平日人潮就爆滿！板橋「Google評價4.9顆星居酒屋」 不定期創意料理好吃、交通又方便

老串角居酒屋江翠店位在文化路二段的巷弄內，店門口就有停車場（日月亭），附近也有好幾個停車場（人行廣場停車場、Times 停車場），距離江子翠捷運站走路也只需要5分鐘。老串角江翠店提供超過90種菜色料理，還會不定期推出創意料理或飲品，平日用餐時間幾乎天天都人潮爆滿，Google評論也高達4.9顆星，是非常值得回訪的板橋居酒屋推薦。

老串角居酒屋 江翠店

電話：(02)2256-6139

營業時間：17:30-01:30

地址：新北市板橋區文化路二段182巷7弄15號

老串角居酒屋 交通與店面環境

老串角居酒屋江翠店雖然位在巷弄中，但交通非常方便，開車的話附近就有3-4個停車場，門口對面就是日月亭停車場；捷運的話則是坐到江子翠捷運站3號出口，走路約5分鐘的路程，建議大家如果要小酌的話就直接搭捷運來就好。

老串角江翠店的門口整個很有日式氛圍，木造建築、旗幟、酒桶、燈籠等，夜晚點燈後超有氣氛，雖然當天造訪是大雨天，但卻澆不熄饕客們的心，用餐時間店裡幾乎是客滿狀態，熱鬧又喧騰，跟外面的滂沱大雨呈現明顯的對比。

原本以為下大雨店裡就會很冷清的我們，在6點半時到訪店內約莫4桌客人，結果一晃眼的功夫，不到8點店裡就全客滿了，還有人在外面排隊！來用餐的幾乎都是朋友或同事，也有一家老小像我們是帶小朋友一起來，別桌還有帶長輩來的，各種年齡層都有，果然美食是不限年齡族群的。

老串角江翠店在Google上評論超過2萬則，高達4.9顆星評價非常高，除了本身料理真的好吃外，不定期還會推出創意菜色，讓客人每次去都有新變化不會吃膩。

店裡的裝潢也是充滿日式風格，深色系的木製桌椅，下方還有置物籃很貼心。牆壁上有鯉魚旗跟客人的照片，當然獺祭的酒絕對不能少。

*未滿18歲請勿喝酒，喝酒不開車

老串角居酒屋江翠店 菜單

老串角居酒屋江翠店提供近百種料理及清酒、啤酒、利口酒、沙瓦及無酒精飲料等超過60種酒類飲品，選擇性非常豐富，可以當正餐也可以當消夜來小酌聊天歡聚，是非常棒的台北居酒屋推薦。

每桌都會提供招待的小菜毛豆，帶點黑胡椒香氣，滿好吃的。

鹽烤松阪豬

松阪豬本身帶點厚度跟脆口度，烤到有點金黃焦脆再撒上白芝麻很加分，可以擠點金桔或沾胡椒鹽都非常好吃，一整盤馬上清空。

芥末鮮蚵

第一次在居酒屋吃到這樣的創意料理，表面滿滿的芥末醬其實是混著奇異果一起的，吃起來不會太過嗆辣，反而多了股果香酸氣。超大顆的新鮮鮮蚵沾上芥末奇異果醬還有柴魚片跟辣椒絲，是一道視覺味覺都令人驚豔的料理。

蜜汁中卷

大推這道蜜汁中卷有夠好吃，絕對是很棒的下酒菜選擇！口味上是大人小孩都能接受的偏甜酥脆，中卷鮮炸過後再拌著店家自己炒的蜜汁醬，外酥脆內鮮甜的口感令人無法抗拒，我們家挑嘴的杰寶給予五顆星評價，超級唰嘴。

