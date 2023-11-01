下殺23折！ 「JR東日本大飯店台北」 ITF旅展限量快閃餐券999元 加贈滿額好禮

ITF台北國際旅展11/3-11/6於南港展覽館一館展開，JR東日本大飯店台北(展攤位置I1801)將於旅展四天期間，推出旅展現場超值優惠。餐券快閃優惠999元(原價1480+10%)，旅展首日中午十二點及每日上午十點、下午三點每個場次限量100名，每位限購2張。購買餐券消費滿8,000元加贈JR EAST PASS 2,000元抵用券，遊客可用於搭乘日本JR新幹線遨遊日本東北、長野、新瀉等地區。

圖／JR東日本大飯店台北提供

JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安自助餐廳以多國美食料理為主題，提供半開放式廚房和多道現做料理。11月份「秋蟹海鮮季主題自助餐」有新鮮海港現流煎魚、白蘭地烤生蠔、三點蟹、紅蟳、白蝦、活大蛤俐等海鮮。另有「鹽烤菲力佐焦糖紅酒醬汁」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」、「法式燉牛舌」等，及日本秋田美食「日式燻蘿蔔普切塔」、「秋田油漬叉牙魚」、「米棒鍋」及「橫手炒麵」等。12月的鉑麗安自助餐廳也將精采推出「聖誕節主題海鮮季自助餐」，其中包括爐烤美國牛肉、烤生蠔、三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、現流清蒸鮮魚…等，還有豐富的聖誕節傳統美食，如栗子濃湯、暖冬鍋物和韓式泡菜豬肉鍋等。11/23感恩節及12/24 & 12/25聖誕平安夜等亦提供「香烤火雞佐蔓越莓醬汁」，讓賓客享用美食並與家人、友人、戀人一同度過特別的時光。此次ITF台北國際旅展期間，「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」雙人券2,500元，六人套票旅展價6,600元（原價8,880元+10%），平均每張1,100元， 相當超值。

圖／JR東日本大飯店台北提供

JR東日本大飯店台北還為饕客提供了多種旅展優惠，包括宮廷菜系聞名的「凱華樓中華料理」推出饕客必吃，爐烤後外表有如披上黃袍般的油光發亮「黃袍北京烤鴨」一鴨三吃餐券2,580元(原價3,280元+10%)、「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元(原價3,960元+10%)。今年特別推出有「平日商業午餐」十人套券6,990元(原價8,000元+10%)，是朋友家人聚餐、商務會餐的絕佳選擇。由日籍料理長掌杓的HAYASE日本料理餐廳也推出超值的套餐優惠券，包括每個月依季節食材變化的「季節懷石雙人午餐套餐」4,400元(原價4,960元+10%)和可選擇「北上和牛骰子套餐」或「鳴瀨海鮮套餐」的鐵板燒雙人午餐套餐5,600元(原價6,400元+10%)。

圖／JR東日本大飯店台北提供

圖／JR東日本大飯店台北提供

計劃到台北旅遊或享受渡假小確幸的旅人，JR東日本大飯店台北提供多種住宿券優惠最低可享23折。11坪大的「都會客房純住房券」4,399元、「都會客房一泊一食」含鉑麗安自助式早餐兩客旅展優惠價5,199元和擁有13坪空間的「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含鉑麗安自助式早餐兩客及行政酒廊禮遇，並可享17:00-19:00 Happy Hour時段，免費享用輕食、熱食、哈根達斯冰淇淋、飲品無限暢飲…等，旅展優惠價6,599元。同樣商品住宿券團購優惠還有買十送一，相當於旅展住宿券最低只要3,999元起。

圖／JR東日本大飯店台北提供

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JR東日本大飯店台北的ITF台北國際旅展優惠也於同步於線上旅展開跑，消費者可以前往飯店一樓大廳現場購票，也可在飯店官方網站線上預購。享受ITF台北國際旅展帶來多重驚喜和好康，11月3日至11月6日在南港展覽館ITF台北國際旅展JR東日本大飯店台北(展攤編號I1801)現場消費滿額還有限量JR EAST PASS抵用券、泰迪熊等更多精彩好禮帶回家，不容錯過。更多詳情請訪問JR東日本大飯店台北官網：https://taipei.metropolitan.tw。