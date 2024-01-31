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河津櫻也太美！新店陽光運動公園 春櫻粉嫩綻放

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河津櫻悄悄綻放於樹梢。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
河津櫻悄悄綻放於樹梢。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天的腳步緩緩靠近，位在新北市新店陽光運動公園河津櫻也悄悄綻放，在樹梢點綴粉嫩花朵，漫步在公園櫻花步道上，沿途伴隨著一簇簇的櫻花，粉嫩花朵與綠意交織出繽紛的色彩，透出早春的氣息，朵朵精緻的花苞正蓄勢待發等待盛開，遊客不妨把握時節來賞花。

▲在盛開的櫻花中，和三五好友來趟賞櫻小旅行。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
▲在盛開的櫻花中，和三五好友來趟賞櫻小旅行。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。今年受到暖冬影響，河津櫻目前已逐漸綻放約5成，預計賞櫻期於2月上旬至3月上旬，花朵沿著陽光運動公園步道粉嫩綻放，和綠地及藍天相互呼應，展現春日限定的夢幻風景。

▲悠閒地坐在陽光運動園區中欣賞河津櫻。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
▲悠閒地坐在陽光運動園區中欣賞河津櫻。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

賞櫻之餘，也可以親子同行探索陽光運動公園豐富的休憩設施，園區腹地寬廣占地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，不論是騎著自行車穿梭園區風光，或是進入「陽光綠洲」兒童遊戲場盡情玩耍，是大台北地區假日休憩的最佳選擇。

▲陽光兒童遊戲場有豐富的遊具及設施。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
▲陽光兒童遊戲場有豐富的遊具及設施。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

新北市政府高灘地工程管理處張修銘處長表示，陽光運動公園為新店溪流域重要特色河濱公園，無論是搭乘大眾運輸工具或是自行開車前往，皆相當便利。喜愛賞櫻的遊客，近期可留意天氣變化，把握最佳觀賞時機，和家人朋友一同漫步於陽光運動公園，感受春日櫻花美色。搭乘大眾運輸工具前往「新店陽光運動公園」，可搭乘捷運新店線或小碧潭線，至「小碧潭站」，沿環河路人行道步行至湯泉陸橋，即可連接陽光橋到達陽光運動公園。

▲嬌嫩夢幻的河津櫻。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供
▲嬌嫩夢幻的河津櫻。　圖：新北市政府高灘地工程管理處／提供

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