豆花｜菜單

招牌上的價格已經不準，以攤子上的菜單為主，一共有9種配料，大家愛吃的粉圓、粉粿、芋頭通通有，他們家的粉粿跟芋頭應該是招牌，每個人都會選這兩種，如果你通通都想加也可以接跟闆娘說，他會幫你搭配出來，非常熱情。

內用座位不多，還好翻桌率也是快。

一人作業，手腳挺快的。

粉粿Qㄉㄟ ㄉㄟ，看了就想點啦，要冰的，要熱的都有。

古早味豆花｜餐點

豆花＋粉粿＋芋頭 55元

配料感覺都是店家自製的，芋頭有點像是芋頭塊+芋泥的口感，口感不會爛爛的，中間還咬的到芋頭的紮實感，外面裹著香甜的芋泥，吃起來也不會太甜膩的那種。

豆花比較股溜，粉粿有點Q又不會太Q，也切成比較小塊一點，會讓你一口接一口，糖水的但我比較愛吃甜一點我比較愛吃甜一點，哈哈。

粉圓冰 40元

粉圓冰我覺得不錯耶，因為粉圓已經加了糖水去攪拌，整體吃起來甜度很夠，跟底下的碎冰一起吃很涮嘴。

吃飽後來碗甜涼涼的真的很不錯，我覺得他的配料更勝豆花，豆花比較不是我愛的口感，但粉圓、粉粿都很不錯，這無名小小的豆花攤真的人氣很高，想必在新莊中港這邊一定很有名，有空過來附近的話就來嚐嚐吧！

古早味豆花

地址：242新北市新莊區中誠街53巷32號

營業時間：16:00–22:00

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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