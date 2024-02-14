春遊「貓空樟樹步道」花海！賞魯冰花、喝茶雞湯、喫茶冰淇淋

貓空樟樹步道魯冰花開了！如同風鈴花般黃澄澄的魯冰花，將樟樹步道美景渲染地更加鮮亮燦爛，第二屆「樟樹步道花海」（2/3～2/18），邀請愛花又愛戶外踏青的朋友們到貓空來賞花品茗，過年假期更可以上山走春散心

樟樹步道花海間，點綴著象徵附近動物園的動物裝置。圖片來源｜欣傳媒

樟樹步道設置台灣古早農村器具，作為文化教育用途。圖片來源｜欣傳媒

作為台北市郊遊踏青、鳥瞰城市景觀、品茗休閒首選之地的貓空，透過「樟樹步道花海」，讓大家更認識這裡也是賞花的好去處，「貓空休閒農業區」也提供安排導覽及遊程，除了賞花品茗，也可以來貓空認識台灣古早農村文化、DIY茶麻糬、喝茶雞湯、喫茶冰淇淋，走訪壺穴吊橋、小天空步道，呼吸芬多精，順遊動物園、指南宮、鐵觀音包種茶研發推廣中心等景點。

2024台北貓空樟樹步道魯冰花季開幕，動物園諶亦聰園長、市政府工務局大地工程處池蘭生處長、 市政府工務局黃一平局長、王欣儀議員、張佳南里長、貓空休閒農業區張振隆理事長合影。圖片來源｜台北市政府工務局大地工程處

台北市政府工務局大地工程處表示，位於台北大縱走第七段的樟樹步道，一直是許多山友喜愛的熱門步道之一，不同時節隨著不同花期有著不一樣的樣貌，春季2月有著金黃風鈴般的魯冰花、夏季5、6月有小巧可愛的大波斯菊、秋季10月有耀眼綻放的向日葵，樟樹步道沿路坡度平緩，無論是年長者或是小朋友都能輕鬆走完全程，非常適合全家出遊。

樟樹步道花海今年在彩雲亭設置活動打卡板，邀請大家與親友合照打卡抽好禮。圖片來源｜欣傳媒

樟樹步道花海今年在彩雲亭設置活動打卡板，邀請大家與親友合照打卡、共襄盛舉抽好禮，只要於花展期間(2/3-2/18)與打卡版合照，上傳照片至「公園新花漾」臉書粉絲團活動貼文並完成指定步驟，就有機會抽到台北士林萬麗酒店雙人房一晚、台北雙層餐車雙人下午茶超值優惠餐券、花IN台北限量漁夫帽、花IN台北花型擴香石等新年好禮。此外，期間到合作店家出示與彩雲亭活動看板合照，還可以享有店家優惠。

身為文山地區三貓計畫2.0(貓空、貓纜、大貓熊)要角之一的臺北市立動物園，也派出貓空地區的重要淺山環境夥伴─穿山甲和石虎特派員，鼓勵大眾一起到貓空樟樹步道和動物園走春賞花觀察動物，民眾到訪動物園，凡在無尾熊館前的魯冰花海打卡，也有機會得到小禮物。

像黃金風鈴般的魯冰花。圖片來源｜欣傳媒

樟樹步道花海可欣賞魯冰花與櫻花同框美景。圖片來源｜欣傳媒

賞花之餘，不妨到貓空周邊找間喜歡的茶坊泡茶聊天，「花IN台北」特約店家，走走嚐鮮還能享優惠。

當地餐廳推出的特色美食–苦茶油麵線。圖片來源｜欣傳媒

到貓空絕不能錯過的「鐵觀音」和「文山包種茶」，除了品茗之外，茶特色美食也不能錯過，例如茶雞湯、茶蒸魚、鐵觀音煎蛋、茶香蛋炒飯、茶冰淇淋，以及當地餐廳推出的特色美食–苦茶油麵線。

貓空多個茶坊擁有絕佳視野，可以讓人品茗看景。春茶鄉以居高臨下、180度全景俯瞰台北城市景觀著稱。圖片來源｜欣傳媒

洋溢濃郁茶香的美味雞湯，讓人喝過難忘。圖片來源｜欣傳媒

茶麻糬DIY。圖片來源｜欣傳媒

透過「貓空休閒農業區」可安排茶麻糬DIY，做完還可以把自己做的茶麻糬帶回家。圖片來源｜欣傳媒

春茶鄉、龍芽茶坊、貓空大觀園、寒舍茶坊、貓空正大茶園等多個茶坊擁有絕佳視野，可以讓人品茗看景。春茶鄉以居高臨下、180度全景俯瞰台北城市景觀著稱，供應土雞、野菜料理，茶雞湯、苦茶油麵線等為招牌美食，洋溢濃郁茶香的美味雞湯，讓人喝過難忘，同時也擁有適合DIY體驗活動空間，透過「貓空休閒農業區」可安排茶麻糬DIY、茶藝等體驗或導覽活動，10人以上即可預約。

「貓空暘臺」人氣甜點─貓貓鐵觀音霜淇淋。圖片來源｜貓空暘臺

清泉山莊以茶葉特色餐點聞名，來店消費滿千贈送一壺當地鐵觀音茶，讓你吃茶喝茶，滿溢在茶香中；許多觀光客都會排隊朝聖的「貓空暘臺」，其中的人氣甜點─貓貓鐵觀音霜淇淋是大家必吃的甜點，除了清甜爽口的冰淇淋之外，店家費工手工製作的貓貓餅乾更是一絕，只要在展期間購買茶葉滿千，就會贈送鐵觀音霜淇淋一支，吃完一隻最道地濃郁的鐵觀音霜淇淋才能滿足離開。

樟樹步道魯冰花海

花展日期：2.3-2.18

花展地點：文山區樟樹步道明鏡池旁、晃腳亭旁

交通：動物園站轉乘纜車至貓空站

現場較難停車，建議大家搭乘大眾交通工具前往

特約店家優惠資訊：

花IN台北官網：

貓空休閒農業區專頁：https://www.facebook.com/mklicda/?locale=zh_TW

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300615