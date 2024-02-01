躺著爆汗排毒超舒服！不用飛日本也可以體驗的3間台北岩盤浴

冷冷的冬天，起身去健身房運動真的很難，但是花錢躺著流汗，不僅可以排毒還可以消耗熱量，想一想是不是超輕鬆的！這次七分之二的探索就整理出 3 間必去的台北岩盤浴，不管是想要純體驗、加速血液循環，還是排毒順便減肥，都可以一次滿足！





1. 岩盤美浴悠

圖 / 岩盤美浴悠

圖 / 岩盤美浴悠

🏠 光復店：台北市光復南路260巷23號B1

☎️ 電話： 02-8771-7731

🕰 營業時間：11:00-22:00，全年無休

岩盤美浴悠共有四家分店，有天母、南京西路、光復南路及永和岩盤浴分館。光復店距離捷運國父紀念館步行約 2 分鐘，服務除岩盤浴外，也有美容、按摩、美體精雕等項目。除了永和分館僅提供女性服務外，男性皆可預約專屬的 VIP 包廂，但需額外支付包廂費。

體驗開始前，服務人員不僅會細心介紹岩盤浴，更會提供一袋裝有毛巾、浴衣、鹼性離子水的提袋，但不會強迫推銷購買課程券。此外，岩盤美浴悠的浴場以來自日本北海道的「神黑石」製成；休息的時間，可以使用「神黑石岩盤美腿浴」、「Mini 神黑石岩盤浴」來維持身體的溫度，整體空間整潔且舒適，適合幾個姊妹揪團一起來享受無痛瘦身！





2. Viyang 孋樣芳療水晶岩盤浴

圖 / Viyang 孋樣芳療水晶岩盤浴

圖 / Viyang 孋樣芳療水晶岩盤浴

🏠 地址：台北市中山區復興北路80號5樓

☎️ 電話：02-2254-8902

🕰 營業時間：週一至週日 11:00-21:30

Viyang 孋樣岩盤浴會館位於復興北路上，距離捷運南京復興站步行 3 分鐘。主打使用天然水晶礦石所組成的躺床進行岩盤浴，搭配高量負離子，促進新陳代謝、強化人體免疫力。館內的岩盤浴有分「個人巨蛋式」及「多人浴場式」，其中多人浴場式最多能一次容納 6 人。

另外，館內附有兩間簡易乾濕分離浴室供浴後沖澡使用，且除了岩盤浴外，還有身體舒壓及臉部、胸部美容服務可以選擇，但目前僅開放女性預約。其中個人巨蛋式岩盤的獨立房間擺設整齊乾淨，但空間略為狹小，躺入巨蛋後有些許壓迫感。不過店長的服務很親切周到，體驗過程中，會特別前來關心是否有不適、教導如何調整巨蛋滑軌，躺床完整一小時後感覺既舒壓又放鬆。





3. 湯之花岩盤浴

圖 / 湯之花岩盤浴

圖 / 湯之花岩盤浴

🏠 南京店：台北市松山區南京東路五段330號

☎️ 電話：02-2762-7080

🕰 營業時間：11:00-21:00

湯之花岩盤浴在台北有三間分館，其中南京館距南京三民站步行 6 分鐘。店內採用來自秋田玉川溫泉的北投石有促進消化、養顏美容、增強體力等岩盤浴功效。且在湯之花岩盤浴還可以享受到正宗的三大療法，包含吸入、飲入和接觸性三面向。需注意的，只有週二、週六接受男性賓客，其他天限女性入場。

店內的岩盤浴分為三階段，第一階段先趴躺暖活內臟 15 分鐘；第二階段側躺，單邊各 7 分鐘；第三階段正躺暖活背部、腰部 15 分鐘，服務人員會一邊解釋岩盤浴功效，一邊告知客人的身體狀況，十分貼心。另外，湯之花也提供熱茶、電熱毯，體驗後也有甜點和餅乾可以享用。整體來說，僅岩盤浴的療程很專業，服務也非常周到！





以上為本次的台北岩盤浴推薦，七分之二的探索神秘客親體驗過的 3 家優質台北岩盤浴，讓你在冷冷的冬天，也可以輕鬆的爆汗一波。岩盤浴是使用天然礦石，在大約 40°C 的室溫中，使人體體溫升高、活化細胞、促進新陳代謝，更有排毒、燃燒酯肪和消除疲勞等多種效果。平時上班、上課之，也別忘了找時間休息放鬆，快帶上另一半或朋友一起享受岩盤浴吧！

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