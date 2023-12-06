快訊

學術界一過40歲求職變「烈士」 時間是博士生最大敵人

2024選戰已至少10起「違建案」 賴清德等綠營3案尚未處理

美系與日系OUTLET大車拚 誰能進一步搶食市場大餅？

想要一杯香醇的咖啡配工作，告訴你行天宮站附近8間適合工作聚會的質感咖啡廳！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / KONZY KAVA官方Instagram、CAFE RACO官方Instagram
圖 / KONZY KAVA官方Instagram、CAFE RACO官方Instagram

台北市的行天宮站不但交通便利，且因附近商業大樓林立，因而帶動了整個生氣蓬勃的商圈。在短短幾條街區內，可以找到各式各樣的餐廳、小吃、甜點與飲料店，而富有質感的咖啡廳自然不在話下。本次便將不藏私地統整出這一帶最值得造訪的咖啡廳，有適合朋友聚會、同事用餐，也有能獨自帶著電腦工作的好去處，大家不妨趕緊納入口袋名單中。

行天宮質感咖啡廳推薦懶人包

Agitation 風潮咖啡

圖 / Agitation風潮咖啡官方Instagram
圖 / Agitation風潮咖啡官方Instagram

愛喝咖啡的夜貓子有福了，就在行天宮站1號出口外不遠處，有一間咖啡廳直至深夜都還流露出燈光，這就是 Agitation 風潮咖啡。陽光普照的白天午後，可以來這裡喝杯沁涼清爽的西西里咖啡，配上遠近馳名的肉桂卷，入夜之後再來吃點輕食或點心，想小酌時也有精釀啤酒能夠搭配。

圖 / Agitation風潮咖啡官方Instagram
圖 / Agitation風潮咖啡官方Instagram

地址：台北市中山區松江路204巷2號1樓

電話：02-2511-8589

營業時間：12：30～23：00（每週二公休）

珈琲部 COFFEE & CO.

圖 / 珈琲部 COFFEE & CO.官方網站
圖 / 珈琲部 COFFEE & CO.官方網站

珈琲部 COFFEE & CO. 的精髓結合了設計、毛巾卷蛋糕以及手沖咖啡，老闆也在此領域鑽研至深，從店面的每一處裝潢、蛋糕的口味的外觀，以及咖啡的研磨與沖泡，每一個過程都投入百分之百的專注與專業，喜歡手沖咖啡的人不能錯過。

地址：台北市中山區新生北路二段137巷42號1樓

電話：0905-514-244

營業時間：11：30～19：30（每週三公休）

CAFE RACO

圖 / CAFE RACO官方Instagram
圖 / CAFE RACO官方Instagram

若想跟姐妹們找間咖啡廳聊天聚會、同時飽食一餐的話，CAFE RACO 莫過於最佳的選擇。雖然是咖啡廳，但其實這裡供應多樣化的美食，從吸睛的麵包濃湯、配料豐盛的披薩、綿密的蛋糕應有盡有。除此之外，店內不時還會有可愛的小小店員，眨著水汪汪的大眼睛歡迎大家。

圖 / CAFE RACO官方Instagram
圖 / CAFE RACO官方Instagram

地址：台北市中山區民生東路二段147巷1號

電話：02-2517-5310

營業時間：10：00～21：00

Osmanthus 金時咖啡

圖 / Osmanthus金時咖啡官方Instagram
圖 / Osmanthus金時咖啡官方Instagram

有著可愛日系店名與外觀的金時咖啡，其實正是以日式甜點聞名，手工製作的達克瓦滋酥軟迷人，尤以香氣撲鼻的桂花口味備受歡迎，令人忍不住一口接一口、一塊接一塊。另外，也有各式水果點綴的戚風蛋糕，相當適合佐以咖啡或茶品。

圖 / Osmanthus金時咖啡官方Instagram
圖 / Osmanthus金時咖啡官方Instagram

地址：台北市中山區松江路204巷4-1號

電話：02-2542-0814

營業時間：週日～週四12：00～19：00，每週五、週六公休

A Mi Casa

圖 / @ReadyGo
圖 / @ReadyGo

A Mi Casa 的全名是 A Mi Casa cafe wine bistro，可想而知這裡不但有咖啡，還提供各式酒款與餐食。令人驚艷之處，在於酒單不只是常見的瓶裝啤酒，還有老闆精挑細選的紅白酒，甚至連調酒都能喝到，且層次豐富的滋味絲毫不輸專業調酒師的作品。

地址：台北市中山區民生東路二段147巷12弄8號

電話：02-2515-2238

營業時間：11：00～18：00，每週一公休

KONZY KAVA

圖 / KONZY KAVA官方Instagram
圖 / KONZY KAVA官方Instagram

稍微遠離密集的辦公大樓，路上熙來攘往的行人少了，逐漸變成寧靜祥和的住宅區，接著映入眼簾的就是 KONZY KAVA 綠意盎然的門面。大片植栽成為店面落地窗最自然而美麗的屏風，窗內設計為高腳桌椅，讓人可以面對著怡人的景緻，或是啜飲濃郁香醇的咖啡、或是來點輕食甜點，肚子餓了還能試試特製的花椒冷麵，想必能在炎炎夏日裡激起食慾。