白醬海鮮烏龍麵

如果想到老串角居酒屋吃正餐的話，白醬烏龍麵絕對是首選。有別於一般白醬吃多了會過奶又偏膩的感覺，他們家的白醬真的是我目前吃過最好吃的白醬烏龍麵。

每一根麵條都沾附滿滿的白醬，烏龍麵本身又帶Q勁不軟爛，加上新鮮的蝦子跟蟹肉棒，真心大推來老串角江翠店必點的前三名一定有這道白醬海鮮烏龍麵。

蔥鹽牛肋條

牛肋條上面鋪上滿滿的蔥鹽，視覺上就看起來好吃，記得一定要搭配蔥一起吃，帶點咬勁的牛肋條越咀嚼越香，蔥香為也一直在嘴裡縈繞不去。

明太子山藥

每次到居酒屋我必點的就是明太子山藥，老串角居酒屋江翠店的明太子山藥厚度大概有2公分，表面滿滿的明太子醬再經過炙燒後香氣十足，山藥的軟Q跟明太子的鹹香超級搭配，我一個人可以吃完一整盤。

干貝鮮雞翅

一次讓你吃到雞肉跟干貝海鮮兩種口味超滿足，雞翅烤到外皮酥香，一口咬下裡面居然包著一整顆干貝，鮮甜的干貝多汁口感超加分，這道絕對也是必點的前三名。

干貝一絲一絲的口感入口令人難以忘懷，師傅烤功了得，才能把雞翅烤到酥香但裡面的干貝和肌肉還是很鮮嫩的狀態。

鹽烤牛小排

簡單不多做調味的鹽烤牛小排，大概烤到七八分熟，吃起來肉香味十足，略帶點咬勁超滿足。

鹽烤雞腿

帶皮的雞腿肉加上蔥段，外酥內嫩的雞腿肉有夠好吃，完全體現出師傅的烤功。外皮帶點焦脆感咬下去會喀滋一聲，雞腿肉很嫩又不乾柴，還有蔥段微嗆的感覺，口感豐富有層次。

午仔魚一夜干

來居酒屋一定要點一夜干，午仔魚的肉質細緻，缺點是刺稍微多了一點，小朋友吃的話要小心。

老串角居角屋江翠店的午仔魚一夜干烤的超美，表皮酥脆又香，裡面的魚肉超嫩超鮮，單吃就很好吃了，擠點金桔或沾椒鹽味道更棒。

Sapporo生啤酒

喜歡小酌的人一定要來杯生啤酒，直接從冰箱裡拿出冰杯再加上生啤酒，冰冰涼涼有夠消暑，記得要喝酒的人就不要開車來，這樣才能開心的暢飲又能安全回家。

*未成年請勿飲酒，喝酒請勿開車 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

哈密瓜汽水/岩鹽荔枝汽水

新口味哈密瓜汽水絕對是小朋友最愛，喝起來滿滿的哈味，甜度滿夠的，喜歡哈密瓜的人必點。岩鹽荔枝汽水則是人氣代表，我覺得女生會滿喜歡的，喝起來鹹鹹甜甜的又有荔枝香味，味道很特別但我自己很喜歡。

日式麻吉燒

只要到老串角居酒屋江翠店的Google上打卡評論就會送一份麻吉燒，每日限量送完為止。外酥內Q的麻吉燒沾上煉乳和花生粉有夠香，這一份讓我跟杰寶兩個人搶食，如果有在菜單上我一定再加點一份！

老串角居酒屋江翠店 好不好吃

對很多人來說來居酒屋感覺就一定要喝酒，吃的東西是其次，可是我覺得老串角居酒屋江翠店無論是菜色表現或是酒水飲品類都很不錯，尤其是店家很用心的會不定期推出創意料理，而不是一樣的料理從頭賣到尾。再加上老串角江翠店本身在Google評論上有超過2萬則高達4.9顆星的表現，光憑這一點就值得來吃吃看，但建議一定要事先訂位，不然平常日也很容易客滿吃不到。

老串角居酒屋 江翠店

電話：(02)2256-6139

營業時間：17:30-01:30

地址：新北市板橋區文化路二段182巷7弄15號

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康