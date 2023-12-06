想要一杯香醇的咖啡配工作，告訴你行天宮站附近8間適合工作聚會的質感咖啡廳！

台北市的行天宮站不但交通便利，且因附近商業大樓林立，因而帶動了整個生氣蓬勃的商圈。在短短幾條街區內，可以找到各式各樣的餐廳、小吃、甜點與飲料店，而富有質感的咖啡廳自然不在話下。本次便將不藏私地統整出這一帶最值得造訪的咖啡廳，有適合朋友聚會、同事用餐，也有能獨自帶著電腦工作的好去處，大家不妨趕緊納入口袋名單中。

行天宮質感咖啡廳推薦懶人包

Agitation 風潮咖啡

圖 / Agitation風潮咖啡官方Instagram

愛喝咖啡的夜貓子有福了，就在行天宮站1號出口外不遠處，有一間咖啡廳直至深夜都還流露出燈光，這就是 Agitation 風潮咖啡。陽光普照的白天午後，可以來這裡喝杯沁涼清爽的西西里咖啡，配上遠近馳名的肉桂卷，入夜之後再來吃點輕食或點心，想小酌時也有精釀啤酒能夠搭配。

圖 / Agitation風潮咖啡官方Instagram

地址：台北市中山區松江路204巷2號1樓

電話：02-2511-8589

營業時間：12：30～23：00（每週二公休）

珈琲部 COFFEE & CO.

圖 / 珈琲部 COFFEE & CO.官方網站

珈琲部 COFFEE & CO. 的精髓結合了設計、毛巾卷蛋糕以及手沖咖啡，老闆也在此領域鑽研至深，從店面的每一處裝潢、蛋糕的口味的外觀，以及咖啡的研磨與沖泡，每一個過程都投入百分之百的專注與專業，喜歡手沖咖啡的人不能錯過。

地址：台北市中山區新生北路二段137巷42號1樓

電話：0905-514-244

營業時間：11：30～19：30（每週三公休）

CAFE RACO

圖 / CAFE RACO官方Instagram

若想跟姐妹們找間咖啡廳聊天聚會、同時飽食一餐的話，CAFE RACO 莫過於最佳的選擇。雖然是咖啡廳，但其實這裡供應多樣化的美食，從吸睛的麵包濃湯、配料豐盛的披薩、綿密的蛋糕應有盡有。除此之外，店內不時還會有可愛的小小店員，眨著水汪汪的大眼睛歡迎大家。

圖 / CAFE RACO官方Instagram

地址：台北市中山區民生東路二段147巷1號

電話：02-2517-5310

營業時間：10：00～21：00

Osmanthus 金時咖啡

圖 / Osmanthus金時咖啡官方Instagram

有著可愛日系店名與外觀的金時咖啡，其實正是以日式甜點聞名，手工製作的達克瓦滋酥軟迷人，尤以香氣撲鼻的桂花口味備受歡迎，令人忍不住一口接一口、一塊接一塊。另外，也有各式水果點綴的戚風蛋糕，相當適合佐以咖啡或茶品。

圖 / Osmanthus金時咖啡官方Instagram

地址：台北市中山區松江路204巷4-1號

電話：02-2542-0814

營業時間：週日～週四12：00～19：00，每週五、週六公休

A Mi Casa

圖 / @ReadyGo

A Mi Casa 的全名是 A Mi Casa cafe wine bistro，可想而知這裡不但有咖啡，還提供各式酒款與餐食。令人驚艷之處，在於酒單不只是常見的瓶裝啤酒，還有老闆精挑細選的紅白酒，甚至連調酒都能喝到，且層次豐富的滋味絲毫不輸專業調酒師的作品。

地址：台北市中山區民生東路二段147巷12弄8號

電話：02-2515-2238

營業時間：11：00～18：00，每週一公休

KONZY KAVA

圖 / KONZY KAVA官方Instagram

稍微遠離密集的辦公大樓，路上熙來攘往的行人少了，逐漸變成寧靜祥和的住宅區，接著映入眼簾的就是 KONZY KAVA 綠意盎然的門面。大片植栽成為店面落地窗最自然而美麗的屏風，窗內設計為高腳桌椅，讓人可以面對著怡人的景緻，或是啜飲濃郁香醇的咖啡、或是來點輕食甜點，肚子餓了還能試試特製的花椒冷麵，想必能在炎炎夏日裡激起食慾。

圖 / KONZY KAVA官方Instagram

圖 / @ReadyGo

地址：台北市中山區長春路327巷5號

電話：0908-048-456

營業時間：週二～週六12：00～19：00，週日～週一12：00～17：30

PAI COFFEE

圖 / @ReadyGo

只要經過民生東路二段的巷弄間，不免會留意到這個藍色的轉角。PAI COFFEE 以獨特的設計手法，在小巧精緻的空間中，打造出了充滿歐洲風情的半開放式角落。平日早上8點就開門營業，讓趕著出門上班的人也能偷空來一杯香醇咖啡來提神，若有時間還能來塊甜而不膩的糕點，為忙碌的一天增添一絲美好。

圖 / @ReadyGo

地址：台北市中山區民生東路二段147巷6弄1號

電話：02-2517-9787

營業時間：週一～週五08：00～17：00，週六～週日10：00～17：00

MAU某咖啡

圖 / MAU某咖啡官方Instagram

如果想要安靜地享受優雅時光，帶上一本好書、欣賞咖啡師精湛的手藝，慢慢品嚐餘韻繚繞的香氣，就可以造訪 MAU 某咖啡。店家罕見地規定不接待小孩以及每組超過4位的客人，藉以保有恬靜雅緻的空間，且不時推出期間限定的新菜單，也有各種含酒的點心與特調飲品，打造出成人專屬的一方天地。

地址：台北市中山區松江路209號1樓

電話：未提供

營業時間：週一～週六10:00-20:00，每週日公休

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