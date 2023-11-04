四年一次！「台北溫泉季」新北投登場 見證松山市道後撞神轎盛典
【旅奇傳媒/編輯部報導】深秋來臨，臺北溫泉季也盛大開幕，今年的主題以「道後撞神轎，北投納福祭，溫泉饗宴泡湯趣」為主題，呈現臺日文化融合的狂歡，為您帶來美好的溫泉之旅。親朋好友一起來北投溫泉區泡湯，大啖美食，真是人生一大享受。
這次臺北市溫泉發展協會與北投區多家頂級溫泉業者攜手合辦的「2023臺北溫泉季」，隆重邀請了「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」共4座宏偉的神轎及來自日本的近400位轎伕與臺灣北投區的經典溫泉相互交融，締造了這個難忘的文化交流活動，展開一場震撼的盛大神轎祈福遊行。
主辦單位邀請日本松山市太鼓隊一起表演，同時還有米澤市武將、花笠舞、山口湯田狐狸等角色來與臺灣民眾同樂；臺灣則派出熊讚、全聯福利熊、全支付虎利、女巫娃娃、血寶寶、警察寶寶等多位吉祥物到新北投溫泉遊行現場。四座壯觀神轎，由道後村大神轎會、小唐人大神轎、北小唐人大神轎連合會以及持田連和合大神轎會組成，展現傳統的撞轎藝術，並各自擁有獨特的故事和風采，共同參與震撼人心的盛大神轎祈福遊行，為這四年一度的盛事增添壯麗氛圍。
此次盛會不僅凝聚了臺日深厚的友誼和文化交流，更象徵著文化交流與溫泉饗宴的完美結合。活動期間，北投溫泉業者也提供多項特惠，包括大眾湯優惠、泡湯優惠100元抵用券、限定商品買一送一，為熱衷泡湯之人帶來更多品味北投美食與文化的機會，歡迎一起來逛展找好康，同時體驗臺北温泉區的迷人之處，參與這場特別的臺灣文化盛會。
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