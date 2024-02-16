三重酸菜魚首選！ 經典烤魚豐盛上桌 「麻辣牛蛙」超人氣
位於新北三重、鄰近三重國小的「官小二酸菜魚」為當地知名的酸菜魚美食餐廳，開業至今已有兩年的時光，過去曾在中國的酸菜魚料理店淬鍊多年的老闆，在多方因素的促進下，選擇將所見所聞與所學廚藝帶來台灣，以快餐個人鍋的形式讓客人品嘗近年來超夯的酸菜魚料理，開幕到現在儼然成為附近居民品嘗酸菜魚類美食的最佳去處，好名聲更是吸引到不少外地客人前往一探究竟。
店內的環境主打樸實、簡約的風格，暖色系的燈光與經典的桌椅擺設相映成趣，將空間點綴出別樣的溫馨感。座位設計方面以兩人桌和四人桌為主，且座位與座位之間的距離適中，彼此毫無擁擠感的規劃，讓來訪的客人都能享有自在的用餐體驗。
店家提供的餐點品項大致分為招牌酸菜魚系列、干鍋牛蛙系列、金牌烤魚系列、來點小菜系列、經典炸物系列及手搖水果茶飲系列，其中酸菜魚系列又分為金湯、番茄、麻辣、椒麻四種湯底風味，多樣化的選擇都交由饕客們自由選配！
│金湯酸菜魚
金湯酸菜魚一上桌就撲鼻而來的香氣讓人食指大動！特別選用獨門的老壇釀造酸菜，搭配獨家秘方熬製而成的湯底，飽滿吸收湯汁風味的酸菜魚，那濃郁的氣息令吃下去的每一口都是人間美味。
│經典麻辣烤魚
遠近馳名的經典麻辣烤魚是店內的超人氣料理，刺激的麻辣香氣將鮮嫩可口的烤魚釋放出無可比擬的絕妙口感，上癮的滋味在舌尖不斷蔓延，讓不少人欲罷不能，且比起常見的多人共食大份量，老闆貼心的考量到朋友、情侶間的小聚餐需求，特別將烤魚調整成2人份的份量，十分貼心！
│干鍋麻辣牛蛙
可謂是來店必點的干鍋麻辣牛蛙，選用鮮嫩牛蛙搭配辣椒與辛香料大火炒煮一番，有如熱戀情侶般的刺激風味瞬間瀰漫開來，讓許多人吃完過後還直呼要再點一盤！
【官小二酸菜魚】創立自今，始終堅持用心滿滿、真材實料的料理手法，以天然、新鮮的食材打造出多款名聞遐邇的酸菜魚佳餚，不僅身受長輩們的愛戴之外，連不少年輕朋友們也十分喜愛，特別是在女性饕客們之間口碑極佳，若不想吃個酸菜魚料理還要排隊排半天，不妨揪上同伴來店裡點上一份酸菜魚料理，定能讓妳不虛此行！
營業地址：新北市三重區正義北路261號
永和店：新北市永和區中山路一段133號一樓
板橋店：新北市板橋新海路106號一樓
營業時間：11：00－22：00
店家電話：0229879879
粉絲專頁：bit.ly/48SR32u
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