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夜晚拍最美！糖果和歡樂營造濃濃聖誕情境 金色水岸光雕引人走進童話世界

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浪漫又俏皮的相框燈飾，以應景的聖誕裝飾及碎燈布置，猶如水晶。　圖：新北市政府水利局／提供
浪漫又俏皮的相框燈飾，以應景的聖誕裝飾及碎燈布置，猶如水晶。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】再幾天就是聖誕佳節了，新北市政府高灘地工程管理處每年於淡水金色水岸公園布置聖誕燈飾，吸引許多人潮。今年使用7萬多顆色彩繽紛LED燈飾點綴淡水古鎮，在這裡除體驗異國風情外，更可同時感受滿滿的聖誕氣氛，時髦好拍的燈光秀即日起登場。

▲7萬顆LED燈泡點綴於行道樹上，宛如一顆顆檸檬黃、玫瑰金和香檳金色的糖果。　圖：新北市政府水利局／提供
▲7萬顆LED燈泡點綴於行道樹上，宛如一顆顆檸檬黃、玫瑰金和香檳金色的糖果。　圖：新北市政府水利局／提供

首先在金色水岸大草坪上映入眼簾的，是熱氣球燈飾和方塊椅燈飾，繽紛的色彩創造出童話般的氛圍，帶領遊客乘坐熱氣球展開奇幻旅程。穿過熱氣球就可看到主燈「旋轉彩帶聖誕樹」，粉色彩帶燈串向上延伸，形塑出2層樓高的聖誕樹，搭配周圍的聖誕禮盒燈飾和小聖誕樹燈飾，遊客穿梭其中尋找最適合的打卡點，一次把聖誕樹及燈飾都納入其中，感受濃濃的聖誕佳節。

▲以童年回憶「金柑糖」為構想打造的糖果拱門，歡迎遊客進入聖誕的甜蜜世界。　圖：新北市政府水利局／提供
▲以童年回憶「金柑糖」為構想打造的糖果拱門，歡迎遊客進入聖誕的甜蜜世界。　圖：新北市政府水利局／提供

接著在聖誕樹旁以打卡行銷為構想，勾勒一座相框燈飾和一座拱門燈飾，相框燈飾以應景的聖誕裝飾和碎燈鋪滿其中，既浪漫又俏皮；拱門燈飾則以童年的回憶「金柑糖」為意象打造，糖果旋轉錯位的視覺感，迎接遊客進入甜蜜歡樂的聖誕國度。

▲粉色彩帶向上延伸，形塑出2層樓高的聖誕樹，彷彿是周圍的聖誕禮盒施放出的彩帶魔法。　圖：新北市政府水利局／提供
▲粉色彩帶向上延伸，形塑出2層樓高的聖誕樹，彷彿是周圍的聖誕禮盒施放出的彩帶魔法。　圖：新北市政府水利局／提供

據交通部觀光署統計，今年全台最受歡迎老街排名全國第三名就是淡水金色水岸，高灘處期望藉由金色水岸光環境營造來提升淡水古城夜間景觀風貌，今年不同以往以「糖果＆歡樂」為設計構想，結合金色水岸步道沿線景觀，期望打造甜蜜又歡樂的水岸新風貌。沿著金色水岸步行至淡水三期客船碼頭，長約800公尺的街道以7萬多顆LED燈泡點綴於身形百變的行道樹上，有檸檬黃、玫瑰金和香檳金色，宛如一顆顆糖果讓人垂手可得，光環境營造讓整條淡水老街充滿甜蜜的聖誕氣息。

▲淡水金色水岸光雕是夜晚逛遊的好去處。　圖：新北市政府水利局／提供
▲淡水金色水岸光雕是夜晚逛遊的好去處。　圖：新北市政府水利局／提供

金色水岸聖誕光雕展期自即日起至2024/1/21止，每日亮燈時間為19:30-22:30，遊客們可把握時間，趁年末安排一趟淡水老街之旅，夜間拍光雕美照，感受浪漫情境！

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淡水 熱氣球 老街

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