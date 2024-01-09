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蘆洲簡餐料理！「招牌東坡肉、滑嫩油雞腿」引爆舌尖味蕾饗宴

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【鴻發饗食堂】新北市蘆洲區九芎街上，主要販售簡餐、定食、咖啡、鬆餅等多元餐點。店內環境寬敞大方、燈光明亮優美，整體營造出溫馨舒適的氣氛，讓人一進門便感到十分放鬆，是許多家庭、朋友聚餐的好選擇。

▲空間採光極佳，乾淨整潔。
▲空間採光極佳，乾淨整潔。

▲親子友善的環境，提供茶水、兒童餐具、兒童座椅自取。
▲親子友善的環境，提供茶水、兒童餐具、兒童座椅自取。

▲店內活動。
▲店內活動。

▲店內餐點為全手工料理，從食材挑選至烹調，都出於老闆之手！
▲店內餐點為全手工料理，從食材挑選至烹調，都出於老闆之手！

招牌手工東坡肉套餐

店內人氣首選「招牌手工東坡肉」，選用帶皮的豬五花肉以10種中藥材、醬油調味後，再用文火燜煮數小時，直到醬汁呈現濃稠狀，且肉質滷至軟綿細嫩、近乎入口即化的綿密口感，淺嚐一口，馥郁的脂香縈繞於齒間，口口勾勒著味蕾，懷舊的古早味征服老饕的心！

▲套餐系列均提供三樣小菜、米飯以及熱湯。
▲套餐系列均提供三樣小菜、米飯以及熱湯。

招牌手工油雞腿套餐

穩坐第二名的「招牌手工油雞腿」，是店家親自去骨、醃製，料理出鹹香入味的切片雞腿肉，肉質不但柔嫩、多汁，而且每一口都能感受到豐盈的雞汁於口中爆發，淡淡的中藥調味，將雞肉原始的鮮美肉香襯托出豐富層次，讓人忍不住一口接一口！

蒜泥豬五花套餐

上選新鮮豬五花肉，汆燙後淋上獨家調配的蒜泥醬，豬肉軟嫩富有嚼勁，與鹹香入味的醬汁相襯，整體色香味俱全，無論大人小孩吃過都為之瘋狂，如此家常的美味，讓大家白飯一口接著一口吃個精光。

椒麻雞套餐

近期推出的椒麻雞套餐，不是走常見的泰式口味，選用大紅袍花椒粒磨成粉後下去調製的醬汁，再加入大紅袍花椒油提香氣，搭配外皮酥脆、內層紮實彈嫩的雞腿肉，咬下瞬間可以感受到豐沛的鮮甜肉汁，伴隨著醬汁的辛辣底蘊直衝味蕾，讓人吃得過癮又滿足！

經典蜂蜜冰淇淋鬆餅(大份)

店家以獨家比例調配粉漿，呈現純粹的原味與蓬鬆口感，愈嚼愈香，外酥內Q的滋味不會讓人覺得太膩，搭配冰淇淋、蜂蜜一起享用，更具一番風味！

▲咖啡拿鐵
▲咖啡拿鐵

目前【鴻發饗食堂】為了滿足眾多粉絲們的期盼，推出了東坡肉、油雞腿年菜，喜歡的朋友們別忘了到粉絲團預定，過年回家就能與家人分享老闆親手做的美味佳餚啦！


【鴻發饗食堂】

營業地址：新北市蘆洲區九芎街59號

營業時間：11:00–20:30(週二公休)

店家電話：0222828063

粉絲專頁： https://psee.io/5gm2r9


延伸閱讀//蘆洲高CP值燒肉饗宴！超鮮海陸拼盤吃到飽 搭特調台式烤肉醬

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東坡肉 鬆餅 冰淇淋

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