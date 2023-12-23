一人也能獨享大餐！ 板橋「酸菜魚」首選 搭配麵體的創新結合好滋味

座落於新北板橋鬧區，板橋車站旁的韓酸菜魚麵館，一個人也能品嚐重慶酸菜魚為發想，研發出酸菜魚與麵食創新組合，自開業以來，成功擄獲許多顧客的喜愛，並在Google評論中獲得了4.5星的高分好評及超過200則的積極留言。

▲現代日系文青風格的裝潢，搭配昏黃的燈光顯得更有溫度。

品牌老闆本是從事咖啡行業，後來憑藉著對美食的熱情和創新精神勇於轉戰餐飲業，成功研發出酸菜魚與麵的創新搭配方式，並提供一人也能輕鬆享用的酸菜魚個人套餐，讓獨自用餐的顧客也能品嚐到這道料理的魅力。

▲店內也販售一些咖啡周邊商品。

店內的餐點選擇相當豐富，將酸菜魚系列可搭配麵食、米飯，並進一步推出金湯系列、番茄系列、麻辣系列、椒麻系列等多種風味，滿足不同口味的需求，除此之外，餐點附贈的配菜每段時間都會進行更換，增添了用餐的驚喜與感動。

▲店內還有販售的王老吉涼茶，為顧客提供涼爽的解辣選擇。

｜金湯魚飯

以微辣微酸的湯頭聞名，適合大多數愛吃辣的顧客，每口湯汁中皆含有豐富配料，包括細軟的冬粉、清脆的豆芽、香嫩的金針菇，以及鮮嫩多汁的巴沙魚片，絕對是來店必點。

▲軟嫩的巴沙魚片。

▲些許冬粉。

｜番茄牛肉刀削麵

刀削麵因獨特的口感和湯汁的完美融合而成為人氣之選，不規則的麵條質地能夠充分吸收濃郁的番茄湯底，讓每口都充滿番茄的鮮甜和牛肉的醇厚。

▲刀削麵。

｜麻辣豬肉粗麵

將麻辣火鍋的精髓與招牌粗麵完美結合，麻辣鍋底的醇厚辣味可根據個人口味進行調整，與鮮嫩的豬肉以及Q彈的粗麵結合，為嗜辣者帶來極致的味覺體驗。

▲招牌粗麵。

｜蝦球

炸蝦球是由蝦漿包裹著鹹蛋黃，熱騰上桌時，一旦咬下，鹹蛋黃將流淌出來，帶來無與倫比的口感和風味。

｜無骨鳳爪

經典的中式小吃，鳳爪的質地清脆軟嫩、鹹香怡人，絕對是小菜首選。

未來，韓酸菜魚麵館將繼續推出新品，持續創新和優化菜單，為顧客帶來更多驚喜，若有機會來訪板橋，記得相約親朋好友一同前來品嚐。





韓酸菜魚麵館

店家地址：新北市板橋區中正路19號

店家電話：02-22756806

營業時間：11:00 – 21:30

粉絲專業：https://psee.io/5dhwk8





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