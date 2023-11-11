福隆火車一日遊懶人包！盤點12個東北角順遊必訪景點，讓男友也能零失手的出遊照示範

隨著炎炎夏日即將到來，那顆想看海的心逐漸躁動起來，還有哪裡比東北角那一望無際的湛藍大海更適合呢？依山傍水的福隆，坐火車就能輕鬆到達，有大海、有沙灘、有美食，還能騎著自行車輕鬆自在的漫遊，沿線還有不少景點可以順道看看，從火車上還可以遠眺太平洋與龜山島，視野開闊、沒有遮蔽，走走停停的慢活旅行，是一種特別的體驗，跟著小編來趟福隆火車一日遊吧～

東北角一日遊推薦：猴硐站

猴硐貓村

以貓村聞名的煤礦小鎮猴硐，在新北政府打造下，串聯瑞芳、十分、平溪，又創一波旅遊熱潮。車站出去可以先參觀煤礦博物園區、願景館，猴硐坑休閒園區，體驗礦工坑道採礦的流程，然後從瑞山運煤橋散步到對岸的貓村，橋上的景色很迷人可以多拍幾張照，拜訪完可愛的貓咪再來杯鳥丫咖啡剛剛好。

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東北角一日遊推薦：貢寮站

貢寮街有機書店

貢寮有機書店原身為古宅林榮豐米行，透過各界捐書來成立一間書店，以書換書的方式，讓遊客帶著自己的書來這裡交換，並捐獻20元用來供書店的水電等基本開銷、希望透過這樣的方式，成為旅客與當地居民互動的媒介，讓更多人和貢寮老街有所接觸。店內還可預約手作DIY搭配咖啡茶點的活動，親手製作紀念品帶回家。

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地 址：新北市貢寮區貢寮街46號

連絡電話：0929-183-222

營業時間：週六11：00-17：00、週日09：00-17：00

相關網站：貢寮街有機書店FB

73貢學堂/雨布丁咖啡記事

貢寮製作所對面的「73貢學堂」1樓空間改造成為「雨布丁咖啡記事」，濃濃的文青氣息，香醇的咖啡和西班牙烘蛋，很療愈人心；2樓的人文手創空間會不定期舉辦手作課程，希望吸引人潮來持續推動地方創生，使被人淡忘的老街，漸漸恢復生機，也為老街注入了更多的文創氣息。

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圖片來源 / IG@mayday200305

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地 址：新北市貢寮區貢寮街73號

連絡電話：0982-085-296

營業時間：假日開放

相關網站：雨布丁咖啡記事FB

龍洞灣岬步道

龍洞灣岬步道，擁有3500萬年最古老的峭壁岩層，步道設計平緩完善，沿途設有石椅、觀景台、涼亭供旅客休憩。停車場旁的觀景台是東北角最美的觀景台，可以駐足在此欣賞一望無際的海洋，也是IG熱門打卡點。沿著懸崖峭壁的步道，緩緩向上，巨石臨海矗立，湛藍壯麗的太平洋，美得令人嘆為觀止。

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地 址：新北市貢寮區和美街49號

連絡電話：02-2499-1115

東北角一日遊推薦：福隆站

星巴克福隆觀海門市

全台首間最靠海的星巴克福隆觀海門市，外觀以藍色斜屋頂，配搭大片玻璃落地窗，超廣角無遮蔽的第一排海景視野，從靠窗座位與觀景台望出去，就能欣賞福隆黃金沙灘與彎月型拱橋，無論是晨曦曙光或落日夕陽餘暉都能盡收眼底。想輕鬆欣賞美景，就要早一點來卡位，還可以來一杯限定口味的特調啤酒喔！

圖片來源 / IG@ a_thua_0823

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地 址：新北市貢寮區福隆街41號

連絡電話：02-2499-2320

營業時間：週一～週五 09：30-18：00 週六、週日08：00-20：00

福隆海水浴場

每年夏季最受歡迎的福隆國際沙雕藝術季，將於6/9~10/22在福隆海水浴場展開，以「迪士尼百年慶典」為主題，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰各種經典角色，變成一座座的黃金沙雕精彩亮相！還有全新水上活動「Hobie雙體帆船」，夏天就來福隆，踏沙戲浪，度過盛夏美好時光吧！

