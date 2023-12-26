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隱藏版芋頭排骨酥湯！跟著在地人吃 「超爆料排骨酥麵」中午才來撲空率高

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

來老城市跟在地人吃就對了！蒸籠一打開讓人眼睛為之一亮，排骨酥料會不會太誇張？都快滿出來了！芋頭好大一塊用料不少軟，難怪大家一直點芋頭排骨酥，一早六點開始營業，中午才來吃撲空率高，老闆娘會說：有再給你，我不確定還有沒有～

橋頭排骨麵 在哪？

橋頭排骨麵就在新北瑞芳區粗坑口路上，四腳亭瑞慶橋旁邊，這條路兩邊皆紅線不能停車，可停放河岸坡或找白線停車，這裡距離台鐵四腳亭車站步行約7分鐘～

  • 地址：新北市瑞芳區粗坑口路76號

  • 營業時間：6:00~14:00

      • 一早六點開始營業到下午兩點！平日這天不到中午用餐時間，已經很多在地人在排隊，這一條街邊平房比較高，大家乖乖隨著樓梯排上去，就是為了吃上一碗排骨酥麵～

      不管內用或外帶都要排隊！即使裡面是空位也要排隊，這的點餐方式是點好餐，員工擺好碗筷才會安排入座！

      橋頭排骨麵 菜單

      菜單有排骨麵、排骨湯、餛飩麵、餛飩湯、綜合麵、綜合湯與各式小吃，份量有小、中或大可選，排骨麵有冬瓜、芋頭與綜合可選，如果沒有特別說要芋頭排骨，店家會直接送冬瓜排骨麵喔！現場吃不夠？也能買炸排骨一斤300元、餛飩一盒50元～

      店內小吃沒有標明價格，有基隆在地特產吉古拉，豬頭皮、紅燒肉、魷魚、豬心、肝連、三層肉與豆乾，小菜看起來也不錯，感覺就是有新鮮～

      炸滿的排骨酥料

      這冬瓜、芋頭會不會太誇張？整個都滿出來了，尤其是芋頭好大一塊用料不少軟，難怪大家一直點芋頭排骨酥！

      紅燒肉

      這一大盤紅燒肉100元！平常紅燒肉都是三層肉居多，這紅燒肉是瘦肉沒肥肉，沒什麼油膩感適合我，瘦肉不柴帶點嚼勁，夾配薑絲、沾點醬油膏一起吃更對味～

      來小吃攤少不了來份滷菜，豆乾沒特別入味，多沾點醬油膏吃～

      芋頭排骨酥麵

      大碗排骨芋頭麵真的很大！明明芋頭已經很大一塊，放在大碗裡竟然顯得空虛，傳統排骨酥先醃漬後酥炸，放到鐵杯加食材一起蒸熟，每一湯都是很實在的味道～

      大中小碗的芋頭排骨酥份量都一樣！是差在麵量、湯量不一樣，想要豐富一點可點綜合口味，能吃到冬瓜與芋頭。

      大塊芋頭蒸煮到很透，外層綿密鬆軟，中間有點鬆Q口感，好濃郁芋頭塊，滿口都是自然芋頭香，建議可泡在湯底裡稍微攪拌一下，芋頭會更軟綿、湯頭也會更香醇～

      排骨酥散發出誘人香氣！外層皮不會泡到軟爛類，排骨肉有咀嚼感，醃製入味直接吃就很夠味，也沒有過厚的粉味～

      基隆小吃幾乎都是這種黃扁麵，吃麵口感也很重要，滑順帶點Q勁給過！

      一般女生兩人點一碗吃差不多！

      ＊橋頭排骨麵一早六點營業到下午兩點！超過中午芋頭排骨酥麵可能吃不到？數量有限建議早點來，我點完芋頭排骨酥麵，才注意到在地人都點綜合麵，這的排骨酥炸香好吃，下次經過還會來買～

      橋頭排骨麵

      電話：02-24578697

      地址：新北市瑞芳區粗坑口路76號

      營業時間：6:00~14:00

      文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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