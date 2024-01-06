高CP值海鮮料理！ 基隆「金海珍自助海鮮館」小卷鮮蝦好新鮮 點80元炒飯坐2樓看外木山沙灘海景

台灣人好幸福都不用怕挨餓！海鮮熱炒店到處都有，這間海鮮熱炒有什麼特別？來這點80元炒飯就能坐2樓看海景，還有新鮮花蟹可以點，尤其是小卷、鮮蝦好新鮮，點了一盤燙小卷約14隻才250元～

金海珍自助海鮮館 在哪？

金海珍熱炒在基隆安樂區湖海路二段，在外木山濱海邊後面，很適合玩累吃頓飯，這一排有海鮮熱炒、咖啡館與烤鴨店，烤鴨六吃需要前一天預約，沒預約就像我們一樣找熱炒吃，汽車可找附近臨停需走一段路，或計次收費100元/次～

剛好最近花蟹大出，魚缸裡都是活碰亂跳的花蟹～

店面不大有點小！一樓只有四桌一下就客滿，一樓餐廳挺乾淨，提供餐具自助與洗手間，二樓是半戶外用餐區可看到海景，夏天來會挺熱、冬天來菜容易涼～

金海珍自助海鮮館 菜單

菜單範圍選擇多元，主打親民價格吸引客人，菜單有70種選擇！現炒青菜100元、單點熱炒150元起、白飯10元，月底省荷包就點80元炒飯吃飽，其它像是鮮魚湯、本港鮮魚、現撈花蟹與三點蟹都是時價～

眺望海灘熱炒區

二樓戶外區很隨性！有五桌大圓桌，半戶外周邊風景很舒服，前面三桌能眺望海景，因為海邊桌椅生鏽嚴重，就看你介不介意，但走兩步就能看到沙灘～

二樓有兩面PVC可防水防風，捲開其中一邊讓遊客自由進出，二樓空間整個很自在～

旁邊是咖啡館！兩間店相鄰超近，吃飽還能到隔壁喝咖啡休息～

外木山沙灘

看著遊客沙灘上漫步、踩踩水！享受這大自然禮讚，吃飽走出來看海放鬆，享受一下週末渡假感～

炒青菜

店內現點現炒遇到人多要等一下！爆炒高麗菜保有脆度，調味很家常清爽，小孩一口青菜一口白飯，一下就夾完吃光光，一盤也才100元～

胡椒蝦

這的胡椒蝦外層沾上滿滿胡椒粉，外層蝦殼挺好撥，手指沾附到胡椒粉，小辣香讓人允指回味，當成前菜也很可以越吃越開胃～

去完殼蝦肉沒什麼縮水，每一口都是彈軟新鮮蝦味，真的是越吃越涮嘴～

爆炒海瓜子

到海邊一定要來盤經典海瓜子，海瓜子加上九層塔、薑絲爆炒更夠味，加上顆數不多，沒有一下就全盤皆空！

川燙小卷

來基隆一定要點小卷吃！簡單川燙冰鎮就能上桌，筷子一夾就能感受到小卷飽滿度！這盤算一算應該有14隻，以這盤燙小卷250元來講很可以～

一口咬下是天然鮮甜味，這一道小卷幫這桌菜加了不少分～

小卷口感緊實彈牙，越咀嚼越能感受到小卷鮮甜味，夾點蔥段與薑絲一起吃好台味，沾點哇沙米醬油更是直衝腦門超爽～

*這間平價熱炒店在外木山濱海邊旁，以海鮮餐廳來講挺划算，炒青菜才100元！重點是今天的燙小卷、胡椒蝦都有新鮮，建議可以坐一樓吃飯，吃飽再來二樓看海～

金海珍自助海鮮館

地址：基隆市安樂區湖海路二段138號

電話：02-24345981

營業時間：11:00~20:00

公休：無（可詢問店家）

兒童座椅：有

服務費：無

停車場：附近空為臨停、收費停車場

店家粉專：金海珍自助海鮮館

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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