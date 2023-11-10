6間烏來、北投溫泉推薦，3小時泡湯休息最佳選擇

台北的冬天陰鬱又寒冷，下班後在暖呼呼的溫泉悠閒地泡湯可說是人生的一大救贖。後這次七分之二的探索精選 6 家北投溫泉、烏來溫泉的無床鋪湯屋，以價格、整潔、服務等指標為你全面評比台北溫泉推薦會館，工作繁忙之餘也別忘了犒賞自己！





1.北投金都精緻溫泉飯店

圖：北投金都精緻溫泉飯店/七分之二的探索

🏠 地址：台北市北投區光明路240號

☎️ 電話：02-2891-1228

🕰 營業時間：24 小時營業

金都精緻溫泉飯店距離捷運新北投站步行 7 分鐘。地下一樓設有免費汽機車停車位，飯店內有兩大、小湯屋兩種選擇，兩者皆有冷、熱池，但無提供大眾湯。大湯屋有獨立廁所、電視，溫泉池是花崗岩池；小湯屋休息區雖較小，但有機會泡到溫泉池是檜木桶的房間。

值得一提的是，這間北投溫泉的景觀非常棒，窗外面對的是新北投公園的景觀。另外店家也有提供免費 WiFi 和 USB 充電座，同時配有特殊的防窺窗台！適合預算較多、想要在北投好好享受氣氛的情侶們來泡湯休息。





2. 北投天玥泉會館

圖：北投天玥泉會館/七分之二的探索

🏠 地址：台北市北投區中山路3號

☎️ 電話：02-2898-8661

🕰 營業時間：湯屋 08:00-00:00，大眾湯 09:00-22:00

北投天玥泉會館距離新北投捷運站走路 4 分鐘，可以免費停車。店內提供男、女裸湯的大眾池，除了提供白磺溫泉和冷水池外，更配有 SPA 水療池、烤箱和蒸汽室等。湯屋則有冷、熱雙池，且備品齊全，提供大小毛巾、礦泉水、洗沐用及供髮圈等物品，但無雙人床及洗手間。

天玥泉氛圍主打日式風格，服務人員很親切，泡湯完後也有附贈小點心。湯屋內乾淨度滿分，泡湯時也可以看到北投圖書館屋頂的綠色草坪，整體 CP 值很高。除了適合小情侶泡湯休息外，也是與同性友人一起放鬆的好選擇。





3. 北投山樂溫泉

圖：北投山樂溫泉/七分之二的探索

🏠 地址：台北市北投區泉源路17號

☎️ 電話：02-2891-3388

🕰 營業時間：湯屋 24 小時營業，大眾湯 07:30-22:30

山樂溫泉位於新北投，距離捷運站出口步行 2 分鐘。這間北投溫泉規模較小，湯屋價格不分平假日均為一小時 $880，而大眾湯的裸湯則不限時間。湯屋內設施相對簡單，除了大小冷熱池之外，還有獨立廁所、淋浴區及休息區。但有附贈下午茶，有熱食、水果、飲料和冰淇淋等多種選擇。

整體來說，山樂溫泉相較其他的溫泉飯店更小，設施也比較舊一些，提供的設備也較簡單，沒有水或是棉花棒等。很適合預算有限的學生族或情侶們，只要自行攜帶毛巾和個人物品等，就可以享受單純的泡湯樂趣，荷包也不會太傷。





4. 北投水美溫泉會館

圖：北投水美溫泉會館/七分之二的探索

🏠 地址：台北市北投區光明路224號

☎️ 電話：02-2898-3838

🕰 營業時間：10:00-21:00 視季節情況會延長，可現場或電話洽詢

北投水美溫泉會館距離捷運新北投站步行 3 分鐘。這是一間相對來說較老的北投溫泉，在當地也相當知名。館內有兩種湯屋可以選擇：日月湯屋有一大一小的冷熱池，空間比較大；獨享湯屋則只有一個大的熱池，但價格較便宜，且空間還是可以容得下兩人。

水美溫泉的空間雖然不大，但麻雀雖小五臟俱全，算是比較平價的選擇。平日的獨享湯屋 1.5 小時甚至只要 $900。尤其適合在平日有空，或是臨時起意的學生、上班族一邊享受泡湯，一邊補充體力，明天再繼續努力上課和上班。





5. 烏來國際岩湯

圖：烏來國際岩湯/七分之二的探索

🏠 地址：新北市烏來區烏來街22號

☎️ 電話：02-2661-6351

🕰 營業時間：10:00-21:00

烏來國際岩湯位於烏來老街上，從烏來總站步行約3分鐘。每間景觀湯屋皆具備一大一小的冷熱池、乾濕分離的浴室，且裝潢和設備皆相當新。捲簾一打開就可以看見店家後面的小河和遠處的山勢，氣氛非常好！需要注意的是，大眾池需要穿著泳裝，也無提供溫泉住宿選項。

總結來說，烏來國際岩湯內部裝潢非常新且設計得非常周到，像是門口的穿鞋椅與鞋櫃、乾濕分離浴室等，而且湯屋的空間寬場，非常適合三五個好友或是小家庭來體驗，也可以順便在泡湯完後直接前往老街吃點當地特色小吃，如山豬肉香腸、馬紹米血糕等來補充體力。





6. 烏來馥蘭朵渡假酒店

圖：烏來馥蘭朵渡假酒店/七分之二的探索

🏠 地址：新北市烏來區新烏路五段176號

☎️ 電話：02-2661-6555

🕰 營業時間：08:00-23:00，周三公休

馥蘭朵烏來渡假酒店在烏來老街附近，因店家停車場較遠，建議直接找路邊停車格。這間烏來溫泉的泉質無色無味，泡完讓皮膚很滑嫩。湯屋分為一般景觀湯屋，以及多了雙人床、獨立洗手間、和冷熱雙泉池的「豪華景觀湯屋。大浴場則分為男、女裸湯，有露天溫泉、冷泉、SPA 水療池、檜木烤箱、蒸氣室等多種設施。

館內整體裝潢使用大量岩片及木材等天然材質，浴池也非常寬敞，甚至還有對外窗，整體氛圍舒服。且每間湯屋都面對南勢溪及整片山林美景，建議白天前往，才可以更清楚的欣賞屋外的美景。因為價格較昂貴，適合預算高的情侶或是朋友一同前往放鬆。

以上為本次的台北溫泉推薦，七分之二的探索神秘客實際體驗並介紹了 6 間新北投溫泉及烏來溫泉會館或飯店。北投或烏來都是台北溫泉頗負盛名的觀光區，不但自然景觀和人文歷史兼具，更有許多的美食小吃和溫泉店家可供選擇。尤其適合情侶或好友們下班後前往放鬆紓壓，同時讓感情升溫。

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