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超奢華的平價丼飯！ 土城猛甲生魚片 「豪華刺身拼盤」厚實肥美色澤誘人

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【猛甲生魚片土城店】位在土城區金城路三段上，以新鮮食材出發點，推出價格親民的生魚片及丼飯。店內沒有過多的裝潢，大多以外帶為主，期望將成本反映在樸實售價上，並秉持著對食材極度嚴格的挑選標準，從源頭開始把關，以確保提供顧客最高品質、新鮮的海鮮料理。

店家對於料理的乾淨及衛生有著絕對的堅持，並且擁有純熟的刀工與料理技巧，每一刀下去都是對食材的尊重，以用心態度的製作出一道道精緻佳餚，就是為了滿足顧客的口腹之慾，透過滑嫩可口的生魚片撫慰人們疲累的身心。

阿根廷天使紅蝦

純淨無污染的阿根廷深海水域所補獲的野生天使紅蝦，是日本餐廳常用的高檔食材，現在在【猛甲生魚片】也吃得到！不但內部蝦膏飽滿，肉質更是脆口充滿嚼勁，如此奢華美味令人為之驚艷！

生食級牡蠣

圓潤飽滿的牡蠣肉，鹹鮮海味緊鎖其中，口感鮮、甜、濃，高鮮度的絕頂滋味，成為常客們回購率極高的熱門品項之一，海鮮控們來店必點！

鮭魚丼飯

6大片厚切鮭魚搭配玉子燒、蟹味棒、海帶芽，頂端以晶瑩透亮的鮭魚卵點綴，尚未入口就讓人口水直流；經由主廚俐落刀工變化出片片厚實誘人的鮭魚，橘紅肉質上分布著細絲般的油脂，入口後鮮美滋味在舌尖上綻放，沾上醬油與哇沙比，讓風味更上一層樓！

豪華刺身拼盤

來自大海的多元海味上桌！店家上選新鮮漁獲，內含旗魚、鮪魚、鮭魚、尼信、蟹味棒、甜蝦、干貝、花枝等豐富品項，以淡粉、橘紅交織出迷人模樣，吃起來Q彈又滑嫩，讓你彷彿嚐到整片海洋的鮮甜，吃過的人都會不禁感謝大海如此無私的饋贈。

目前【猛甲生魚片土城店】除了有與外送平台合作外，也有店內專門配合的外送服務，只要掃QR code進入line群組，即可立刻點餐，而且餐點價格均為店內價，想要品嚐平價新鮮食材的朋友們，現在就快加入吧！


【猛甲生魚片(土城店)】

商家地址：新北市土城區金城路三段260號

商家電話：0222703617

營業時間：平日16:00–00:00；假日11:00–00:00 (星期一公休)

粉絲專頁：https://psee.io/5hp3v7


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生魚片 鮭魚 海鮮

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