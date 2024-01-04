第一名鄉村派！創立25年的「超厚實點心派」 鹹甜都有、一大片60元起

蛋糕點心大家都喜歡吃！點心派卻是偏小眾，這間一吃會顛覆你對派的既定印象，被美譽台北第一名的鄉村派，真的也是我心中第一名，1998年創立到現在25年了！一直以來都是真材實料超厚實餡料，一大片鄉村派60元起，還有季節水果限定派，口味多每次來都很難抉擇～

艾媽咪食品屋 在哪？

艾媽咪食品屋在內湖很有名氣！在大台北地區還有艾媽咪專屬行動車，艾媽咪原本在內湖路二段上，兩年前遷移到內湖瑞光路上，兩邊都是紅線不能臨停，旁邊停車場收費18元/時，距離好市多約6分鐘車程，買好派繼續去補生活用品～

地址：台北市內湖區瑞光路36號

營業時間：10:00~19:00

公休：星期日

艾媽咪創立於1998年

艾媽咪是來自美國傳教士夫妻所創立，起初為了籌建造教會經費，在台灣賣起美式鄉村派，這一賣就是25年，歷經1998年亞洲金融海嘯、國人恐懼921大地震、食安問題考驗，艾媽咪初衷依舊是以「最好吃的派」為目標～

艾媽咪菜單

艾媽咪有一般、鹹派與乳酪三種系列！鄉村派有60元、70元兩種，看到“季節限定”更是必點，除了現場門市購買、艾媽咪行動車，也有提供冷藏宅配服務喔～

選派要花點時間！因為每樣我都想吃，有選擇障礙的朋友會很煩惱～

荷蘭蘋果、紅豆、蔓越莓、美國南瓜、胡桃、咖啡、芋頭、檸檬蘆薈、巧克力香蕉、藍莓、櫻桃、抹茶、黑巧克力、培根、德式香腸、蔬菜…流口水啦！

買單片是小盒裝，一次買八片是整盒裝！送人買8片裝好看！

艾媽咪盒裝都沒變過！就是帶點美式復古感，中間就是艾媽咪本人～

鄉村派 賞味期限

賞味期為三天！不管有沒有吃完都要冷藏保存喔～

鄉村派保存方式：冷藏

賞味期限：三天

鄉村派外圈會貼上一層薄紙，避免沾黏到其它口味～

草莓香蕉派

看到冬季限定一定要拿！這的派皮很厲害，和其它間吃起來不一樣，每一口都那麼酥鬆香，沒有一點油膩感，底層是新鮮香蕉，接著鋪上一層卡式達醬，最上面是進口草莓，真的是最強三重奏～

看側面就知道有多真材實料！每塊都很有厚度！這一片70元我個人覺得不貴～

沒想到香蕉搭配草莓也那麼順！上層草莓醬吃得到整顆草莓，香甜不膩就是好吃～

胡桃派

這胡桃派拿在手上很有份量！最上層是滿滿胡桃粒，吃過後大推！喜歡焦糖味朋友一定會喜歡，香脆胡桃加上中間內餡，靠近就聞到濃郁焦糖香～

派皮搭配胡桃餡好有記憶點！派皮整個升級更好吃～

中間內餡像軟糖夾心，咀嚼起來軟Q不黏牙，以鄉村派來講這甜度較明顯，但依舊是那句甜而不膩，只有滿滿焦糖香～

芝麻花生派

這花生芝麻派也很特別！光吃芝麻或花生不夠過癮，艾媽咪把兩種口味結合一起，在加上一層油花生粒，這組合超有台味～

中間是乳酪雙層餡，其中一層是花生餡，花生芝麻很有層次，下層內餡清爽滑順，上面黑芝麻好濃郁，吃起來就像芝麻醬加花生粒～

鳳梨派

派皮紙一撕開！我的鳳梨派上下層直接分離，中間克林姆夾心鳳梨太滑啦～

克林姆吃起來就像布丁！夾入鳳梨片與鳳梨醬，這口味也好吃！很溫和的鳳梨點心～

之前也買過其它口味！德國香腸鹹派很耐吃！

藍莓派乳酪餡上擠滿蔓越莓醬，擺上大顆夏威夷豆好吃。

抹茶有抹茶清芳感，底部輕乳酪餡微甜不膩口。

檸檬蘆薈派像克林姆又像果凍餡，酸甜中帶有檸檬清香味，還能吃到軟Ｑ蘆薈，這結合超有水準～

▼ 搬家前照片介紹

＊艾媽咪每一種派都是真材實料，派皮香、酥、鬆、脆口感也是特色，內餡調和的剛剛好，派皮不油、內餡不膩，藍莓派、檸檬蘆薈派、胡桃派都好吃，每次來內湖都會買～

艾媽咪食品屋

電話：0935-504554

地址：台北市內湖區瑞光路36號

營業時間：10:00~19:00

公休：星期日

粉絲專頁：艾媽咪

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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