限量買一送一 「Fun！放大東北角」文青風小旅行開賣

跟著 白日夢情侶檔 於 2023-08-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 14 個景點，其中包含 農禪寺、關渡宮、Kooks 異嗑堂 (K1 Danshui 淡水廚房)。 才剛結束大稻埕煙火不久，馬上到來的是新北的淡水漁人碼頭煙火，重點是今年煙火長達15分鐘，直接放好放滿，此外也有音樂及水舞光雕秀、特色市集、樂團表演等有趣的活動，讓整個夏天都精彩繽紛，只能說台灣越來越像日本了，有了自己的夏季煙火大會！ 不過既然都來到淡水了，怎麼可以只在乎煙火呢？具有重大歷史意涵以及河岸風景的淡水，一直以來也是台北人的後花園跟約會約會勝地，Eason跟Jennifer也是只要一有空就會往淡水跑，這次就讓我們來介紹平常約會都去哪~

2023-09-10 15:30