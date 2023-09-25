基隆巷內日系咖啡所！堅持親自烘豆，甜奶油冰滴綿密順口

6月剛於基隆巷弄內開幕的渡邊珈琲製造所，以日式復古外觀吸引路過的人們駐足，並以用心製作的餐點及親切的服務於短短幾個月便口耳相傳出好名聲，店內不僅販售咖啡、甜點，還提供正餐選擇，日式特色咖哩飯正是店內人氣餐點之一，免除在咖啡廳相談甚歡卻突然想吃鹹食的煩惱。

▲店名「渡邊」原譯為渡船生意人家，象徵海港城的抑鬱，蘊含著城市的歷史和情感，更是基隆人的避風港。而老基隆人口中那黑的滴滴答答、苦得撕心裂肺的咖啡，仔細品嚐，彷彿品味著這座城鎮的故事，是生活的起落，是愛、是悲、是希望，是人生。

日式老宅的風格從外觀延展至室內，依照老屋本身的結構賦予簡約舒適的陳設，搭配日文歌曲的播放，彷彿置身日本般悠然愜意。座位區則劃分為兩層樓，從一樓的吧檯區到二樓的塌塌米及雙人座位區都有，享用餐點的同時還感受到窗邊微微透進的光線，是獨自前來用餐或與好友相聚的好所在。

▲店內也貼心提供白開水自取。

每隻咖啡的風格特色從選豆、烘豆到沖泡方式一步都不可馬虎，老闆依不同沖煮方式選用不同種類豆子，並堅持親自烘豆以呈現一杯杯完美詮釋「渡邊」靈魂底蘊的咖啡。除此之外，更貼心推出每天早上9:00-11:00凡點一杯飲品即送半份厚片吐司與一球蛋沙拉的優惠，讓上班族們能充飽電再出發。

｜甜奶油冰滴

一點一滴萃取而出的冰滴咖啡，淋上奶油、撒上黑糖粉，店家建議不攪拌直接大口喝，一入口，先是咖啡與奶油的完美融合，接著是黑糖的甘甜尾韻，每口都是完美的平衡，既濃郁卻不沉重。

▲撒上黑糖粉增添風味層次。

｜手沖黑咖啡

選自衣索比亞的獅子王豆子，經慢速精準的手沖過程，將豆子原有的韻味展現得淋漓盡致，每口都能品嚐到濃郁水果氣息，質地如絲綢般柔順且口感乾淨平衡，絕對是咖啡愛好者來店必點。

｜奶酥厚片

與認識廠商合作推出的烤厚片，從吐司本體到抹醬皆是手工製作，香甜奶酥與濕潤紮實的吐司完美融合，與眾不同的奶香風味成為顧客心心念念、想再度回訪的理由。

｜老奶奶布丁

手做的抹茶風味布丁口感紮實，每口都能感受到抹茶的清新與濃郁，周圍淋上的黑糖增添了甜蜜滋味，而最後撒上的米果則是帶來一絲清脆，讓人一再回味。

渡邊珈琲製造所將規畫每月與基隆不同特色店家舉辦客座活動，讓來店光臨的顧客也能品嚐到不同料理，詳細活動內容可追蹤粉絲專頁掌握最新消息，未來，店家也會持續研發創新餐點，讓每次來訪的客人都有不同的驚喜與感動。





渡邊珈琲製造所

店家地址：基隆市信義區義三路4巷23號

店家電話：02-24262132

營業時間：週二至周六09:00 – 21:00

週日09:00 – 18:00

週一公休

粉絲專頁：https://pse.is/58ndsb





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