快訊

新竹男欠稅22萬不敢繼承市區房產 稅務局出手翻轉結局

陸生交換來台1個月親曝兩岸差異 這點她直誇「超讚！」

被拔百根毛髮驗毒！李善均二次應訊憔悴老態畢露

四年一次！「台北溫泉季」新北投登場 見證松山市道後撞神轎盛典

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2023臺北溫泉季11/1-11/6於新北投登場。　圖：臺北市溫泉發展協會／提供
2023臺北溫泉季11/1-11/6於新北投登場。　圖：臺北市溫泉發展協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】深秋來臨，臺北溫泉季也盛大開幕，今年的主題以「道後撞神轎，北投納福祭，溫泉饗宴泡湯趣」為主題，呈現臺日文化融合的狂歡，為您帶來美好的溫泉之旅。親朋好友一起來北投溫泉區泡湯，大啖美食，真是人生一大享受。

▲2023臺北溫泉季登場，睽違四年的「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」第四度來台，吸引大批遊客參與盛會。　圖：臺北市溫泉發展協會／提供
▲2023臺北溫泉季登場，睽違四年的「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」第四度來台，吸引大批遊客參與盛會。　圖：臺北市溫泉發展協會／提供

▲2023臺北溫泉季期間，北投溫泉業者提供多項折扣特惠同歡。　圖：臺北市溫泉發展協會／提供
▲2023臺北溫泉季期間，北投溫泉業者提供多項折扣特惠同歡。　圖：臺北市溫泉發展協會／提供

這次臺北市溫泉發展協會與北投區多家頂級溫泉業者攜手合辦的「2023臺北溫泉季」，隆重邀請了「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」共4座宏偉的神轎及來自日本的近400位轎伕與臺灣北投區的經典溫泉相互交融，締造了這個難忘的文化交流活動，展開一場震撼的盛大神轎祈福遊行。

主辦單位邀請日本松山市太鼓隊一起表演，同時還有米澤市武將、花笠舞、山口湯田狐狸等角色來與臺灣民眾同樂；臺灣則派出熊讚、全聯福利熊、全支付虎利、女巫娃娃、血寶寶、警察寶寶等多位吉祥物到新北投溫泉遊行現場。四座壯觀神轎，由道後村大神轎會、小唐人大神轎、北小唐人大神轎連合會以及持田連和合大神轎會組成，展現傳統的撞轎藝術，並各自擁有獨特的故事和風采，共同參與震撼人心的盛大神轎祈福遊行，為這四年一度的盛事增添壯麗氛圍。

▲新北投車站週邊熱鬧滾滾，參展商家展攤洋溢溫馨氣氛。　圖：臺北市溫泉發展協會／提供
▲新北投車站週邊熱鬧滾滾，參展商家展攤洋溢溫馨氣氛。　圖：臺北市溫泉發展協會／提供

此次盛會不僅凝聚了臺日深厚的友誼和文化交流，更象徵著文化交流與溫泉饗宴的完美結合。活動期間，北投溫泉業者也提供多項特惠，包括大眾湯優惠、泡湯優惠100元抵用券、限定商品買一送一，為熱衷泡湯之人帶來更多品味北投美食與文化的機會，歡迎一起來逛展找好康，同時體驗臺北温泉區的迷人之處，參與這場特別的臺灣文化盛會。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 北投美食 泡湯

延伸閱讀

台中好湯溫泉季幸運得主出爐 大獎為日本4天3夜機加酒

日本「撞神轎」來台！蔣萬安站上神轎被讚有架勢 鄭文燦全程緊抓不放

首次出席溫泉季 蔣萬安站日本神轎、看撞轎祭典

安妮現身埔里溫泉活動巧遇國外粉絲 藍色洋裝驚豔全場

相關新聞

輕奢美食體驗！ 裕隆城全新餐飲品牌「TOK盡興食光」 在巢型包廂裡品美食佳釀

新店「裕隆城」全新人氣餐飲品牌「TOK盡興食光」，以心靈綠洲空間x新亞洲菜系x台灣在地精釀，提供隨興、盡興的亞洲美饌。店名「TOK」命名靈感來自啄木鳥敲擊樹幹的啄啄擬聲，象徵品牌的初試啼聲。

「北捷 X HELLO KITTY 50 週年」最強聯名！彩繪列車搶先打卡，還有19款聯名商品快收集

日本HELLO KITTY慶祝50週年！特地攜手台北捷運來個超狂聯名！包含HELLO KITTY和她的朋友布丁狗、大耳狗和美樂蒂，將組成三麗鷗彩繪列車一同陪伴捷運交通族，還推出超過19款限量聯名商品。限定列車將穿梭在淡水信義線，同步打卡戳章一起來收集！

「新竹最好吃麻辣鍋」要進軍台北了！火焰炙燒豬配古法熬製湯頭簡直必吃

「岩漿火鍋」自開幕來有著「新竹最好吃的麻辣火鍋」美譽，先前成功拓展至台中後，現在也正式進軍台北囉！餐廳選址於微風信義四樓，預定於12月中旬盛大開幕。

基隆港都海鮮推薦！鮮味紅燒鯊魚焿、Q彈蒜味中卷人氣必點

依山傍海的基隆是許多人假日出遊的選擇，而在港邊眾多的海鮮餐廳中，【廣海食堂】秉持其精湛的手藝，在這悠久的時光中於基隆港為過往人們提供回味無窮的美食。

「2023台北地景公共藝術」在南港！3款裝置藝術15家商家串連插畫必拍

今年「2023台北地景公共藝術」特地選擇南港區為策展區域！即日起直至11月26日，可以看到極具創意的裝置藝術作品，還有串聯15間當地特色店家並舉辦10場深度導覽活動，幫助讀者以嶄新的視角認識南港。

全台最軟萌超商！7-11「布丁狗＆喜拿主題店」新登場 必拍亮點、門市資訊一次收

7-ELEVEN軟萌主題店來了！本次請到三麗鷗超人氣「布丁狗」和「喜拿」進駐門市，可愛人物壁貼、主題造型燈箱及布丁狗外型櫃，讓喜愛三麗鷗的朋友都激動直呼「太可愛了吧」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。