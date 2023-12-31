蘆洲海鮮燒烤！ 無毒養殖「塩烤台灣鯛」鮮甜味美 急速冷凍保留食材原味

座落於新北的「海威鮮城蘆洲店」，以專業海鮮肉品燒烤及新鮮冷凍海鮮團購聞名，品牌起初從團購開始，逐步擴展成今日的實體料理店，歸功於老闆對海鮮的熱愛，透過不斷的專研與烹飪，發現即便是冷凍海鮮，透過先進的急速冷凍技術，仍能保留食材的原味與新鮮度。

▲店內有許多鹿及復古海報的的擺設。

品牌推出多款菜色，不論是家庭聚餐、好友聚會或是包場勝歡都是絕佳首選，餐點的多樣性涵蓋了椒塩鳳螺、烤筊白筍、檸檬蝦、培根蔥串、絲瓜蛤蜊等應有盡有。

圖片來源：海威鮮城蘆洲店

品牌不僅供應各式海鮮與烤肉料理，且份量十足，CP值極高，還推出三重、蘆洲地區的線上訂餐及預定服務，並享有滿額外送到府的便利，除此之外，也販售客制化的烤肉套組，適合各種節慶及聚會需求。

圖片來源：海威鮮城蘆洲店

│塩烤台灣鯛

店內的招牌「塩烤台灣鯛」，特別與屏東養殖場契作，採用無毒養殖技術，確保魚肉無土味，並於當日現殺後急速冷凍，保留最佳的肉質與鮮味，使顧客能品嚐到如同產地般的新鮮滋味。

▲新鮮吳郭魚經過細心處理，保留鱗片並以塩包覆，不僅鎖住了魚肉的原始肉汁和鮮甜，同時讓肉質變得更加軟嫩，而肚內填充的香料，則增添了風味層次，絕對是來店必點的美味。

｜椒塩鳳螺

嚴選進口鳳螺搭配獨家調製的椒鹽，通過炒製方式烹飪，既保留了胡椒的原始香氣，又讓整道料理帶有微妙的濕潤質感，讓鳳螺的Q彈口感更加突出。

｜烤筊白筍

筊白筍經烤製後，保留了筍子的自然清甜和脆嫩口感，是道簡單卻美味的佐餐小菜，適合搭配各種主菜食用。

｜檸檬蝦

以新鮮蝦子與現榨檸檬汁精心烹調，結合了檸檬的酸甜與蝦肉的鮮美，口感清爽，深受大人小孩的喜愛。

｜培根蔥串

鹹香培根和香蔥交織串燒，經炭火烤制後，培根的肉香和蔥的清甜完美融合，口味層次豐富，是道經典的燒烤小吃。

｜絲瓜蛤蜊

選用新鮮的南部絲瓜和肥美蛤蜊，並以清甜鮮美的湯頭著稱，也是店內的人氣餐點之一，搭配其他主食、餐點一同享用，更能襯托湯頭的甜味。

海威鮮城蘆洲店每週皆會推出隱藏菜色或季節限定料理，未來也將持續研發新品，為顧客帶來更豐富且精緻的餐點選擇。





海威鮮城蘆洲店

店家地址：新北市蘆洲區信義路178號

店家電話：02-22883178

營業時間：16:00 – 01:30

粉絲專頁：https://psee.io/5ggvgb





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