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地 址：新北市貢寮區福隆街40號

連絡電話：02-2499-1188

營業時間：08:00-18:00

相關網站：福容大飯店 福隆FB

福隆舊草嶺隧道

舊草嶺隧道是昔日通往石城的鐵道改建而成，紅磚砌成的圓拱隧道口綠樹成蔭，宛如電影神隱少女的場景而聲名大噪。隧道內冬暖夏涼，鐵路軌道和懸掛的油燈、代表縣市交界的立牌，都超有復古氛圍！沿著舊草嶺環狀線，可以把整條海岸線盡收眼底，當火車經過時，還可聽到隆隆的火車聲，是許多鐵道迷必來之地。

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地 址：新北市貢寮區福隆街2號

連絡電話：02-2499-1115

營業時間：08:30-17:30

相關網站：新北市觀光旅遊網

92K週末食堂 九恩商行

超人氣的92K週末食堂，利用九孔池旁海濱小屋改裝而成，讓人有來到沖繩的感覺。現場提供常賣菜單與期間限定漁獲，龍蝦、海戰車、海膽與九孔鮑等海鮮，還販售沖繩特產海葡萄，記得一定要提前訂位才能吃到。面海的露天位置超熱門，能吹著海風，看著浪潮，愜意的享受用餐時光，真是太幸福了。

圖片來源 / IG@shinex0608

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地 址：新北市貢寮區美艷山街70-3號

連絡電話：0970-250-060

營業時間：週四、五 11：30-18：00/週六、日 11：30-15：30 ；17：00-20：45

相關網站：92k週末食堂-九恩商行FB

福連國小

福連國小是台灣最靠海的國小，操場旁就是一片湛藍大海，遼闊的景色，怎麼有種上學像在度假的錯覺？一旁的彩虹階梯跟潛水塗鴉牆是IG熱門打卡點，配上藍天、白雲和山海美景，說這裡是最美的國小一點也不為過！國小前方有一處純天然的海水泳池，極清澈海水、天然礁岩圍繞，是個隱藏版玩水勝地呢！

圖片來源 / IG@damitahuang

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地 址：新北市貢寮區福連街1號

連絡電話：02-2499-1194

吃飯看海

吃飯看海是IG上知名的打卡餐廳，橘白色的貨櫃屋造型非常吸睛，靠窗的海景視野真的是太美了，白色的牆面搭配窗外的無敵海景，飯吃起來都特別香。餐點選用東港或現釣的新鮮漁貨，用最簡單的料理方式 讓客人吃到食物原本的鮮味，推薦九孔炒飯、白底蟹粥、川燙脆捲，絕對是必點的好滋味。

圖片來源 / IG@damitahuang

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地 址：貢寮區香蘭街3-2號(台塑加油站對面斜坡下方）

連絡電話：0936-597-663

營業時間：11:00–18:30(週二、三公休)

相關網站：吃飯看海FB

三貂角燈塔

三貂角燈塔位於最東邊的岬角，也是台灣迎接第一道曙光之地，有台灣的眼睛之稱。純白的燈塔、圓拱小教堂加上浪漫的巴洛克建築造景，在藍天下散發著濃濃希臘風情，往下走，步道盡頭是一處圓柱體的極東觀景台，可遠眺太平洋上龜山島，俯瞰山腳下馬崗漁村，伴著浪潮聲，欣賞海浪與岩石激盪出美麗浪花。

圖片來源 / IG@solalachu

地 址：新北市貢寮區馬崗街38號

連絡電話：02-2499-1300

營業時間：週二～週日 09：00-17：00

相關網站：新北市觀光旅遊網

馬崗漁港

馬崗漁港是台灣少數保有海女文化的寧靜小漁村，也是台灣最東邊的漁港，保留著美麗的海岸風光及純樸的漁村風貌，還有馬崗潮間帶、百年老厝石頭屋，悠閒緩慢的步調，就算只是靜靜坐在岸邊也感覺十分幸福，也因為有很多貓咪出沒而被稱作極東貓村。柑仔店旁有一條白色筆直可以走向大海的天堂路，視野真是超美的。

圖片來源 / IG@toypeople23

圖片來源 / IG@juitsai

圖片來源 / IG@chloechien66

地 址：新北市貢寮區福連里馬崗

連絡電話：02-2494-1601

相關網站：新北市觀光旅遊網

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