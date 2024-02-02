貓空迎早春！ 春季賞花熱點「樟樹步道魯冰花」繽紛綻放

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圖：臺北市政府工務局大地工程處／提供
圖：臺北市政府工務局大地工程處／提供

樟樹步道－魯冰花。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／提供
樟樹步道－魯冰花。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春節腳步的臨近，位於臺北大縱走第七段的樟樹步道，魯冰花也感受到年節歡樂的氣息！這片熱門的賞花景點已經開始展現魯冰花的初綻，為城市帶來了一抹春日的明媚。

▲祈福山徑。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／來源
▲祈福山徑。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／來源

大地處表示，北市府近年以三貓計畫2.0持續推動貓空地區的整治與活化，其中樟樹步道向來是臺北市春季賞花的熱門地點，每年的魯冰花季都吸引著大批遊客，現在樟樹步道上的魯冰花已開始逐步綻放，不僅為春節前的忙碌時光增添了幾許輕鬆與愉悅，也為尋找賞花的市民提供了新選擇。

大地處道路步道科蔡正發科長表示，金黃燦爛的成串的魯冰花，是文山茶農習慣使用的綠肥作物之一，這些花朵除了美化環境，凋謝後還能化作土壤的養分回歸大地，進而改善土壤結構，對促進農作物生長起到重要作用。這一過程不僅為市民朋友提供了接觸自然的機會，記錄下美麗的畫面，也讓大家更加 了解生態永續的理念。

▲樟樹步道－明鏡池。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／提供
▲樟樹步道－明鏡池。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／提供

▲樟樹步道－彩雲亭。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／來源
▲樟樹步道－彩雲亭。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／來源

樟樹步道不單是賞花的絕佳景點，更是一條兼具自然美與文化深度的步徑，遊客可在花海間漫步，同時欣賞富含鄉村韻味的牛車、水車、涼亭、水梯田、轉轉穀倉與藝術裝置。

▲轉轉穀倉。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／來源
▲轉轉穀倉。　圖：臺北市政府工務局大地工程處／來源

賞花之餘，不妨造訪附近茶莊，體驗品茗與佳肴的樂趣，搭配壺穴吊橋、指南宮後山的祈福山徑及竹柏參道等知名景點，樟樹步道完美融合自然美景與茶文化，是一日遊的理想選擇，在這次的周末假期，不妨與家人朋友一起來樟樹步道，感受春天的氣息。欲知更多詳情，請參閱「臺北市政府工務局大地工程處」官網、「臺北大縱走」FB粉絲團或「臺北市坡地環境教育網」，持續取得第一手消息。

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春節 步道 賞花

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