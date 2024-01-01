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板橋巷弄高cp值日本料理 超人氣「極上握壽司」浮誇上桌！

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【千壽司 板橋店】位在捷運新埔站二號出口一帶的介壽街內，是一間高cp值的日式料理店，因主打小資族、學生們都能負擔得起的價位，所以即便藏身在巷弄內，用餐時段仍可見到許多來光顧的人潮。

店內提供豐富多元的日料品項，包含刺身、蓋飯、丼飯、鍋物、揚物、燒烤等，每日推出的私房料理則會寫在小黑板上，提供客人們最新鮮且經濟實惠的選擇。而在平日中午時段，為了顧及辛苦工作的上班族們，店家特別準備商業午餐的選項，讓大家能在短暫的午休時光慰勞自己的辛勞。

大盛合刺身

吃日本料理，肯定不能錯過經典的綜合生魚片！店家嚴選時令最新鮮的海鮮切片，魷魚、鮭魚、鮪魚、旗魚、紅甘、鯛魚等當季漁獲，粉橘色的肉質在燈光的照映下顯得油亮誘人，平整滑嫩的橫切面，是主廚手藝精湛的證明，嚐起來甘醇鮮甜、入口即化！

現煎玉子燒

現煎玉子燒共有原味、明太子、起司三種口味，經由師傅的匠心手藝，耗費多時製成，吃起來蛋香豐盈、口感綿密，是一道美味與營養兼具的經典日式料理。特別推薦起司口味，整體風味濃郁、層次豐富，每一口都讓人直呼太滿足。

手作牛肉

店內的手作牛肉捲餅為超人氣小點，外皮酥脆可口的牛肉捲餅，一入口就能感受到酥香的氣息，搭配自製醬料醃製的牛肉餡料，入口時感受無比紮實的口感，不管是大人還是小孩都相當喜歡，滿滿的美味在口中越嚼越香，讓人無法自拔！

鹽烤午仔魚

「鹽烤午仔魚」絕對是懂吃的饕客們必點品項，店家嚴選品質優良的午仔魚，精準掌握火候並用心烤製，料理出彈牙鮮美的口感，一口咬下，魚肉豐富的油脂蹦出，不需過多調味，直接吃或沾上些許胡椒鹽便擁有極致美味，喜歡吃魚的朋友絕對不能錯過。

極上握壽司12貫

以台灣造型盤盛裝的極上握壽司共有12種口味，海膽、比目魚、胡椒雕、紅甘、鮭魚、天使紅蝦、魷魚、鮪魚、旗魚、花枝、鮭魚肚、干貝等，師傅依照肉質搭配不同的醬料變化，喜歡一次擁有豐富多元的口味的朋友可以試試！

▲比目魚握壽司
▲比目魚握壽司

▲干貝握壽司
▲干貝握壽司

▲海膽握壽司
▲海膽握壽司

【千壽司 板橋店】以高CP值的日式料理深受食客們的喜愛，豐富多元的料理選擇，無論是刺身、烤物還是壽司，每一道菜都展現品牌精湛的手藝，呈現給顧客最多元的美食饗宴！


【千壽司 板橋店】

營業地址：新北市板橋區介壽街26號

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00

店家電話：0222547771

粉絲專頁：https://psee.io/5g6rlv


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壽司 牛肉 鮭魚

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