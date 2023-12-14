LINE GO風格移動　親子出遊淡水幾米童趣之旅

【圖／文：行遍天下】

在市區不用等捷運公車隨興移動，或是全家大小三五好友相揪上山下海玩樂，現在一鍵搞定安心又便利！淡水腹地遼闊，想要隨心所欲移動，透過LINE GO，上面有各種最新車款，一鍵輕鬆完成預約取車馬上出發，以小時計費更節省荷包，這次開著能裝進全家大小出門大包小包行李的Luxgen M7，暢遊經典美景、幾米打卡熱點。





stop1 淡水藍海大道

新北市淡海輕軌通車後帶動了淡海新市鎮的發展，「藍海大道」之美也隨即被發現，這條位在淡海輕軌「崁頂站」附近的景觀道路就在新市五路一段，可用搜尋地圖快速定位，佇立在筆直但起伏的大道高點，視野盡頭是一望無際的大海，道路兩旁棕櫚樹林立，天藍海藍、樹影搖曳，頗有異國風情，成為攝影同好的拍照新秘境。

拍完照，還可從藍海大道散步到濱海的台2乙自行車道踏青賞景，讓療癒的大海放鬆心情，或者，驅車到鄰近的淡海輕軌「崁頂站」，尋訪藝術家「幾米」以繪本《閉上眼睛一下下》為主題所創作的彩繪裝飾與銅雕藝術，看故事中的小女孩走進真實的立體世界，為大樹澆水，樹上還躺著兩隻慵懶的白兔，模樣可愛，溫馨童趣，陪伴旅客們度過愉快的候車時光。

DATA

地址：新北市淡水區新市五路一段126號附近（萊爾富淡水後洲店旁）

注意事項：拍攝時注意後方來車和安全





stop2 淡水漁人碼頭

位於淡水河出海口右岸的「淡水漁人碼頭」，由淡水第二漁港改造而成，遼闊的港區公園由三百多公尺長的木棧道串連，環狀動線裡有停泊上百艘豪華遊艇的浮動碼頭和多個拍照景點，景觀「情人橋」橫跨港區之上，港灣風情盡收眼底，流線型橋樑遠看像白色風帆。另外也可散步丹麥團隊「MONSTRUM」打造的「幾米溜溜帽遊樂場」，同樣以幾米繪本《閉上眼睛一下下》為靈感，讓繪本中的帽子和禮物盒走出書本，化為兩座溜滑梯，讓大、小朋友盡情攀爬、探索，享受夢幻童話世界。

DATA

地址：新北市淡水區觀海路

電話：02-2805-3442

時間：漁人碼頭園區24小時開放，店家11:00-20:00





stop3 益品書屋 EP-BOOKS

樓高兩層、色調簡約、藏書豐富的「益品書屋EP-BOOKS」，開幕至今累積許多忠實書粉，創辦人戴勝益曾說：「3C只是訊息的傳遞，文字才有文化的厚度。」他將推廣閱讀列為終身志業，期待閱讀成為美麗風景。由於戴勝益經常旅行、學習油畫，對美食和生活亦有獨到想法，因此書屋書籍涵蓋「飲食、旅遊、生活、美學、童趣」五大類，加上提倡「無壓閱讀」，「圖比文多」成為選書方向，所有書籍只看不賣，除了適合親子同遊共讀，孩子也可報名「小小館長體驗營」，學習收銀、吧台服務和禮儀，完成後還可獲頒小小館長證書。

DATA

地址：新北市淡水區中正路一段100號1-2樓

電話：02-2397-2998

時間：10:30-18:00

費用：入館每人100元，自助無限享用咖啡與茶水





Stop4 巫登益當代藝術園區

今年九月開幕的「巫登益當代藝術園區暨巫登益美術館新北館」座落在淡水真理街，古樸的紅磚牆內過去一直很神秘，藝術園區的啟用為老建築注入新活水，包括1875年落成的西班牙風格建築（由馬偕博士親自設計督建）、清光緒年間的閩式燕尾瓦房、日治時期的閣樓與聯排瓦房，經過修復活化，成為淡水古蹟新景點。「巫登益美術館」未來將以受到國際矚目的藝術家巫登益作品，繼續為百年建築寫歷史，打造一座台灣藝術與世界交流的國際藝文平台。

DATA

地址：新北市淡水區真理街

電話：02-2626-5997

時間：週一至五09:30-17:00、六日09:30-18:00

票價：一般票80元、優惠票50元

停車資訊：園區提供十個停車格，附近也有付費停車場可使用





stop5 水灣餐廳榕堤店

漫步淡水金色水岸，河景第一排的優勢加上峇里島風格設計，讓人忍不住對「水灣餐廳榕堤店」多看兩眼。為融入淡水河景、呼應樹影搖曳風情，餐廳創辦人親自帶領團隊和來自峇里島的設計師，歷經一年討論，以榕樹葉形設計屋頂，木、竹、茅草為主建材，就連座椅、燈飾也從峇里島帶回，營造慵懶閒適情調。同樣承襲峇里島的招牌料理，「登帕薩爐烤脆皮大豬腳」採用豬前腿部位並以蔬果燉煮超過一天，再烤到外皮酥脆、膠質滿滿；「庫塔火吻沙嗲雞肉小烤串」吃得到香濃的花生顆粒，搭配生菜享用滋味爽口；「巴特輕熟軟麵包」外皮微酥，搭配特調塔塔醬更是一絕。

DATA

地址：新北市淡水區中正路229-9號

電話：02-2629-0052

時間：週一至五12:00-20:00、六日12:00-20:00

消費：庫塔火吻沙嗲雞肉小串烤套餐780元、登帕薩爐烤脆皮大豬套餐880元，套餐含濃湯、輕熟麵包、附餐飲品，另加一成服務費

注意事項：假日僅供應套餐，建議提早網路訂位





行遍天下 走訪台灣美景

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