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連假遊臺北訪貓空！搭纜車走步道、嚐特色茶料理

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「綠光平台」可眺望貓空山區美景。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
「綠光平台」可眺望貓空山區美景。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎雙十連假，臺北市政府觀光傳播局推薦，旅客可前往北市近郊的貓空，規劃一日散策，和家人朋友一起搭乘貓空纜車上山，走步道、品嚐各式「茶料理」美食，體驗特有的臺北茶山魅力，下山後還能順遊景美夜市探索排隊美食，為旅程劃下完美句點。

▲樟樹步道以古樸的農村風情為主題，別具趣味。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲樟樹步道以古樸的農村風情為主題，別具趣味。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹，貓空曾為臺北地區最大產茶區之一，其中又以「文山包種茶」及「木柵鐵觀音」最為知名；民國96年貓纜通車後，貓空已成為北市熱門的旅遊景點之一，除了有許多在地商家販售茶飲外，還有「以茶入菜」的特色料理，將鐵觀音等茶葉巧妙融合進菜色，例如以茶香燻烤的「鐵觀音茶燻雞」、用茶葉調成醬淋上的「茶香豆腐」，以及清爽順口的「茶香炒飯」等，彰顯臺灣料理的創意精神。

觀傳局分享貓空一日攻略，旅客先搭乘貓空纜車至指南宮站，出站即可到「綠光平台」眺望貓空山區美景；該平台利用太陽能板儲存電力發光，入夜後燈光絢麗，不僅是纜車乘客觀賞景點，也是環保綠能教育空間。

而來到指南宮，除參訪純陽寶殿、凌霄寶殿、大雄寶殿、大成寶殿及地藏王寶殿等，還可前往有「天下第一光彩」、也是海內外唯一有60位太歲坐鎮的「太歲寶殿」，找尋守護自己的太歲神。 旅客沿著大成殿步道、茶展中心步道可至「鐵觀音包種茶研發推廣中心」，瞭解木柵鐵觀音茶的製造過程、品茗、沖泡及茶葉保存方法；或選擇到附近的「樟樹步道」，走逛相思炭窯、豬舍、牛車、埤塘、穀倉、土角厝、茶園等場景，體驗在地人文歷史風情。

旅客下山後，可順遊景美夜市品嚐在地美食小吃，像是排隊美食的「景美上海生煎包」、「鵝媽媽鵝肉切仔麵」等，或到公館商圈內尋找咖啡廳休憩。了解臺北更多有趣的景點，請至「臺北旅遊網」https://travel.taipei/ 查詢，與親朋好友一同安排小旅行，探索臺北市的精彩魅力。

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