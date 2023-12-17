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台北寵物友善美食餐廳推薦TOP 8！帶毛孩吃火鍋、串燒，竟然還有寵物網美咖啡廳？

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / IG@hmhuskysis、IG@salmon12_16_
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隨著養寵物的趨勢越來越盛行，多數人出門都希望能帶上家中的毛小孩，卻又怕出門在外用餐不方便，其實現在有越來越多寵物友善餐廳及寵物友善咖啡廳，吃火鍋和串燒的同時，毛孩也能在一旁享用專屬牠的寵物大餐，甚至還有記憶體殺手寵物網美打卡咖啡廳，快來看看是哪幾間！

台北寵物友善餐廳

金鍋盃Ｘ斌當酒場

結合火鍋和居酒屋串燒，朋友間可點不一樣的餐點一起分，兩種願望一次滿足。這裡是寵物友善餐廳，火鍋湯底使用白甘蔗、豬大骨、雞骨、新鮮蔬菜熬製而成，甘甜又鮮美，毛小孩可以上椅也可以落地，並免費提供一碗寵物食用的肉，讓毛小孩和你一起吃火鍋。

圖 / IG@pi.pi_huang
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地址｜台北市中山區吉林路125-4號

時間｜11:30–00:00

大毛屋涮涮鍋

大毛屋涮涮鍋不但是寵物友善餐廳，可攜帶寵物入內用餐，店家也會提供免費的寵物肉給毛孩，店內更有一隻巨型貴賓毛孩店長「古荳」，雖然身軀龐大，但脾氣非常好、十分親人，深受客人的喜愛。

圖 / IG@pi.pi_huang
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圖 / IG@bichen0314
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地址｜台北市大安區光復南路456巷22號

時間｜週二至週四17:30–22:30、週六日11:30–14:30, 17:30–22:30

容燒居酒屋

台灣連鎖分店，店狗位於台中總店，餐點皆有一定的水準，不太會採雷。而有別於其他寵物友善餐廳，容燒居酒屋松山店特別針對狗狗製作專屬健康串燒、好狗命炒飯，以無添加調味料的料理方式呈現，讓毛小孩呆坐在一旁不必口水直流，可以和主人一起享用大餐，開心又健康。

圖 / IG@hmhuskysis
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圖 / IG@gi_na_bang
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地址｜台北市松山區八德路二段366巷49號1樓

時間｜ 18:00–02:00

PS BUBU 金屋藏車食堂

位於天母的「金屋藏車食堂」以汽車為主題，美式風格搭配復古金龜車，是一間熱門的打卡餐廳，網友推薦的牛肝菌野菇燉飯，據說是不少天母人從小吃到大的好味道。另外，金屋藏車食堂也提供毛小孩精緻料理，像是安格斯沙拉親子膽和南瓜牛小排焗烤通心粉等寵物鮮食，可以說是一間大人毛孩都滿意的寵物友善餐廳。

圖 / IG@bao_shiba0828
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圖 / IG@olafooolive
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地址｜台北市士林區中山北路七段140巷1號

營業時間｜12:00-21:00

台北寵物友善咖啡廳

Lazzy Café 寵物友善餐廳 – 慵懶咖啡

Lazzy Café是一間複合式咖啡廳，同時也是寵物友善餐廳，提供寵物餐食、寵物美容、寵物備品如睡墊等服務，店內空間很大，另設有投影幕，許多人會在此舉辦毛孩的慶生會。除此之外，店家還提供了一整面的變裝牆，並打造小小的戶外網美打卡牆及帳棚佈置，讓毛孩換上趣味的服裝，拍出漂亮的網美照，可以說是寵物界的網美咖啡廳，CP值超高。

圖 / IG@brown03_qq
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圖 / IG@dandanderhund
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地址｜台北市信義區光復南路419巷49號1樓

時間｜11:00–19:00(週一休息)

他。植物咖啡 He Coffee.

隱身在都市中，充滿綠意的植物系寵物友善咖啡廳，環境明亮開闊、舒服放鬆，高人氣店狗會不定時出沒，體積龐大但性格溫馴，總是被牠的笑融化，深受大家喜愛。若有毛小孩，店家也會提供免費的清燙雞肉、肉乾和水碗，可上椅也可落地，是一間愜意又療癒的寵物友善餐廳。

圖 / IG@salmon12_16_
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圖 / IG@westie_duoduo
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地址｜台北市松山區八德路四段245巷52弄29號1樓

時間｜11:30–19:00

House Cafe

House Cafe是台北市動物保護處認證的寵物友善餐廳，並寵物沙龍、寵物住宿等服務，店內有許多親人的店貓店狗，且寵物鮮食十分多樣，所有毛孩們都能隨 心所欲地走動，從入門的那一刻起就能感受到滿滿的寵物愛，即便沒有毛小孩，都讓人想到House Cafe擼貓擼狗。

圖 / IG@ball0611_fei0917
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圖 / IG@momohumorlee
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地址｜台北市中山區德惠街4號1樓

時間｜10:00–20:00

不賴皮 義式窯烤披薩

不賴皮義式窯烤披薩是網路上熱門的打卡餐廳，設有一大塊玻璃屋陽光區，十分有質感也非常好拍，除了販售道地的義式披薩外，還有多款台式風味披薩，甜鹹口味都有，炸物、沙拉、通心粉的表現也都在水準之上，最重要的是，不賴皮是一間寵物友善餐廳，還有提供毛孩也能食用的寵物披薩喔！

圖 / IG@yorkshire_wooni
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地址｜台北市中山區錦州街385號

時間｜ 11:30–21:30

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咖啡廳 毛小孩 披薩

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