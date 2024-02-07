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淡水平價韓式料理｜韓國網紅大讚「존맛탱」10多種小菜無限續

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【雞好吃韓食堂】坐落於新北淡水區，是一間平價的韓式料理店。以老屋改建的外觀呈現藍白色系，內部格局十分特別，共有3層樓空間，1樓為店面及料理區，2、3樓則是提供給客人的用餐區域，狹長型格局搭配著陣陣韓國歌曲，整體營造出小店才有的獨特風格。

店內所販賣的品項十分豐富，除了主打多種口味的「韓式炸雞」，還有鍋物、煎餅、泡菜燒肉、春川炒雞等料理可以選擇，大方的店家更提供「內用白飯、小菜無限續」的服務，許多客人吃了一次便瘋狂推薦給親朋好友，近期甚至還有韓國網紅慕名而來，吃完大讚「존맛탱」！

▲內用掃QR code點餐，清楚方便。
▲內用掃QR code點餐，清楚方便。

▲每日提供10多種小菜無限續，有炒冬粉、辣炒魚板、涼拌黃豆芽、涼拌小黃瓜、燉炒馬鈴薯、醃蘿蔔大根、手作泡菜等。
▲每日提供10多種小菜無限續，有炒冬粉、辣炒魚板、涼拌黃豆芽、涼拌小黃瓜、燉炒馬鈴薯、醃蘿蔔大根、手作泡菜等。

招牌洋釀G

現炸的「招牌洋釀G」裹上店家獨門的韓式醬汁，紅通通的色澤散發出迷人香氣，再淋上蜂蜜芥末醬以及韓國美乃滋，大口咬下，香甜而不膩又帶有辣度的口感讓人吃得大呼過癮，配上附餐飲品，美味更升級，涮嘴的好味道令人吃完還意猶未盡。

海鮮煎餅

厚實飽滿的韓式「海鮮煎餅」，外皮煎至酥香微焦，內餡則蘊藏著滿滿的海鮮食材，大口咬下，餅皮濃郁的香氣在口中緩緩蔓延，內層蝦仁、淡菜、魷魚馥郁鮮香，雖然單吃就讓人欲罷不能，但沾上店家所調配的特製煎餅醬，更硬生生提升了好幾個檔次，是大人小孩都難以抵擋的美味！

起司春川辣雞

又香又辣又燙的「起司春川辣雞」透過鑄鐵黑鍋盛裝，香濃起司緊緊覆蓋著雞腿肉，四溢的香氣於空氣中傳開，夾起軟嫩去骨雞肉，頂部起司牽絲的模樣超誘人，濃郁的甜辣口感充斥舌尖，讓你吃過就愛上！

嫩豆腐湯(小辣)

加入香辣韓式泡菜的「嫩豆腐湯」帶有迷人香氣，店家使用韓式嫩豆腐，吃起來更綿密滑順，與金針菇、青菜、肉片豐盛配料相襯，整體吃起來微鹹微辣，為舌尖帶來無比的滿足感！

海鮮嫩豆腐湯(不辣)

不敢吃辣的朋友也別擔心，清甜鮮美的「海鮮豆腐湯」是你的最佳選擇。以雞湯為基底燉煮出天然原味，不加入任何調味料，而是透過魷魚、蝦子、蛤蜊、洋從、蔬菜等食材精華，經由長時間料理出自然鮮甜，入口後，絕妙的口感在嘴裡綻放，令人印象深刻！

▲店內亦提供便當餐盒，讓無法內用的朋友也能吃好料。
▲店內亦提供便當餐盒，讓無法內用的朋友也能吃好料。

【雞好吃韓食堂】不但提供了多款美味料理，店家親切熱情的服務態度，更是讓人想要一再回訪的原因之一，老闆娘只要發現客人小菜吃完了，便會主動詢問是否需要再續，為的就是希望客人可以在這裡吃飽喝足，讓心靈和肚子都得到撫慰。下次到淡水旅遊時，別忘了來一品老闆和闆娘的好手藝！


【雞好吃韓食堂】

營業地址：新北市淡水區重建街204號

營業時間：周二至周四11:00–21:00；周五至周日11:00–22:00 (周一公休)

店家電話：0226290909

粉絲專頁：https://psee.io/5jk7a3


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