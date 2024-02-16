三重酸菜魚首選！ 經典烤魚豐盛上桌 「麻辣牛蛙」超人氣

位於新北三重、鄰近三重國小的「官小二酸菜魚」為當地知名的酸菜魚美食餐廳，開業至今已有兩年的時光，過去曾在中國的酸菜魚料理店淬鍊多年的老闆，在多方因素的促進下，選擇將所見所聞與所學廚藝帶來台灣，以快餐個人鍋的形式讓客人品嘗近年來超夯的酸菜魚料理，開幕到現在儼然成為附近居民品嘗酸菜魚類美食的最佳去處，好名聲更是吸引到不少外地客人前往一探究竟。

店內的環境主打樸實、簡約的風格，暖色系的燈光與經典的桌椅擺設相映成趣，將空間點綴出別樣的溫馨感。座位設計方面以兩人桌和四人桌為主，且座位與座位之間的距離適中，彼此毫無擁擠感的規劃，讓來訪的客人都能享有自在的用餐體驗。

▲除了可內用品嘗品牌的獨家美味之外，若吃得滿意、喜歡湯頭滋味的話，店內另有提供一系列的湯頭真空包讓客人得以自行選購帶回家煮來享用一番。

▲冰箱的飲品選擇種類豐富，均可自由選購。

店家提供的餐點品項大致分為招牌酸菜魚系列、干鍋牛蛙系列、金牌烤魚系列、來點小菜系列、經典炸物系列及手搖水果茶飲系列，其中酸菜魚系列又分為金湯、番茄、麻辣、椒麻四種湯底風味，多樣化的選擇都交由饕客們自由選配！

│金湯酸菜魚

金湯酸菜魚一上桌就撲鼻而來的香氣讓人食指大動！特別選用獨門的老壇釀造酸菜，搭配獨家秘方熬製而成的湯底，飽滿吸收湯汁風味的酸菜魚，那濃郁的氣息令吃下去的每一口都是人間美味。

│經典麻辣烤魚

遠近馳名的經典麻辣烤魚是店內的超人氣料理，刺激的麻辣香氣將鮮嫩可口的烤魚釋放出無可比擬的絕妙口感，上癮的滋味在舌尖不斷蔓延，讓不少人欲罷不能，且比起常見的多人共食大份量，老闆貼心的考量到朋友、情侶間的小聚餐需求，特別將烤魚調整成2人份的份量，十分貼心！

│干鍋麻辣牛蛙

可謂是來店必點的干鍋麻辣牛蛙，選用鮮嫩牛蛙搭配辣椒與辛香料大火炒煮一番，有如熱戀情侶般的刺激風味瞬間瀰漫開來，讓許多人吃完過後還直呼要再點一盤！

▲採用獨家配方秘製而成的酸辣無骨鳳爪，與常見的鳳爪風味不同，多了清爽的香氣，更加順口。

▲渾圓飽滿的爆漿熔岩蝦球一口咬下，在口中迸發出的外酥內嫩的口感與綿密的爽口蝦味讓人一吃就愛上！

▲嚼勁十足的魚皮小菜沒吃過超可惜！

▲解膩口的清爽小黃瓜。

【官小二酸菜魚】創立自今，始終堅持用心滿滿、真材實料的料理手法，以天然、新鮮的食材打造出多款名聞遐邇的酸菜魚佳餚，不僅身受長輩們的愛戴之外，連不少年輕朋友們也十分喜愛，特別是在女性饕客們之間口碑極佳，若不想吃個酸菜魚料理還要排隊排半天，不妨揪上同伴來店裡點上一份酸菜魚料理，定能讓妳不虛此行！





【官小二酸菜魚】

營業地址：新北市三重區正義北路261號

永和店：新北市永和區中山路一段133號一樓

板橋店：新北市板橋新海路106號一樓

營業時間：11：00－22：00

店家電話：0229879879

粉絲專頁：bit.ly/48SR32u





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