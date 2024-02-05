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富基漁港大啖海味！採購年節漁貨 順遊石門海蝕拱門

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圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供
圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

冬日來富基漁港大啖暖心海味。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供
冬日來富基漁港大啖暖心海味。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】近期冷風凜凜，最適合進補，而富有高營養價值的海鮮，正是不可錯過的好選擇！新北石門的富基漁港，除了是北海岸萬里蟹的知名產地，也供應各式各樣的野生海味，新鮮程度無可挑剔，遊客到富基漁港大啖海味，既暖心又暖胃，還能順遊附近的石門知名景點－海蝕拱門及情人橋，欣賞奇特的自然地形與海天一線的美景。

進入石門富基漁港，印入眼簾的是融入萬里蟹花紋彩繪的墨西哥帽造型屋頂，活潑的色調十分吸睛，而墨西哥帽下方的富基魚市，除了可以採買新鮮漁貨，魚市內的兄弟海產、味味海鮮、姊妹餐廳，也提供最優質的代客料理服務讓您即刻品嚐到尚青的海味。

▲石門洞海蝕拱門的日落夕照。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供
▲石門洞海蝕拱門的日落夕照。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

冷冷的冬日裡適逢年節將至，有餐廳業者推出暖心海味料理，「鮑魚燉雞湯」、「古早味白鯧米粉鍋」真材實料，其中姊妹餐廳針對年節推出外帶年菜「歡喜團聚」（原價6,900元，特價6,500元）及「豪華套餐」（原價9,800元，特價8,800元）－其中「歡喜團聚」有海鮮佛跳牆、醬汁紅燒魚、避風塘炒蟹、錦繡五福拼盤及鮑魚燉雞湯，而「豪華套餐」菜色升級更為澎湃，有龍蝦蒜泥粄條、紅蟳米糕、清蒸龍虎斑及富貴圓蹄等，店家堅持活體海鮮現撈現煮尚青啦。

來到新北市石門區，除首選富基漁港嚐海味外，另一處最夯的人氣景點就是石門洞，這裡是石門區的著名地標，也是「石門區」名稱的由來。百萬年前大屯火山群噴發後沖刷到海岸邊的岩層，長期日積月累受到海水侵蝕，後來經過地面抬升，形成一個約十多公尺高的天然「海蝕拱門」，非常壯觀！而石門洞兩側各有一個景觀平台，能360度遠眺海岸美景 ！其右前方還有一座白色情人橋，是情侶最佳觀浪與聽浪處，白色的拱橋連接兩座海蝕平台，情侶在橋上欣賞海浪在橋底衝起的浪花，聆聽海浪拍打橋底的浪潮聲，享受兩人浪漫時光。

▲富基魚市姊妹餐廳暖心料理「古早味白鯧米粉鍋」。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供
▲富基魚市姊妹餐廳暖心料理「古早味白鯧米粉鍋」。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

新北市漁業處表示，歡迎前來富基魚市餐廳大啖海味，這裡能邊嚐美食、邊透過大片落地窗欣賞富基漁港的美麗風景，也能順道採購年節漁貨回家及順遊石門海蝕拱門與情人橋，來一場大自然的饗宴，為冬日暖心之旅劃上完美的休止符。

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