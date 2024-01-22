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「水湳洞」賞奇岩送夕陽！大野狼與小綿羊岩、陰陽海觀景台踩點

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

環島燈塔遊的第7天下午，布魯來到東北角的水湳洞，這裡近幾年因為選礦場夜間點燈而成為夜景的拍攝聖地，布魯則心繫陰陽海觀景台的夕陽美景

到達水湳洞的時間尚早，於是先去嘲笑一下附近肖想小綿羊幾百年卻依然吃不到的大野狼。也許是老天爺的憐憫，把張開嘴的大野狼和抬頭呼救的小綿羊，一起變成了海邊的岩石，相伴觀海潮送夕陽。

之後上到陰陽海觀景台，居高臨下剛好可以下瞰陰陽海的雙色奇觀，對望基隆山東峰的峭拔英姿，而欣賞夕陽和剛入夜的藍調夜景，則更是一種趣味，美得無可形容了。

大野狼與小綿羊

台2省道79.1K北側的停車場循小徑下至礁岩區，不到5分鐘就可以抵達水湳洞的網紅祕境。

由礁岩區頂端下瞰水湳洞漁港，並與基隆山東峰對望，就覺得這裡的海岸風光十分壯麗。

大野狼與小綿羊岩是風化的兩顆岩石，形成原理與野柳的女王頭類似。

大野狼呲牙裂嘴肖想著無辜的小綿羊，但流了幾百年的口水卻也一直吃不到。

大野狼岩的前方有一座魔手洞，吸引布魯前往，看有沒有魔手會伸出來。

先下後上再拉一段繩，就可以進入魔手洞。

魔手洞是一道海蝕洞穴，裡面並沒有想像中的幽深，但有一股奇怪的氛圍。

大野狼的另一側海崖上，可以看到大頭狗岩，憨厚可愛的趴在海邊。

險陽海觀景台

由台2省道79.1K停車場對面產道上山，經過威遠廟牌樓，上行約400公尺，會看到一處小平台，有兩張不鏽鋼製的百萬觀景椅，就是陰陽海觀景台。

陰陽海觀景台是欣賞水湳洞海灣的海水，因為礦水流出而造成不同顏色特殊景觀的最好位置。不過，布魯覺得這裡的夕陽夜景更加迷人。

有陰陽海和基隆山東峰陪襯的夕景，讓布魯好感動。雖然這天沒有火燒雲，輕柔橙黃的溫暖晚霞也夠溶化人心了。

剛入夜的水湳洞，夜景完全不下於夕景，長曝光讓車軌增飾，和著東峰下的點點燈火，使布魯愛上了這個小山村，決定有機會還要再來。

水湳洞大野狼與小綿羊岩&陰陽海觀景台

位置：新北市瑞芳區

開放時間及費用：無時間限制，免費

交通資訊：

自行開車：直接導航"大野狼與小綿羊岩"，行車至台２省道79.1K免費停車場，再由停車場左側下階梯5分鐘即可至大野狼與小綿羊岩、魔手洞、大頭狗岩。由停車場對面產道(明里路)上山約400公尺，可至陰陽海觀景台。

大眾運輸：在瑞芳火車站前搭乘886路線公車，或於福隆搭乘791路線公車，至"船塢(濂新里)"站下車，再向東走150公尺至79.1K免費停車場，餘同自行開車。

注意事項：岸邊岩石區需注意浪潮，小心腳步。

順遊景點：水湳洞選煉場遺址、黃金瀑布、長仁亭。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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