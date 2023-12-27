2024東北角曙光專車迎新 送曙光福袋抽五星級住宿券

【旅奇傳媒/編輯部報導】東北角外澳，如詩如畫的龜山島曙光海景，每年在新年的第一天總吸引著許多遊客前來迎接第一道曙光。2024年的元旦，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於外澳服務區舉辦迎曙光活動。

為便利遊客前往，貼心推出「東北角曙光專車」套裝遊程，於2024/1/1凌晨04:10從臺北車站啟程，帶領遊客參加外澳迎曙光活動，聆聽音樂會、體驗在地特色餐桌，並再走訪東北角海岸特色景點；此外，「東北角曙光專車」套裝遊程並搭配曙光福袋活動，最大獎有機會獲得礁溪五星級酒店住宿券，曙光專車自即日起開放線上網路報名（限額80名）。

▲東北角外澳迎曙光活動。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

曙光專車遊程 元旦啟程 追尋美好的一刻

東北角受東北季風的影響，新年迎曙光活動常常面臨下雨的考驗，但是東北角美麗的龜山朝日，仍然吸引許多遊客慕名前來，為迎接2024新的一年，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處結合旅行社推出「東北角曙光專車」套裝遊程，專車將於元旦凌晨4點10分從臺北車站啟程，直達外澳服務區參與迎曙光活動，並再順遊走訪壯麗的北關海潮公園、浪漫的極東點三貂角燈塔、美味的在地福隆便當、地質美景的南雅奇岩，最後到基隆廟口一嚐臺灣特色美食小吃。

▲「東北角曙光專車」套裝遊程，也會順遊到訪三貂角燈塔。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲地質美景南雅奇岩。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

搭乘專車，遊客不僅可以感受曙光初露的美好時刻，且在專業導覽的帶領下，可以輕鬆體驗東北角特色景點，無需擔心交通與行程安排；東北角曙光專車套裝遊程每人新台幣2,024元，限額80名採線上網路報名參加，凡報名者即贈送曙光福袋1份，有機會獲得礁溪五星級酒店住宿券唷!期待與您一同踏上新年的東北角曙光浪漫之旅，一同揮別過去，迎向嶄新的曙光！更多旅遊資訊請參閱「東北角之友」臉書粉絲專頁。

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