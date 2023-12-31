2024台北101跨年煙火！絕佳攝影點TOP10全攻略

即將告別2023，迎接2024的到來，跨年倒數大家決定好去哪裡拍攝煙火秀了嗎？每到此時，大家除了興奮之外，肯定正頭痛著這回要去哪取景，才能完整的呈現台北101的絕佳風貌呢？一次告訴你最佳的台北101煙火拍攝點，及注意事項，讓你捕捉燦爛瞬間，留下美麗回憶。

台北101跨年煙火，2024年以「彩色世界COLORFUL WORLD」 為主題。圖片來源｜台北101 Facebook

每年引起全世界關注的台北101跨年煙火，2024年以「彩色世界COLORFUL WORLD」 為主題，除了台灣的優質煙火，並首次採用日本彩色煙火，這次煙火總長300秒，約16,000發的煙火展演，象徵著台灣文明是一個多采多姿的彩色世界，人類迎向充滿繽紛希望彩色的美好未來。

《欣傳媒》特地搜編大台北地區欣賞101煙火的絕佳位置，以及攝影達人的精彩作品，彙整多處視角，精選10大熱門卡位點，並標註每一個地點的正確GPS來分享給大家，讓響應台北101煙火的朋友，都能捕捉到不一樣的101美景。

要特別提醒的是，由於冬季北台灣東北季風旺盛，風向大多由東北往西南吹，因此依往常慣例來說，101大樓的西南方是較不適合拍攝的方位，容易隱沒在一開始產生的煙塵裡，而無法欣賞完整的煙火施放。不過因風向有可能隨時改變，因此建議大家可以至中央氣象局網站隨時注意風向的預報。

台北氣候預報網頁：http://bit.ly/2gRwvAF

Att 4 Fun人行道視角拍攝台北101煙火。圖片來源｜葉淑惠

推薦拍攝點1：Att 4 Fun人行道

拍攝點GPS定位：25.035641, 121.565722

Att 4 Fun人行道周邊裝飾取景構圖，可使用廣角及魚眼加強整體張力，因此地人潮眾多，拍攝方式很多元，可把人變成車軌般快速行走，或是凍結呈現都有不同的風味。

吉米月亮公車視角拍攝台北101。圖片來源｜林亦倫

推薦拍攝點2：吉米月亮公車

拍攝點GPS定位：25.03242, 121.56561

跨年最熱鬧的地方之一，幾米公車前的水柱造型，可以讓你構圖多了不少變化，也可以利用魚眼，創造出不一樣的煙火盛事。

國父紀念館噴水池視角拍攝台北101。圖片來源｜鄭妍妍

推薦拍攝點3：國父紀念館噴水池

拍攝點GPS定位：25.03922, 121.56003

利用噴水柱所畫出的線條，搭配101煙火，別有浪漫的感覺。

象山六巨石視角拍攝台北101煙火。圖片來源｜心星

推薦拍攝點4：象山六巨石

拍攝點GPS定位：25.02691, 121.57412

象山是煙火拍攝卡位的最熱門地區，過往曾發生攝友為了卡位，而於一週前便私自將腳架鎖在象山的欄杆上，這不但違法而且也是自私的行為，非常不可取。建議大家可儘早前往，但不要做出讓攝影人蒙羞的不良舉動。

象山超然亭視角拍攝台北101。圖片來源｜哈米貓

推薦拍攝點5：象山超然亭

拍攝點GPS定位：25.02732, 121.57623

除了巨石公園外，超然亭是第二個熱門的攝影點，位置在過巨石公園後，延步道再往上走約10分鐘的山稜上，視野與六巨石大略相同。部分熟路的朋友會由北星寶宮方向上來，可縮短步行時間。

象山攝影平台視角拍攝台北101。圖片來源｜鄭妍妍

推薦拍攝點6：象山攝影平台

拍攝點GPS定位：25.02683, 121.57444

北市府大地工程處於巨石公園旁架設的觀景平台，平坦而寬廣，可容納更多人。

電影版《想見你》李子維與黃雨萱在虎山看煙火定情。圖片來源｜車庫娛樂、三鳳製作

推薦拍攝點7：虎山觀景台

拍攝點GPS定位：25.0306, 121.5838

2023年初票房破億的電影版《想見你》，電影裡李子維精心設計的跨年約會地點就在虎山，比起一般人所熟悉的象山安靜、人煙較少，正是適合情侶約會的地點，營造私密浪漫的氛圍。

由福德街221巷上來，至虎山入口往上行約只要5分鐘，算是輕鬆又方便的拍攝點之一。

推薦拍攝點8：南港山基點

拍攝點GPS定位：25.02574, 121.58628

南港山三角點前方的廢棄流籠處，有不錯的視野，但暗夜上山拍攝完後，下山請小心安全。

推薦拍攝點9：彩虹河濱公園

拍攝點GPS定位：25.06027, 121.57198

位於大直方向的彩虹河濱公園，地方廣闊且視野不錯，更可以基隆河以及前方橋樑為前景拍攝煙火倒影。

碧山巖開漳聖王廟視角拍攝台北101。圖片來源｜林亦倫

推薦拍攝點10：碧山巖開漳聖王廟

拍攝點GPS定位：25.0969, 121.58767

碧山巖開漳聖王廟前的平台也是觀賞夜景的好去處，但平時晚上廟門皆會關閉。跨年夜是否有開放？請事先洽詢廟方，以免白跑一趟。

方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300436