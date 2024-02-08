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欣欣向龍遊新北！ 一張圖收下新北「11區賞櫻勝地」 賞花泡湯過好年

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▲新北擁有11區賞櫻勝地，快趁春節來場賞櫻之旅。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北擁有11區賞櫻勝地，快趁春節來場賞櫻之旅。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北蒔花好綻－2024花見櫻花季活動即將於春節連假期間開跑。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
新北蒔花好綻－2024花見櫻花季活動即將於春節連假期間開跑。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春節七日連假即將來臨，您是否已計畫好一趟愉快的年假走春行程呢？新北市擁有豐富的山海風光，放鬆身心的秘境「龍底家」，新北市政府觀光旅遊局邀請遊客們同來沉浸繽紛櫻花花海；造訪「新北山海湯」泡湯秘境，暖身放鬆，加溫親友感情；順遊當地市集，品味美景美食，為美好龍年揭開序幕。

春節期間，將迎來櫻花綻放的繽紛季節，連假不妨規劃一場浪漫賞櫻之旅。新北市擁有超過11區賞櫻勝地，讓遊客不論在市區或山區，都能欣賞到不同種類的櫻花，包括桃紅山櫻花、淡粉吉野櫻、富士櫻、昭和櫻與河津櫻，都可以在新北市政府2/5~2/18推出的「新北蒔花好綻－2024花見櫻花季」中盡收眼底。除了賞櫻，還可參加週末手作DIY及舞台活動。

▲龍年到淡水海關碼頭尋找可愛又俏皮的屁屁龍。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲龍年到淡水海關碼頭尋找可愛又俏皮的屁屁龍。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

賞完櫻花還可至淡水海關碼頭造訪超俏皮的屁屁龍、三角龍等藝術裝置（展期至2/25），探索星光恐龍的秘密基地，為龍年取得吉兆。

▲春節到石碇五路財神廟求發財金，元寶造型金爐與樑柱讓信眾感受濃厚財氣。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲春節到石碇五路財神廟求發財金，元寶造型金爐與樑柱讓信眾感受濃厚財氣。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

石碇二格櫻花步道也是賞櫻的好地點，賞櫻後可至香火鼎盛的石碇「五路財神廟」參拜，寺廟內不論柱子、金爐等皆為象徵聚財的元寶造型，感受濃厚財氣，亦可順遊深坑老街品味當地豆腐料理文化。欲了解更多追櫻地點，可查詢「新北蒔花好綻－2024花見櫻花季」官網。

▲金山可體驗不同泡湯樂趣，還能順遊水尾漁港，清澈乾淨、有金山八景之一「水尾泛月」的美名。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲金山可體驗不同泡湯樂趣，還能順遊水尾漁港，清澈乾淨、有金山八景之一「水尾泛月」的美名。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

冬春之際最適合和親朋好友體驗「新北山海湯」，可沿著「青春山海線」－全台最長綠能旅遊路線，騎乘 GoShare 和 YouBike 造訪金山、貢寮，泡湯放鬆同時增進與親友的感情。金山因臨海且同時擁有海洋砂溫泉、硫磺泉、碳酸泉、鐵溫泉四種泉質，旅客可體驗不同泡湯樂趣，還能順遊神秘海岸、野柳地質公園、水尾漁港欣賞海景。而貢寮的福容飯店更擁有全台唯一「氯化物氫鹽泉」，淡琥珀色泉水具保濕養顏功能。

▲烏來溫泉以去角質及促進新陳代謝的碳酸氫鈉泉質「美人湯」聞名。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲烏來溫泉以去角質及促進新陳代謝的碳酸氫鈉泉質「美人湯」聞名。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

另外，烏來則以碳酸氫鈉泉質聞名，其去角質及促進新陳代謝的功效，被譽為「美人湯」，區域內亦有許多提供溫泉餐食的特色溫泉飯店。泡完溫泉後不妨漫遊烏來老街品嚐泰雅原民美食，或前往烏來勇士廣場賞櫻同時感受烏來瀑布的磅礡氣勢，或參訪烏來泰雅民族博物館、福山部落、雲仙樂園等景點，深入認識原民文化。

▲龍年烏來賞櫻、走進福山部落採訪泰雅原民文化。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲龍年烏來賞櫻、走進福山部落採訪泰雅原民文化。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，新北山海湯今年首度推出「新北感溫祭短影音創作大賞」，共有高達16萬元總獎金！相關資訊可見「新北感溫祭」活動官網。新北市擁有豐富的景觀資源，周邊亦有多元的在地人文歷史和自然生態，可前往感受年節溫馨氛圍，開啟金龍年全新旅程。

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泡湯 溫泉 賞櫻

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