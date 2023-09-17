不用出遠門！「花IN台北」多重組合 秋高氣爽賞花郊遊趣

關渡花海大片波斯菊美景賞心悅目。 圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】天氣炎熱的夏天，是否讓你更加期待秋季的到來呢？暑假過後，最適合帶著甫開學的孩子們，來場台北城內秋涼賞花小旅行！幫助孩子慢慢收心之餘，也能拓展孩子們不同領域的視野，讓你不出遠門，也能快樂渡過周末親子好時光，城內的賞花小旅行就能玩出多樣風貌喔！

▲大佳河濱公園向日葵花海，預計於10月底登場。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處表示，「花IN台北」繼推出春季及夏季賞花地圖後，現更推出秋季賞花地圖，路線除了賞花、賞變色葉之外，還涵括了賞鳥並學習環境教育知能、賞特色建築並認識不同文化歷史知識、賞風景並學習地理辨識與無痕山林技能等。

9月1日起可搶先體驗「芬多精之旅」，沿著竹柏參道拾階而上，感受日式氛圍後，轉乘貓纜欣賞高空城市景觀，最後抵達樟樹步道彩雲亭欣賞向日葵花田美景。

11月上旬探訪「追風之旅」則可欣賞大佳河濱公園的向日葵花海或關渡平原的波斯菊或百日草花海，一邊享受騎乘單車的馳騁快感，一邊感受遼闊花海的大片美景。

▲集千朵花於一株的大立菊是每年菊展必看焦點。 圖：臺北市政府工務局／提供

▲樟樹步道向日葵花田美景，九月綻放嬌顏。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處園藝管理所主任吳旻靜補充，11月底還有「花團錦簇之旅」的路線可以選擇，以原住民公園湖濱落羽松打開視野、感受湖光山色的美景，再到訪萬菊爭豔的士林官邸菊展，欣賞千餘花朵集於一株的大立菊。最後別忘了在年底前來趟「生態人文之旅」，來到延平河濱公園賞萬紫千紅的當季草花，同時把握大批候鳥一年一度到訪台灣的時機，好好認識這群展現強韌生命力的鳥類們！

為迎接初秋的樟樹步道花海即將開跑，「花IN台北」推出「相約秋日燦爛黃金鄉 合照上傳拿好禮」活動，自9/1至9/25於樟樹步道向日葵花海拍照並上傳至「公園新花漾」FB粉絲專頁（https://fb.me/taipeiflowers）的指定貼文留言區，並完成指定步驟，即可參加抽獎，有機會獲得君悅凱菲屋平日下午茶四人自助餐超值優惠餐券或花IN台北精美紀念品！

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