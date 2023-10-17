店前人潮吸睛！台北「冠捷脆皮黃金肉圓」酥脆恰恰超涮嘴，小籠湯包、臭豆腐嘗鮮要點

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

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難得在台北找到一家口感真的酥脆恰恰的脆皮肉圓，雖然本身還是比較偏愛傳統肉圓，不過這家「冠捷脆皮黃金肉圓」的口感真的酥脆，點了湯包味道也還可以，肉圓比較優秀，晚上因為看到外帶的人很多才發現這家肉圓店，招牌閃亮閃亮，在台北想要吃脆皮肉圓，這家可以試試。

冠捷脆皮黃金肉圓 位置

冠捷脆皮黃金肉圓在台北松山跟信義有兩間店，這次去的是林口街靠近福德街的信義店，位置空間不大，內用大約兩三桌而已，來外帶跟拿外送的人不少，先前就是因為看到店前面人潮不少才注意到。

冠捷脆皮黃金肉圓 菜單

賣肉圓兼賣麵線是蠻常見的，不過這裡還有賣臭豆腐跟湯包，看到隔壁客人點的湯包也一副長得很好吃的樣子，順道點來吃吃看。肉圓有分黃金酥炸與清蒸，口味還分原味跟紅糟兩種。

冠捷脆皮黃金肉圓 餐點

脆皮黃金肉圓

用筷子敲一敲肉圓外皮，還有脆脆恰恰的喀滋聲，音感及格！ 醬料味道還算OK，微微蒜味，個人比較愛台中的濃厚米醬，中間的肉餡是大塊原肉，甜甜鹹鹹的口味，醬料味道偏清淡，肉圓的外皮外酥內軟，炸的真的酥脆，味道不差，但是炸肉圓個人還是比較愛彰化的北門口跟阿三肉圓。

小籠湯包

小籠湯包賣相很不錯，外皮蠻薄透的，肉餡新鮮，可能吃習慣宜蘭的湯包，少了蔥味覺得少了一味。

台北賣脆皮肉圓的店家不多，所以一看到這一家黃金脆皮肉圓就想吃，味道還OK啦，不過個人是傳統肉圓派，台中跟彰化肉圓的口味比較合胃口。

冠捷脆皮黃金肉圓

地址：台北市信義區林口街4之2號

電話：02-2726-1219

營業時間：15:30–00:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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