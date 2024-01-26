一鍵出發！ LINE GO風格移動　姊妹淘血拚SPA午茶去哪都行

【圖／文：行遍天下】

閨蜜聚會就是任性！一鍵輕鬆叫車出發，搭上LINE TAXI隨心所欲市區隨興移動，冬日當然要去北投泡湯和SPA，接著容光煥發地去新光三越鑽石塔時尚購物，前進迪化街大玩手工皮雕DIY，最後在文創園區群盡情美拍！





Stop1 北投大地酒店 暢享溫泉美饌紓壓SPA

五星級的「北投大地酒店」以簡約歐風打造閒逸渡假風溫泉酒店，設有48間客房、3間特色餐廳、20間獨立湯屋、大眾風呂、露天游泳池、水療區及芳療SPA，泉質為白磺泉，呈現混濁半透明白色，又稱「牛奶湯」，泡起來皮膚光滑細緻，和風露天風呂精心打造全台獨有的飄雪造景，秒飛北國超Chill！

▲北投大地酒店人氣大眾風呂裸湯特別打造全台獨有飄雪造景。

大地亦設有獨立湯屋和活水區，坐擁露天游泳池和恆溫31°C-33°C的水療SPA區。The Gaia spa的2間SPA芳療室皆設有湯池，可舒享芳療兼泡湯。挑高4層樓、蒐羅6千多冊世界書籍的北投打卡熱點「光陰部落藏書閣」，結合天光變幻和一窗一景，美哉！以新鮮健康、究極風味聞名的「月兒彎彎涮涮鍋」人氣餐點有海陸套餐和雪花牛套餐，嚴選當季食材，豐美時令海鮮、肉品，並以日本工藝大師柳宗理設計的南部鐵器鑄鐵鍋，職人精心烹煮健康鮮美的暖心鍋物。

▲光陰部落藏書閣呈現一窗一景，成為北投美拍打卡勝地！

▲大受好評的月兒彎彎涮涮鍋人氣鍋物必點海陸套餐和雪花牛套餐。

DATA

地址：台北市北投區奇岩路1號

電話：02-5551-8888、02-5551-5588

網址：www.thegaiahotel.com

時間：大眾風呂07:00-23:00，週一至五預約制，假日現場候位。每週四11:00-15:00暫停對外開放。午餐11:30-14:00，晚餐17:30-21:00

消費：The Gaia spa療程1,800元起。大眾風呂養生季平假日1 ,600元；暖身季平日1 ,600元，假日1,800元。月兒彎彎涮涮鍋海陸套餐2,300元+10%、雪花牛套餐1,580元+10%





Stop2 新光三越鑽石塔 時尚血拚新地標品甜蜜下午茶

去年10月開幕的新光三越鑽石塔Diamond Towers位於忠孝東路、復興南路交叉路口，緊鄰遠東SOGO復興館。特聘日本知名建築大師丹下憲孝操刀設計，打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群，成為東區時尚新地標。作為最小的新光三越百貨，以「時髦社交」為概念，品牌超過100間，A、B兩棟1至4樓為商場，匯聚精品、潮流、星級餐廳、質感咖啡和甜點、運動、家具等等，更引進多個獨家品牌、6大香氛概念店，佔地200坪、販售8千多項商品的美麗市場更引進高端精品級食材，搶攻高端消費商機。

▲新光三越鑽石塔打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群。

▲一館4樓設置了新光三越旗下超市美麗市場的進階版店型「美麗市場Plus」。

層層規劃咖啡廳，世界最佳50的「興波咖啡」、獨家販售288層酥脆千層酥的「勺日ZHUORI」、東京車站人氣伴手禮「PRESS BUTTER SAND」海外首間現場製作櫃台店紛紛插旗鑽石塔。

DATA

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號

電話：02-2721-6888

網址：www.skm.com.tw/store_branch/13





Stop3 塔可手工皮雕 手作包包DIY療癒有趣

大稻埕10年老店「塔可手工皮雕」位於迪化老街職人巷內，由親切熱情的「塔可爺爺」和二代工藝講師經營，提供手工皮件作品及DIY體驗活動。行經職人巷總能看見塔可爺爺專注敲打雕縫皮件的身影，1F的展示空間陳列販售豐富多樣的皮革作品，1到2樓可容納30位學員體驗手工皮雕DIY，提供獨立包層、包場，及散客報名課程，從簡約鑰匙圈、零錢小物包、手提包、背包到精緻雕花包製作，20分鐘到4小時，課程價250元到4,800元不等，跟著老師敲敲打打獨一無二的皮雕，趣味又實用。

DATA

地址：台北市大同區迪化街一段14巷22號

電話：0972-623-552

網址：www.tk-leather.com.tw

時間：週一至六09:00-18:00，週日12:00-18:00

注意事項：散客、團客皮雕DIY體驗皆須提前預約。





Stop4 榕錦時光生活園區 和風文創老屋散步氣質美拍

秒飛日本！2022年開幕即成台北最美日式老屋街區的「榕錦時光生活園區」前身為臺北刑務所官舍，古韻老屋新生活化，提供遊客免費參觀，成為人氣網美打卡熱點，時常可見身著和服的水水們在此取景美拍。九州鬆餅瓦芙日本海外首家分店、日式精緻甜點舖金錦町、屋台料理JeeWoo吉屋、日式餐酒館臺虎居餃屋、健康旬食老優雅、冠軍興波咖啡、日式茶屋、和服體驗店及多家選物好店，加上不定期推出的主題市集和體驗課程，步行其間，宛若穿越時空來到日本懷舊老區，趣味盎然。

DATA

地址：台北市大安區金華街135號至177號、金山南路2段112號

電話：02-2321-8896

網址：rongjintimes.com

時間：11:00-20:00





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」