圖 / KONZY KAVA官方Instagram
圖 / KONZY KAVA官方Instagram

圖 / @ReadyGo
圖 / @ReadyGo

地址：台北市中山區長春路327巷5號

電話：0908-048-456

營業時間：週二～週六12：00～19：00，週日～週一12：00～17：30

PAI COFFEE

圖 / @ReadyGo
圖 / @ReadyGo

只要經過民生東路二段的巷弄間，不免會留意到這個藍色的轉角。PAI COFFEE 以獨特的設計手法，在小巧精緻的空間中，打造出了充滿歐洲風情的半開放式角落。平日早上8點就開門營業，讓趕著出門上班的人也能偷空來一杯香醇咖啡來提神，若有時間還能來塊甜而不膩的糕點，為忙碌的一天增添一絲美好。

圖 / @ReadyGo
圖 / @ReadyGo

地址：台北市中山區民生東路二段147巷6弄1號

電話：02-2517-9787

營業時間：週一～週五08：00～17：00，週六～週日10：00～17：00

MAU某咖啡

圖 / MAU某咖啡官方Instagram
圖 / MAU某咖啡官方Instagram

如果想要安靜地享受優雅時光，帶上一本好書、欣賞咖啡師精湛的手藝，慢慢品嚐餘韻繚繞的香氣，就可以造訪 MAU 某咖啡。店家罕見地規定不接待小孩以及每組超過4位的客人，藉以保有恬靜雅緻的空間，且不時推出期間限定的新菜單，也有各種含酒的點心與特調飲品，打造出成人專屬的一方天地。

地址：台北市中山區松江路209號1樓

電話：未提供

營業時間：週一～週六10:00-20:00，每週日公休

延伸閱讀>>台北咖啡廳｜帶著電腦就能坐上一整天！不限時又有插座，適合工作的中山商圈咖啡廳

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 蛋糕 IG 甜點

延伸閱讀

觀天下有線電視辦捐血傳愛 汐止人寒風捐熱血

吳欣盈站街頭肥皂箱開講 贈咖啡與群眾及媒體改善關係

「2023西港胡麻節」12月2日飄香登場 由美食達人李鴻裕區長帶你走踏西港吃美食

台中新開咖啡廳！打造航空主題用餐空間，糙米捲心酥與咖啡的創意結合必吃

相關新聞

想要一杯香醇的咖啡配工作，告訴你行天宮站附近8間適合工作聚會的質感咖啡廳！

台北市的行天宮站不但交通便利，且因附近商業大樓林立，因而帶動了整個生氣蓬勃的商圈。在短短幾條街區內，可以找到各式各樣的餐廳、小吃、甜點與飲料店，而富有質感的咖啡廳自然不在話下。本次便將不藏私地統整出這一帶最值得造訪的咖啡廳，有適合朋友聚會、同事用餐，也有能獨自帶著電腦工作的好去處，大家不妨趕緊納入口袋名單中。

耶誕驚喜！新光三越信義新天地全台首發品牌接連報到

以新光三越台北信義新天地為首的信義商圈又多了多家重磅話題品牌進駐，讓今年耶誕跨年季充滿新鮮感、值得期待。

新北人氣韓式餐酒館！起司炸雞誘人牽絲 彩虹調酒果香味足

當你步入【That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館】，會隨即被濃厚的韓國風情包圍，不只是投影幕上現正播映的韓團MV，店內的口味每道都堪稱經典，按捺不住下班後想要小酌一杯的心願，那就來這裡體驗愉快的用餐氛圍！

敢送就穿「丁字褲」捧場！ 蘭嶼達悟族叫新北串燒外送 老闆豪爽接單再加碼日送30串甜不辣

敢送就穿「丁字褲」捧場！ 蘭嶼達悟族叫新北串燒外送 老闆豪爽接單，再加碼日送30串甜不辣

陪伴基隆人70年！「孝三路長腳麵食」暫停營業

基隆人哭哭！陪伴許多基隆人成長、飄香已經70年的人氣小吃「孝三路長腳麵食」，近日宣布停業，讓許多粉絲措手不及，紛紛表示「...

ACME高升了！首進駐101的35樓，開幕套餐免費送餅乾，Happy hour酒水8折

ACME「高升新檔次」！於台北101的35樓新展店，推出令人垂涎欲滴的高空早午餐饗宴。不僅能欣賞絕美的台北市景，還提供自家研製的獨特餐盒、蛋糕點心以及多款精緻鹹點，配上店內環境以都市咖啡空間為設計靈感，一踏入即感受陽光灑落，綠植點綴增添悠閒氛圍，現在還有指定套餐免費送101手工餅乾，快吃起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。