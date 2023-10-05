浪漫彩色街屋必拍！基隆正濱漁港老屋咖啡廳 波光蕩漾港灣盡收眼底

沿著正濱路通往和平橋的路上，會經過一間名為【海漾拾光】的老屋咖啡廳，店外的圓形招牌，掛著寫有冰的三角布簾隨海風搖曳，肆意生長的花草植物營造出寧靜的氛圍。紅棕色的木製推門旁，寫著小小的「雪花冰」三個字，在這樣一處保留歷史痕跡的透天厝裡，提供著咖啡、手作冰品、茶飲特調、現烤鬆餅、炸物、甜點等下午茶。

推開古銅色門把，懷舊文青的空間映入眼簾，讓人不由得走入過去的美好時光。店內所有的設計、木作都是由老闆獨自規劃完成，由於對老屋裝修非常感興趣，他便將這60幾年的老房子一步步打造為心中所嚮往的模樣，並期望與客人們一起分享這空間所帶來的愜意氛圍。

上到二樓，復古木桌及花紋座椅別有一番風味，大片的落地窗讓室內灑入自然光線，從窗外放眼望去，映入眼簾是波光粼粼的蔚藍海景，以及著名拍照景點「正濱漁港彩色屋」。放空之際，不時可以瞥見許多遊客拍照的身影，樣子十分可愛。

店內低消為任一份餐點，採半自助式，餐具及開水需要客人自行取用，因為座位數量有限，如果遇上假日或客滿時段，有70分鐘的用餐時間限制。

西瓜牛奶雪花冰

高顏值的西瓜牛奶雪花冰，不僅外表配色古錐，吃起來更是感到一陣幸福！以牛奶為基底的雪花冰，含在嘴裡猶如冬季飄起的初雪，搭上一顆顆冰涼西瓜球增添清爽口感，入口即化的綿密與多汁香甜的水果結合，無疑是炎炎夏日中的小確幸。

▲頂端放上椰果和黑糖穀麥，極為特別。

抹茶紅豆雪花冰

手工熬煮的蜜紅豆粒粒飽滿，其天然豆香在入口時擴散，瀰漫於口腔之中，搭配著抹茶基底堆疊出不同層次的風味，再加上自製的滑嫩咕溜仙草凍，整體順口甜蜜，堪稱絕配！

黑糖珍珠麻糬鬆餅

現點現做的鬆餅外表酥脆，內部綿密Q彈而鬆軟，頂部加入黑糖珍珠、奶油並放上一整球香草冰淇淋點綴，如此夢幻的組合誰能拒絕得了？

黑糖珍珠拿鐵咖啡

店內推出的創意飲品黑糖珍珠拿鐵咖啡，是超夯的招牌品項，以拿鐵為基底，融入黑糖醬與珍珠，創造層次與風味兼具的口感，整杯飲料有咖啡的醇郁、鮮奶的乳香、焦甜的黑糖珍珠三重奏，比一般的黑糖珍奶不甜膩，相當耐喝！

百香果石花凍飲

將基隆海邊在地特產「石花菜」熬煮後製成凍，並加入店家自製純天然百香果汁，喝起來酸甜帶有滑順口感，飲品中融入北海岸才有的特產，沒吃過的朋友一定要來試試。

【海漾拾光】這家老屋咖啡廳是基隆一處珍貴的秘境，老闆夫婦的用心經營使得這裡充滿溫度，人們可以一邊品下午茶，一邊沉浸在懷舊而寧靜的氛圍中。不僅如此，窗外的景色也是一大賣點，讓人沉醉於遠處的彩虹屋與遼闊海景，無論是獨自前往，又或者與朋友一同享受，這裡都會讓你找到片刻的幸福。





海漾拾光《咖啡/冰品/下午茶》

營業地址：基隆市中正區正濱路108號

營業時間：13:00–18:30

店家電話：0989882990

粉絲專頁：https://pse.is/58bv3u





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