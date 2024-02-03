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基隆美食娛樂新地標「叁肆行 x 好食城」開幕！年節限定市集迎賓

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市集現場有許多青創業者、小農好物、伴手禮特色商品。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
市集現場有許多青創業者、小農好物、伴手禮特色商品。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆新地標吃喝玩樂全都包！基隆港東岸旅客中心全新商城－「叁肆行 x 好食城」於2/1正式開幕，集結著名品牌商家、美食、觀光、AR互動科技，打造基隆美食娛樂新聚落。

基隆市政府產業發展處與叁肆行將於2/2(五)-2/4(日)13:00-20:00連續三天，共同舉辦「潮嚮·山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，現場將邀集29家基隆在地知名青創業者，如手作皮鞋、飾品、花卉香草及農產直售所等，配合「海廢DIY親子手作課程」以及小孩喜歡的「紙風車劇團表演」等多項精彩活動，邀請市民朋友們一同來共襄盛舉！

▲紙風車劇團即將帶來基隆港區主題大戲。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
▲紙風車劇團即將帶來基隆港區主題大戲。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，去年產發處辦理一系列「潮嚮。山海基隆-青創市集」掀起一股轟動，此次配合春節前夕及場地新開幕所推出「潮嚮·山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，活動內容相當豐富，不僅集結基隆優質青創品牌、在地小農、伴手禮商家以及多位實力派駐唱歌手，更規劃AR數位展演，讓大家可以在現場視覺與聽覺享受以外，還能參加消費滿額集點送好禮的活動。另外，本次市集也與 Line Pay 合作推動行動支付，現場商家都能提供消費者快速便利購買的服務，期待給市民朋友們更加精采的生活體驗。

▲市集邀請多位基隆在地知名歌手，一起陪大家度過快樂的周末。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
▲市集邀請多位基隆在地知名歌手，一起陪大家度過快樂的周末。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

此次除了開幕活動外，基隆港東岸旅客中心近期也規劃眾多美食品牌與商家進駐，期待成為基隆旅遊新聚點，歡迎一起來吃喝玩樂，最新活動資訊可於「潮嚮·山海基隆、叁肆行」及「好食城商場」等粉絲專頁查詢。

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基隆美食 市集 觀光

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