秋蟹肥滋滋！ 新北龜吼漁港內土地公廟前「土地代客料理」 現在就來品嘗萬里平價蟹

興沖沖來龜吼漁港吃秋蟹發現裡面超多間海鮮料理店，有高級的海鮮餐廳，也有路邊簡陋的小吃攤，又不想跟大家擠在漁夫市集裡面用餐，只想簡單品嘗秋蟹的美味，那這間平價又位在龜吼漁港停土地公廟前的土地代客料理，可能就是你來龜吼漁港的選擇之一。

土地代客料理位置

如果你是把車停在龜吼漁港的漁夫市集外面，就能發現在停車場的角落有這間土地代客料理的店面。他們的店門口不仔細看會很容易錯過，但就在漁夫市集的對面就對了。

當初會吃這間土地代客料理也是因為當時龜吼漁港的愛店一品鮮還在裝潢，但又止不了想吃螃蟹的衝動。逛了一下附近，發現這間海鮮小吃攤居然是開在土地公廟裡面，有些桌子甚至還擺在土地公廟天公爐前，也因為這樣很特別就嘗試來這間吃吃。

當時來龜吼漁港時也適逢吃秋蟹的時節，每一間海鮮餐廳都人滿為患，這間土地代客料理也不例外。這間海鮮攤幾乎佔據了整個土地公廟的廣場，滿滿的客人看起來很像以前一品鮮未改裝潢前的模樣。

餐具跟醬料就直接擺在一旁自取即可，相當的FREE。

點餐台前也是有幾個海鮮櫃裡面擺滿當令的花蟹、三點蟹、仔細看裡還還有被螃蟹淹沒的龍蝦動彈不得。

土地料理菜單

這間平價的海鮮餐廳菜單價目表都直接貼在牆上，找到座位後就告知桌號，在看牆上的菜單點餐。每道料理均價大概在220左右，當然時令海鮮是時價，也會依照蟹種跟螃蟹的大小有不同的計費，秤重完後就會直接將你選的海鮮直接拿去料理啦。

花蟹介紹

這次我們點個尺寸比較一般但可以吃比較多隻的花蟹。記得三隻花蟹好像快接近1000元，價格還算可以接受。

滿滿的花蟹裝在盤子內看起來就相當誘人，雖然有人說要吃當季的三點蟹，享受三點蟹那細緻柔滑的蟹肉口感，但吃了這麼多年的秋蟹，我真的還是比較喜歡吃花蟹，因為花蟹蟹肉真的比較多，而且現殺清蒸的鮮味真的甜滋滋。

這次選的花蟹個頭都挺大的～每隻蟹肉的含量也不少，尤其是那很大隻的蟹螯，因為是新鮮現殺，不用花太多力氣就能將蟹殼移除。

這蟹螯內的蟹肉量真的很多，而且將蟹殼拔開後裡面的蟹膏也是挺多，一口吃起來真的好爽。真不虧是花蟹～如果是三點蟹的話，肉量真的就沒這麼多了。

花蟹蟹身裡面的肉量也是相當飽滿，也能用牙齒輕輕咬就能咬碎，這也只有新鮮現殺的螃蟹才能這麼輕鬆移除蟹殼。跟外面吃到飽提供的螃蟹滋味完全不同等級，完全沒有任何藥水味或冷凍的味道～來海港吃就是要吃鮮味的啦。

肉絲炒麵

這個肉絲炒麵味道就像一般熱炒店的炒麵味道，當作主餐來吃還算能填飽肚子。

川燙白蝦

來萬里龜吼漁港除了吃螃蟹外就是要吃川燙白蝦啊。這家土地代客料理的白蝦真的是現場直接料理，除了蝦殼容易拔除外，蝦肉也是非常鮮甜，真的會讓人一隻接著一隻吃，結果發現一盤根本不夠吃啊。

龜吼漁港吃螃蟹的店的有越開越多的趨勢，如果你只是想簡單品嘗螃蟹的味道可以選擇來這種平價海鮮熱炒店。味道就真的僅限於一般海鮮熱炒，如果要吃好又吃巧，又能享受用平價的價格享受高級餐廳的氛圍，那就真的推薦去年重新裝潢重開幕的一品鮮水產料理啦。

萬里蟹龜吼港土地代客料理

所在地址：207臺灣新北市萬里區漁澳路16-5號土地公廟上方

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-18:00

店家電話：0981 775 277

評價：★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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