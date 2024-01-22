4間台北手作地毯店家介紹，情侶或一群好友包班Tufting工作坊好選擇

近幾年來手作活動又重為年輕人熱愛的休閒活動之一，比起購買現成的商品，越來越多人喜歡自己動手DIY。像是Tufting 手作地毯，顧客可以選擇自己喜歡的圖案、樣式，並在自己動手做的過程中得到滿滿成就感。這次七分之二的探索從環境、師生比、交通、教學態度等面向，全面評比 4 間台北手作地毯工作室，一起享受毛絨絨的 Tufting 療癒時光吧。





1. OneonePaint 玩玩文創

圖 / OneonePaint 玩玩文創

🏠地址：台北市大安區延吉街135之3號4樓

🕰營業時間：週一至週日 09:30-20:30，課程為預約制

☎️電話：0989-976-328

OneonePaint 玩玩文創位於東區延吉街，鄰近捷運國父紀念館站。店內空間小巧，除了地毯 DIY 課程，亦有創作酒精墨水畫與金絲浮雕等其他藝術體驗。值得一提的是，地毯 DIY 的毛線有差不多 100 種可選擇，也可以做鏡子、包包或其他種類，選擇豐富！

從一開始的描圖，到最後結束封底，老師在整個做地毯全程會積極協助與提點重點，也會給予豐富的輔助設備讓流程更簡單。1:5 左右的師生比能快速協助學生，不怕求助無門。同時老師的專業度也令人佩服。無論是器材與師資，都非常適合第一次體驗做地毯的初學者來體驗！





2. Dottie studio

圖 / Dottie studio

🏠地址：台北市大同區民生西路178巷1號4樓

🕰營業時間：週一二四五 11:00-20:30，週三六日 11:00-21:00，課程為預約制

Dottie studio 鄰近寧夏夜市與雙連市場，前身為 A+Do Studio。店內空間乾淨明亮，兩張長桌空間寬敞，約可容納 10 人。這間店做地毯一天只接待一批客人，不用擔心時間到若還沒完成會被趕走。除了地毯 DIY 外，也有提供杯墊、鏡子、擺飾、小廢包等，可以說是超級多元的台北 Tufting 店家！價格在預約填寫問卷時都可一覽無遺。

最棒的是，上課時投影機可以直接連上手機，將手機上的圖檔投影在畫布上用奇異筆描繪，非常方便。老師在講解簇絨槍的過程相當仔細，也會讓大家近距離的確認各種操作和安全措施都沒問題，通常一堂課會有一位老師配上 3-4 位助教，推薦給想要慢慢享受 Tufting 時光的人。





3. 997 STUDIO

圖 / 997 STUDIO

🏠地址：台北市信義區仁愛路四段452巷11號

🕰營業時間：週一二四 10:30-16:00，週三五六日 09:30-21:30，課程為預約制

997 STUDIO 位於國父紀念館對面巷弄，鄰近光復市場。教室空間雖不大但環境舒適，約可容納 7-8 位活動，店裡還有兩隻肥肥的貓咪。這家台北 Tufting 專精於地毯 DIY 課程，可加價製作毛絨鏡，個人或團體都可直接從官網上報名，平均上課時間為 5.5 小時，中間有一小時休息時間。

每次上課都會有一位老師帶大家從 0 開始，到上手能夠自己作業；另有一位隨時在旁的助教支援，結束後拍照時還會教學哪個角度最好拍。做地毯過程讓人感到放鬆愉快。一天會有兩個時段可預約，整間店的氛圍很推薦幾個朋友一起包班上課，一邊聊天邊 DIY 屬於自己的小地毯。





4. Art13 Studio

圖 / Art13 Studio

🏠地址：台北市信義區和平東路三段391巷13號1樓

🕰營業時間：週一至週日 10:00-21:30，課程為預約制

☎️電話：02-2738-3691

Art13 距離捷運麟光站走路 3 分鐘，工作室為工業風裝潢，整體簡單乾淨，有種來到藝術家工作室的感覺。除了做地毯外，也有流體熊、流動畫跟 Tufting 抱枕、Tufting 包包可以選擇，課程一天有兩個時段，一次約 5 小時。

這家台北手作地毯流程從描圖開始，接著會進行簇絨槍的技法和製作流程講解，最後挑選毛線開始製作。上課時主要只有一位老師，有時可能需要等待才能得到幫助，但老師指導時的細膩度依然不減，會盡力協助學生帶走最滿意的作品。整體因為師生比高，適合老手或情侶一起體驗。





以上為本次的台北手作地毯推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗 4 間台北 Tufting 地毯工作室。Tufting 除了做地毯外，也有其他多種作品可以選擇，如亞麻手提袋、抱枕、鏡框等，全部都可以體驗自己 DIY。有些店家甚至還不限時間或不限選色數量的服務，尤其推薦給喜歡DIY 的手作控，能夠盡情創作，享受從無到有的成就感！

延伸閱讀>>台北手作課程推薦指南

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