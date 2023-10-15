3家飯店餐廳「秋蟹佳餚」上桌了！萬里蟹橙香清雅、大閘蟹兩隻優惠1288元
【旅奇傳媒/編輯部報導】秋風吹拂，正是品味螃蟹的最佳季節。黃澄澄的蟹膏蟹黃令人垂涎，細緻蟹肉鮮美肥嫩，台北天成大飯店、君品酒店，以及新北市的望月樓，都推出秋蟹佳餚，讓饕客用味蕾體驗「食慾之秋」的滿滿幸福感。
| 台北天成大飯店－翠庭中餐廳 |
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台北天成大飯店翠庭中餐廳於10/15至11/30推出「金秋．饗蟹宴」嚴選大閘蟹與青蟹，以清蒸與煲煮精采呈鮮蟹料理，清蒸大閘蟹每隻888元+10%、兩隻優惠1,288元+10%，此外，蝦兵蟹將粉絲煲1,588元+10%、處女蟳砂鍋粥1,888元+10%，鹹鮮蟹膏挑逗食慾，品嘗秋蟹滋味在金秋。
其中，「清蒸大閘蟹」選用淨重4.5到5兩的台灣大閘蟹，以清蒸鎖住螃蟹的鮮甜滋味，無需過多料理手法是品嘗鮮蟹最直接的方式，蟹肉鮮甜細緻、蟹膏鮮美飽滿，佐以鎮江醋或薑等佐料，挑逗饕客食慾；「蝦兵蟹將粉絲煲」以9兩重青蟳與白蝦入菜，雪白蟹肉細緻鮮甜，濃郁鹹香口頰留香；「處女蟳砂鍋粥」選用10兩重處女蟳加入雞高湯，生米熬煮至綿密濃稠，嚐得到濃郁蟹膏、細白蟹肉，滋味豐富。天成飯店集團Cosmos CLUB APP會員在10/30前用餐可享88折，飯店住客或桃園高爾夫俱樂部會員則享9折優惠，以上優惠不得合併使用。
| 君品酒店－頤宮中餐廳 |
全台唯一六度榮獲米其林三星殊榮，並以經典融合創新粵菜馳名的君品酒店「頤宮」中餐廳，呈獻「饕蟹迎秋」饗宴，共有6道經典佳餚等待饕客的探「蟳」，包括「沙母粉絲煲」以及經典招牌菜「油鹽焗處女蟳」、「花雕酒蛋蒸黃金蟹」、「避風塘炒沙公」、「沙母炒糯米飯」、「薑蔥焗沙母」，即日起至11/30期間限定供應，皆須提前預訂。其中，「油鹽焗處女蟳」是主廚陳偉強的招牌拿手菜，特別加入香氣獨特的丁香、八角滲入蟹肉之中，尾韻帶著馨香，享受蟹膏的油潤鮮美。
| 望月樓 |
位於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」，以供應新派粵菜和造型港點為主，「一蟹知秋」菜單將從即日起開賣到11/30，包括領銜演出的新北萬里蟹，以及體型壯碩的大沙公，都是鮮蟹宴的食材。望月樓每年都應新北市府之邀，共同行銷聲名遠播的「萬里蟹」，「新奇士橙蒸花蟹」以萬里蟹中最大、肉最飽滿鮮甜的花蟹入菜，嚴選每隻400至450公克的標準，再以混合香吉士新鮮果肉、蒜末、白醋和鹽、糖的橙汁，在舖了橙片的盤中將蟹蒸熟，上桌前再澆淋自煉的干蔥雞油，風味清雅秀麗。此外，同步推出沙茶皮蛋三點蟹煲、豆豉糯米椒炒沙公、黃咖哩三點蟹、金湯雪蛤蟹肉豆苗、蟹肉鮮蝦等鮮蟹料理。
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