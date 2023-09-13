限量買一送一 「Fun！放大東北角」文青風小旅行開賣
【旅奇傳媒/編輯部整理】度過盛夏酷暑，迎來微風徐徐的秋日之際，最適合與家人或三五好友來趟小旅行，為串聯「Fun！放大東北角」設計展品所在場域，今年「Fun！放大東北角」與亮點店家合作推出5條主題路線特色小旅行，來東北角逛藝術、品當地特色餐食、玩體驗活動，精彩路線內容已在旅遊電商平台－KKday上架販售，即日起至11月底止，成人只要2580元，並搭配限量買一送一優惠，名額有限送完為止，要搶要快。
「Fun！放大東北角」從新北到宜蘭，從農村到漁村、從小鎮到村落、從古道到海岸，作為台灣面向太平洋的仰角，把山放大，把海放大，放大自然、放大學習，集結藝術、旅行、飲食、地景進行策展，並盤點精彩路線，推出5條+1條的主題特色小旅行，包含親海主題的南方澳「海派小旅行」、三貂角與馬岡一帶的「漁村恰恰恰小旅行」、產業文化相關的冬山「茶風味小旅行」、平溪及瑞芳「礦山小旅行」、冬山流域的「田間良食小旅行」，還有結合永續議題打造的雙溪「永續小旅行」，精彩體驗將帶領大家走進「山海遊樂園」，遊歷東北角迷人的風貌。
此外，「Fun！放大東北角」兩大核心展區設置於福隆遊客中心及壯圍遊客中心，由日目視覺藝術陳普、宜蘭在地藝術家馬賽 Kyo 以其各自的視角呈現大東北角的故事，並且匯聚竅門設計、藍本設計及在地團隊八番坑茶坊、竹籟文創、品味貢寮、廢墟餐廳等參與策展，作品以不同的形式散布在11大展點，展期至11/30止，除展品外並陸續推出多場限定體驗活動，更多詳請查詢「Fun！放大東北角」官方網站。
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