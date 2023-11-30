在城市裡遇見海豚？ 新北市「巷弄奇幻之旅」 轉身秒進童話想像世界
【旅奇傳媒/編輯部報導】漆黑後巷接管後變身為充滿童趣、海洋、未來感十足的魔幻之地，新北市政府水利局以中和區明德里「童趣、童話風格」、新莊區裕民里「海洋、濕地、自然生態」及板橋區溪頭里「未來城市」為主題，讓民眾、遊客在城市中轉身秒進充滿想像力的童話世界。
水利局表示，後巷經過污水接管工程及彩繪後，巷弄變得明亮乾淨，此次彩繪區域位於中和區明德里市場周邊，彩繪主題以童趣、童話生動的圖樣妝點，希望讓人們路過時，都能以愉悅的心情欣賞繽紛的牆面，秒回到兒時的童年夢想世界。這個魔法的地方充滿了五光十色的色彩，搭配令人驚艷的圖像，不管是大人或小孩，在這裡都能喚醒心中最純真的快樂。
位於大漢溪河岸的新莊區裕民里，里內鄰近塔寮坑溪，彩繪主題以海洋、濕地、自然生態，用明亮的色彩帶來一抹清新的體驗感，以圖像引人走進濕地、海洋奇觀的異想世界。在這邊，可以與海豚、濕地的水鳥互動，波光粼粼的海水，帶著希臘風格的建築映射在牆面上，遊走在這裡彷彿備受海洋洗禮，也能感受到大自然的壯闊和平靜，帶來一場身臨其境的海洋探險之旅。
板橋區溪頭里位於新北江翠重劃區內，區域內捷運站、商辦大樓林立，彩繪主題以未來城市發想，在這邊可以嘗試搭乘未來列車從現代航向未來，展現未來科技發展的遐想，也提醒大家要保護環境，讓下一代也能享受到未來的美好。
水利局長宋德仁表示，污水用戶接管截至今年10月底接管戶數已超過120萬戶，同時後巷彩繪至10月也累計完成626條美化，民眾配合污水用戶接管，加上里長積極申請後巷彩繪，經過彩繪的妝點，讓市民們看見不同的後巷風貌。
中和區明德里長羅健容說，後巷以彩繪來美化真的是一個很好的想法，這次申請後巷彩繪的地方，剛好是位於市場內，以前這地方經常會被隨意堆放雜物，而且也比較昏暗，經過污水接管拆除違建再加上彩繪美化，巷弄變得明亮很多、也因為圖樣漂亮，民眾就很自然不再亂堆放雜物，整體後巷及環境真的落差很大，後續若還有機會的話，希望能夠繼續申請，讓更多里民能感受到整個環境的提升。
■ 後巷彩繪地點資訊：
◉中和區明德里：華福街71巷32號、華安街32巷2-10號（雙數號）、華福街71巷1-15號（單數號）、華福街57巷2-10號（雙數號）、華福街59、61、63號後巷
◉新莊區裕民里：裕民街103巷2號、裕民街103巷18弄16號、15號、裕民街121巷1號、裕民街105-119號（單數號）、裕民街116-112號（雙數號）、裕民街106巷1弄7號後巷
◉板橋區溪頭里：雙十路3段70巷26-34號、江寧路3段55巷7弄6號、13號後巷
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