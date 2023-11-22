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一路嗨到年底！台北耶誕跨年總整理 精彩活動不間斷

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台北歡樂跨年煙火。　圖：Shutterstock／來源
台北歡樂跨年煙火。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部整理】無論暖冬、寒冬，台北冬天都好玩！精彩活動在冬天的台北輪番登場，有點亮台北街頭妝點聖誕氛圍的「公館聖誕季」、「繽紛耶誕玩台北」、「台北耶誕愛無限」，還有跨年團聚購物一應俱全的「西門 PLAY 樂購町」、眾星雲集令人期待的「台北最 High 新年城－2024跨年活動」，以及不能錯過農曆新年氣氛濃郁的「2024台灣年味在台北」及「2024台北燈節」。從2023年到2024年一系列熱鬧的活動，與朋友、愛人及親人的相伴及團聚，這個冬天就從「台北」開始PLAY!

11/25-12/31舉辦的「公館聖誕季」，為營造台大公館地區聖誕節慶氣氛，於自來水園區打造夜間景觀燈飾與日間花卉造景，凸顯百年古蹟特色亮點。平安夜前夕(12/23) 舉辦聖誕音樂會，邀請師大管樂隊及葉樹涵教授演出，傳達聖誕溫暖祝福，同時讓民眾感受公館水岸藝文魅力。

▲聖誕跨年來台北play！　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲聖誕跨年來台北play！　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

12/1登場的「繽紛耶誕玩台北」將整合本市15大百貨體系業者資源，共同打造耶誕燈飾氛圍與空橋裝飾，以「馴鹿之光」為主題，宣傳各百貨繽紛亮點，還有一系列聚客展演活動。延續去年「台北耶誕愛無限」主軸，將在今年12月份帶來耶誕系列主題活動，有璀璨的燈飾打卡點、好康的商圈優惠活動等，在歲末年終之際，邀請大家一起到台北體驗溫馨的耶誕氛圍。

為形塑本市西門商圈品牌特色，12月初登場的「西門 PLAY 樂購町」將在商圈重要節點設置裝置物、於例假日辦理展演活動及串連在地店家推出行銷優惠。

「台北最 High 新年城2024跨年活動」將延續傳統於府前廣場舉辦大型展演活動，由受金曲獎肯定歌手及獨家國際級藝人組成超強卡司陣容，為台北跨年量身打造演出內容；首度於市府周邊區域推出數個小型舞台，以民歌、Silent Disco 等多元形式帶來不同於以往的展演體驗，另規劃於台北101煙火大秀後，由藝人及樂團跨界合作，共同為台北演繹一首歌，充滿儀式感地迎接2024年到來。

◉ 公館聖誕季

・日期：2023.11.25~12.31

・地點：台北自來水園區

・活動詳情：https://waterpark.water.gov.taipei/

・活動粉絲頁：https://fb.me/goodwatertaipei/

◉ 繽紛耶誕玩台北

・日期：2023.12.01~2024.01.01

・地點：全台北市

・活動官網：https://www.2023taipeixmas.com/

◉ 台北耶誕愛無限

・日期：2023.12.02~2024.03.03

・地點：新生南路一至三段

◉ 西門 PLAY 樂購町

・日期：2023.12.01~2023.12.31

・地點：西門町

◉ 台北最 High 新年城－2024跨年活動

・日期：2023.12.31~2024.01.01

・地點：市民廣場

・活動官網：https://2024newyear.travel.taipei/

◉ 2024台灣年味在台北

・日期：2024.01.26~2024.02.08

・地點：迪化街等商圈

◉ 2024台北燈節

・日期：2024.02.02 - 2024.03.03

・地點：西門、中華路一段、北門

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跨年 迪化街 台北101

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