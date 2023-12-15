蘆洲職人咖啡所！自家種豆、烘豆專業手沖 木糠蛋糕來店必嘗

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

座落於新北蘆洲，鄰近蘆洲李宅的Lusabidan咖啡烘焙所，店名取自老闆家鄉的羅馬拼音，中譯為「露薩琵譚」，品牌成立已過10個年頭，從屏東開業起家，到為愛駐足蘆洲，都秉持著創業初忠，以對咖啡的專業與對食安的重視，給顧客最好的料理品質與環境。

店面設計融合了現代與典雅，灰色調與木質色系的巧妙搭配，營造出沉穩內斂的雅緻氛圍，店內的布置則延續了外觀的設計感，木製桌椅和灰色調牆面交相輝映，佐以柔和音樂，為顧客打造一個放鬆心情、享受美好時光的完美場所。

品牌餐點從各式單品手沖、拿鐵、甜點外，也提供輕食，像是酪梨莎莎歐式酵母麵包、鮮蔬起司蛋沙拉可頌等，不論想吃早午餐或甜點都能於此享用到。

老闆對咖啡的熱情不僅來自於家族的咖啡豆種植，更源自對咖啡學問的深入研究和實踐，不僅考取了多項專業證照，還曾擔任精品咖啡豆的感官評審，並以專業技藝與經驗，為每杯咖啡增添無可比擬的層次風味，為顧客帶來一次次的味蕾驚喜。

▲選用自家種植的咖啡豆，並由老闆親自挑豆、烘豆，以便調整豆子風味。
▲選用自家種植的咖啡豆，並由老闆親自挑豆、烘豆，以便調整豆子風味。

▲烘豆機。
▲烘豆機。

▲多張專業證照。
▲多張專業證照。

▲也會不定期開設手沖咖啡等課程。
▲也會不定期開設手沖咖啡等課程。

▲店內也販售不同風味的單品豆。
▲店內也販售不同風味的單品豆。

｜酪梨莎莎歐式酵母麵包

結合了綿密的酪梨、自製的新鮮莎莎醬以及營養豐富的有機紅蛋，層層堆疊在脆口的烤歐式麵包上，每口都是酪梨的綿密與莎莎醬的清新交織，帶來爽口的層次風味。

｜鮮蔬起司蛋沙拉可頌

新鮮蔬菜的爽脆、乾酪的濃郁，以及雞蛋的鮮美，在店家自調的特製醬料中得到完美的提升，是健康與美味的完美融合。

｜原味木糠

店家招牌必點「原味木糠」，木糠是澳門話「餅乾屑」意思，退冰後會從像冰淇淋到慕斯的口感，多變的雙重風味享受以及市面罕見的糕點，讓初次來訪的顧客一吃成主顧。

｜法式古典巧克力

外皮偏向蛋糕質地，而中心則呈濃郁泥狀，讓巧克力的濃厚與細膩滋味在口中綻放，甜而不膩，苦而不澀的風味，是大人小孩都愛的單品。

｜巴斯克

手工製作的巴斯克蛋糕，細緻軟綿之餘，每口都能嚐到淡淡奶香味，散發乳酪特有的鹹，可謂經典中的經典。

｜單品手沖

精選的淺焙衣索比亞水洗豆，具有檸檬、甜橙、莓果及黑糖的豐富層次，酸甜平衡恰到好處，為愛咖啡之人提供一場精緻細膩且多變的味覺之旅。

｜原味拿鐵

完美融合了咖啡與滑順的牛奶，香濃奶香不會掩蓋住咖啡的風采，反而更能凸顯咖啡的醇厚，推薦給初嚐咖啡的顧客。

Lusabidan 咖啡烘焙所的料理多數皆為手工製作，堅持最少化添加物，盡可能以原型食物呈現，未來，也將持續研發創新料理，帶給來店光臨的顧客不同驚喜與感動。


Lusabidan 咖啡烘焙所

店家地址：新北市蘆洲區中正路185巷68弄3號

店家電話：02-28482762

營業時間：10:00 – 18:00，週一公休

粉絲專頁：https://psee.io/5b26tu


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咖啡 酪梨 歐式

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